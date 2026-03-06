Vladimir Putin solicitó un alto el fuego inmediato en Irán tras los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Teherán. | Composición LR

Un informe de The Washington Post reveló este viernes 6 de marzo que Rusia estaría proporcionando a Irán información de inteligencia sobre la ubicación de fuerzas y activos militares de Estados Unidos, como tropas, buques de guerra y aviones. El reconocido diario aseveró que Moscú habría facilitado a Teherán coordenadas desde el inicio de la guerra en Oriente Medio para que puedan lanzar ataques precisos contra objetivos de Washington en el golfo Pérsico y otros lugares.

CNN reportó que el domingo 1 de marzo murieron seis militares estadounidenses por un ataque directo de la República Islámica contra un centro de operaciones improvisado en un puerto civil de Kuwait. También indicó que el gobierno de Vladimir Putin compartiría con Irán imágenes captadas por la sofisticada constelación de satélites rusos. No precisaron qué estaría recibiendo el Kremlin a cambio de la ayuda.

Alianza militar secreta

La información exclusiva de The Washington Post contradijo la postura pública del portavoz ruso Dmitri Peskov. El funcionario señaló a la agencia de noticias Interfax que Irán no solicitó ayuda a Moscú. “No es nuestra guerra. Hemos declarado nuestra postura desde el principio de que cualquier guerra puede conducir a la desestabilización de la región”, sostuvo.

Tres fuentes anónimas del gobierno estadounidense indicaron al Post que se desconoce el nivel de apoyo que Rusia brindaría a Teherán y subrayaron que las capacidades iraníes para localizar fuerzas estadounidenses se están debilitando gradualmente.

Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo este viernes que no podía comentar sobre “informes de inteligencia filtrados a la prensa”, pero afirmó que esta supuesta ayuda “no está teniendo ningún impacto en las operaciones militares en Irán”, porque “los estamos diezmando por completo”.

Xi Jinping evaluaría apoyo

CNN puntualizó que la administración de Donald Trump estaría al tanto de que Beijing podría suministrar a Irán asistencia financiera, repuestos y componentes para misiles. Por el momento, el gigante asiático se ha mantenido al margen del conflicto. “China es más cautelosa en su apoyo. Quiere que la guerra termine porque pone en peligro su suministro de energía”, expresó una de las fuentes familiarizadas con el asunto.

En ese contexto, el presidente Putin solicitó un alto el fuego inmediato en Irán durante una llamada telefónica con el mandatario iraní Masud Pezeshkian. “Se reafirmó la posición de principios de Rusia sobre la necesidad de un cese de las hostilidades”, señaló el Kremlin. Asimismo, añadió que el mandatario abogó por un “regreso al camino de una solución política y diplomática”.