Mundo

María Corina Machado se pronuncia tras ataque a Venezuela y detención de Maduro: "Estados Unidos ha cumplido su promesa"

La ganadora del Premio Nobel de la Paz convoca a que sus compatriotas en el exterior se movilicen para la "construcción de la nueva Venezuela"

María Corina Machado promete libertad para los venezolanos tras captura de Nicolás Maduro.
María Corina Machado promete libertad para los venezolanos tras captura de Nicolás Maduro. | Foto: AFP

María Corina Machado publicó en su cuenta de X su primer pronunciamiento sobre la reciente operación militar de EE. UU. a Caracas en la madrugada del sábado 3 de enero. De esta manera, la lideresa opositora llamó a que Nicolás Maduro sea juzgado por los crímenes del régimen chavista.

"Nicolás Maduro, desde hoy, enfrenta la justicia internacional por los crímenes atroces cometidos contra los venezolanos y contra ciudadanos de muchas otras naciones. Ante su negativa a aceptar una salida negociada, el gobierno de los Estados Unidos ha cumplido su promesa de hacer valer la ley", señaló la ganadora del Premio Nobel de la Paz.

PUEDES VER: Detienen a Nicolás Maduro EN VIVO: últimas noticias sobre el ataque de Estados Unidos a Venezuela

María Corina Machado: "Hacer valer nuestro mandato y tomar el poder"

"Llegó la hora de que la Soberanía Popular y la Soberanía Nacional rijan en nuestro país. Vamos a poner orden, construir un país excepcional y traer a nuestros hijos de vuelta a casa", indicó Machado. Agregó que van a liberar a los presos políticos que han sido secuestrados por el gobierno chavista.

Además, la líder opositora subrayó que Edmundo González Urrutia debe asumir como el "legítimo Presidente de Venezuela" a raíz de las elecciones del 28 de julio de 2024 y ser reconocido como Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional por todos los oficiales y soldados que la integran.

"Permanezcamos vigilantes, activos y organizados hasta que se concrete la Transición Democrática. Una transición que nos necesita a todos", acotó. Para ello, convocó a todos los venezolanos dentro de nuestro país y en el extranjero, quienes recibirían información por los canales oficiales de la oposición.

PUEDES VER: Donald Trump anuncia que vio en directo la captura de Maduro en su "fortaleza" y lo calificó como "un show televisivo"

¿Qué pasará con Maduro después del ataque a Venezuela?

El presidente de EE. UU., Donald Trump, declaró a la cadena Fox News que el líder chavista será llevado a Nueva York para ser juzgado por la justicia estadounidense. Después de ser capturado, Maduro fue extraditado el buque Iwo Jima, anclado en aguas del Caribe, según el republicano.

Desde marzo de 2020, el sucesor de Hugo Chávez se encuentra bajo la mira de la justicia en el Distrito Sur de Nueva York, donde enfrenta serios cargos criminales. Un jurado investigador ha presentado una imputación que lo señala como uno de los líderes del Cártel de Los Soles, una organización de narcotráfico venezolana integrada por altos funcionarios del gobierno chavista.

A su vez, se ha presentado cargos contra 15 funcionarios del régimen, entre los que se destacan Diosdado Cabello, considerado uno de los principales líderes del gobierno, y Hugo Armando Carvajal Barrios. Este último, un exgeneral que se encuentra bajo custodia en el Distrito Sur de Nueva York, se declaró culpable en junio de 2025 por su participación en una conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y por traficar drogas con el fin de financiar a las FARC.

