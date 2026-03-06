HOYSuscripcion LR Focus

Lima sin GNV: anuncian clases virtuales y teletrabajo
Mundo

Trump asegura que solo la "rendición incondicional" de Irán pondrá fin a la guerra desatada en Oriente Medio

El presidente de Estados Unidos rechazó la posibilidad de desplegar tropas terrestres en Teherán y aseguró que sacarán al país “del borde de la destrucción”.

Donald Trump rechazó la posibilidad de desplegar tropas terrestres en Irán. | EFE

El presidenteDonald Trump afirmó este viernes 6 de marzo de 2026 que solo la “rendición incondicional” de Irán puede poner fin a la guerra desatada en Oriente Medio. Además, el mandatario adelantó que, tras ese desenlace, vendría “la selección de líderes grandiosos y aceptables”. También afirmó que Estados Unidos trabajará de manera incansable para sacar a Teherán “del borde de la destrucción”.

Las recientes declaraciones del líder republicano se produjeron luego de que el dignatario iraní Masoud Pezeshkian declarara que “algunos países” iniciaron esfuerzos de mediación para detener el conflicto, aunque advirtió que esos intentos deben centrarse en quienes iniciaron las hostilidades. “Seamos claros: estamos comprometidos con una paz duradera en la región, pero no dudaremos en defender la dignidad y soberanía de nuestra nación”, apostilló en la red social X.

Ultimátum a Teherán

Horas antes, el mandatario estadounidense rechazó la posibilidad de desplegar tropas terrestres en Irán y lo calificó como “una pérdida de tiempo”. Trump hizo esta afirmación en una conversación con NBC News en respuesta a la advertencia del canciller iraní, Abbas Araqchi, quien aseguró que se están preparando para una invasión. “Lo han perdido todo. Han perdido su armada y todo lo que podían perder”, aseguró el republicano en una entrevista telefónica con la cadena.

Incluso reiteró su deseo de que la actual estructura del régimen en la República Islámica desaparezca y adelantó que tiene en mente “a algunas personas que harían un buen trabajo”, aunque aclaró que el cambio no ocurrirá a corto plazo. “No queremos a alguien que tarde diez años en reconstruir el país”, admitió.

Llamado a desertores iraníes

Durante una declaración en la Casa Blanca, el mandatario norteamericano instó a los diplomáticos iraníes que se encuentran fuera de Irán a que soliciten asilo y colaboren en la construcción de “un Irán nuevo y mejor, con un enorme potencial”. Además, destacó la oportunidad de distanciarse del régimen actual.

Trump también se dirigió a los miembros de las fuerzas de seguridad del régimen y les pidió abandonar las armas. Ofreció inmunidad a quienes lo hicieran y advirtió sobre consecuencias inmediatas en caso de resistencia.

Al dirigirse a la población, declaró: “Después de todos estos años, tendrán la oportunidad de recuperar su país”. Finalmente, describió a este grupo como resistente y dispuesto a luchar. “Son fuertes y quieren pelear”, afirmó, y añadió que los funcionarios de Teherán intentaron contactar a Washington para negociar un acuerdo.

