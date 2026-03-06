Los 50 años de “La caza sutil” de Julio Ramón Ribeyro

Los diarios de La tentación del fracaso nos ofrecen luces de las luchas internas de Julio Ramón Ribeyro. En más de una ocasión nos preguntamos cómo fue que, con tanto pesar y aplastante aburrimiento, pudo elaborar una obra que a la fecha resulta más que admirable. Quizá una posible respuesta se encuentre en una especie de ocio deliberado, un dejarse llevar, aceptando que en la compilación lenta era factible empezar a armar un proyecto narrativo significativo. Y así fue.

Ribeyro no solo es el más grande cuentista peruano; su nombre también debería figurar entre los máximos referentes de la tradición del dietario y, como bien sabemos, en novela, teatro, aforismos y demás no lo hizo nada mal. Se trata, en todo sentido, de un clásico de nuestras letras.

TE RECOMENDAMOS FUERTE Y CLARO con MANUELA CAMACHO | PROGRAMA del 05/03/26 | La República - LR+

Durante muchos años, ubicar la obra de Ribeyro significó todo un deporte de aventura. Felizmente, desde inicios de la década pasada, no pocos especialistas y editores jóvenes se encargaron de rescatar su obra, en especial aquella que no estaba suscrita a la ficción. Uno de esos libros es 'La caza sutil'. Este libro de ensayos se editó en 1975 vía Milla Batres, pero empezó a circular en 1976. Es decir, esta joyita literaria cumple 50 años este 2026.

De este libro solo teníamos conocimiento por fotocopias y de lo que nos hablaban algunos profesores y amigos en los bares. Tuve la oportunidad de tener en manos la edición de Milla Batres, cuya portada de fondo verde y una trajinada máquina de escribir en el centro anunciaban lo que sus páginas nos depararían: un Ribeyro distinto, pero igual, en compromiso frontal con la literatura misma, con autores, títulos y tendencias.

En más de un tramo de su monumental diario, el autor confiesa que, en lugar de escribir cuentos, prefiere leer todo lo que pueda; de alguna u otra forma, sabía que la cita con la loca de la casa (la imaginación) tendría que darse tarde o temprano. De esta manera Ribeyro, esperando esa cita, empezó a escribir artículos y ensayos, desde la única óptica que creía conveniente: privilegiando su mirada de escritor. Los textos fueron publicados en periódicos y revistas, los cuales nos revelaban su lado intelectual y su peculiar compromiso con la literatura. Si bien muchos de estos escritos estaban signados por un firme alejamiento de la jerigonza académica, Ribeyro, hay que precisar, conocía la teoría de la que, en su tiempo, se escribía y publicaba.

"La caza sutil", edición de Milla Batres.

En el año 2012, la editorial de la Universidad Diego Portales de Chile publicó 'La caza sutil y otros textos. Un desaprensivo paseo entre libros y autores'. El prólogo, titulado “A la orilla del mundo”, estuvo a cargo del narrador y periodista chileno Diego Zúñiga. En este texto, Zúñiga nos brinda un sólido acercamiento a la figura de este escritor esquivo y “fumador ejemplar”, quien, en más de un instante de ofuscación emocional, barajó la idea de dedicarse a la crítica literaria a razón del poco reconocimiento que estaba obteniendo su narrativa. O sea, Ribeyro barajó la idea de dedicarle más tiempo a la crítica y al ensayo.

Cito a Zúñiga: “En estos treinta y tres ensayos encontramos su inteligencia, su intuición, su humor, su manejo perfecto para relatar una historia en tan solo un par de páginas, y también sus dudas acerca de lo que mejor sabía hacer: escribir, escribir, escribir”.

La edición de Milla Batres reúne textos publicados entre 1953 y 1975. La correspondiente a la UDP llega hasta 1984. Pero quien se ha encargado de brindarnos un panorama más amplio del Ribeyro ensayista es el literato y editor Jorge Coaguila. Tanto en las ediciones de Revuelta de 2016 como en la de Alfaguara de 2022, Coaguila ha mostrado una incansable labor de rescate, porque nos ha entregado al Ribeyro ensayista/crítico en casi 80 textos. En ellos, Ribeyro nos habla, por ejemplo, de la novela sobre Lima, Proust, Arguedas, Stendhal, Guy de Maupassant, José Lezama Lima, Valdelomar, Ricardo Palma, Bryce, entre otros autores y aspectos de la dimensión de la escritura.

'La caza sutil' tiene no pocas cualidades, pero en esta ocasión me gustaría subrayar el acercamiento horizontal de Ribeyro hacia los libros. Su aproximación era con los libros y autores que le hablaban. En su mirada, no hay superioridad, ni “escueleo”. Quería compartir con los lectores lo que le gustaba. De eso se trata.