Mundo

Trump dice que debe “participar” en la elección del próximo líder supremo de Irán, "como con Delcy Rodríguez" en Venezuela

El mandatario rechazó la candidatura de Mojtaba Jamenei, hijo del clérigo fallecido, e insiste en que su gobierno debería influir en la elección del sucesor.

En una entrevista con Axios, Trump rechazó la posible sucesión de Mojtaba Jamenei, hijo del fallecido líder ayatolá.
En una entrevista con Axios, Trump rechazó la posible sucesión de Mojtaba Jamenei, hijo del fallecido líder ayatolá. | Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que debería "participar" personalmente en el proceso que definirá al próximo líder supremo de Irán tras la muerte del ayatolá Alí Jamenei, "como con Delcy Rodríguez" en Venezuela. En una entrevista concedida al portal Axios, el mandatario señaló que Washington busca que el nuevo dirigente impulse “armonía y paz” en el país.

Trump también expresó su rechazo a la posibilidad de que el sucesor sea Mojtaba Jamenei, hijo del líder fallecido. “El hijo de Jamenei me parece inaceptable. Queremos a alguien que traiga armonía y paz a Irán”, declaró, según el citado medio. Mientras tanto, la nación persa aún no ha anunciado oficialmente quién ocupará el máximo cargo de la república islámica.

Hijo del último sha de Irán dice que cualquier sucesor del ayatolá será ilegítimo

En medio del debate sobre la sucesión, Reza Pahlavi, hijo del último sha de Irán derrocado durante la Revolución Islámica de Irán de 1979, afirmó que cualquier dirigente elegido por el actual sistema clerical carecerá de legitimidad.

Desde Washington, el opositor sostuvo en redes sociales que la designación de un nuevo líder supremo por parte del régimen está “predestinada al fracaso”, tras la muerte del guía religioso el pasado fin de semana en bombardeos atribuidos a Estados Unidos e Israel.

Mojtaba Jamenei emerge como posible sucesor del líder supremo

Según informó el diario The New York Times, los altos clérigos encargados de elegir al nuevo líder supremo de Irán han iniciado deliberaciones internas y el nombre de Mojtaba Jamenei, de 56 años, ha surgido como uno de los principales favoritos para suceder a su padre.

De acuerdo con el medio, miembros de la llamada Asamblea de Expertos —organismo compuesto por 88 sacerdotes chiíes— han mantenido reuniones para discutir la sucesión. Algunas fuentes citadas señalaron que, aunque el hijo del ayatolá cuenta con apoyo dentro del aparato de seguridad y de la Guardia Revolucionaria, también existen temores de que su designación lo convierta en objetivo directo de Washington o de Israel.

Analistas citados por el diario señalan que mantiene estrechos vínculos con los sectores militares y de seguridad del régimen, lo que podría reforzar su perfil como dirigente en un contexto de crisis y tensión regional.

