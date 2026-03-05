Marcha 8M 2026 en Lima: horarios, puntos de concentración y colectivos que participarán en el Día de la Mujer

Lima se alista para una nueva movilización por el Día de la Mujer. | La República | Jorge Cerdán

Lima se alista para una nueva movilización por el Día de la Mujer. | La República | Jorge Cerdán

Organizaciones sociales y colectivos feministas convocaron a una movilización para este 7 de marzo por el Día Internacional de la Mujer 2026, a fin de visibilizar demandas por igualdad y derechos. A la par, diversos municipios anunciaron la organización de actividades gratuitas en conmemoración de esta fecha. A continuación, te presentamos la agenda con horarios y puntos de encuentro a considerar para este fin de semana.

Marcha por el Día de la Mujer

La concentración del sábado está programada para las 4:00 p. m. en el Parque Eduardo de Habich, ubicado a espaldas del Ministerio de Salud. Los colectivos se manifestarán exigiendo transformaciones estructurales, responsabilidad política del Ejecutivo y del Congreso, y un Estado que proteja sus vidas y que no las ponga en riesgo.

Esta movilización, según el Movimiento Manuela Ramos, avanzará por la avenida Salaverry, pasando frente a instituciones como el Ministerio de Trabajo y Campo de Marte. Enseguida, continuará por la avenida 28 de Julio y seguirá por la avenida España, hasta llegar alrededor del Centro Cívico. Luego, ingresará por el jirón Camaná para terminar frente al Palacio de Justicia, donde se espera el encuentro final de los asistentes y la lectura de pronunciamientos.

Ruta que seguirá la marcha del sábado 7 de marzo. Foto: Movimiento Manuela Ramos

Mujeres indígenas se suman a la jornada

De acuerdo con la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Cnddhh), a esta iniciativa se sumarán lideresas del Consejo de Mujeres Awajún Wampis (Comuawuy), quienes llegarán a la capital para alzar su voz frente a la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes en Amazonas.

En este caso, exigirán sanción efectiva para los agresores, protección inmediata para las víctimas y reparación integral, así como mayor presupuesto y presencia estatal en la Amazonía. Todo esto considerando que solo en la provincia de Condorcanqui se registran más de 800 casos de abuso sexual infantil.

Lideresas indígenas de Condorcanqui se sumarán a la movilización. Foto: Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

Actividades por el Día de la Mujer

Con motivo de esta fecha especial, la Municipalidad de Lima anunció que se realizará un concierto gratuito del artista Diosdado Gaitán Castro a las 7:00 p. m. en la Explanada del Museo Metropolitano. Además, informó que desde las 11:00 a. m. habrá una feria gastronómica en la Alameda Chabuca Granda, así como una campaña de salud de 9:00 a. m. a 1:00 p. m. en el cruce de las calles Chira con Paita, a la altura del mercado Limoncillo, en el Rímac.

En tanto, para el domingo 8 de marzo, la Municipalidad de Lince convocó al festival “Celebrando la Vida”, que contempla el desarrollo de una caminata con más de mil ciudadanos desde el Parque Ramón Castilla. La actividad será liderada por la autoridad edil, Malca Schnaiderman, y por la medallista olímpica de vóley Cecilia Tait, quienes encabezarán el desplazamiento en reconocimiento a mujeres que han enfrentado el cáncer, la violencia familiar y otras situaciones adversas.

En paralelo, se desarrollará una campaña de salud con más de 40 stands y 10 especialidades como medicina general, cardiología, oftalmología, ecografía, electrocardiograma, nutrición, psicología, entre otros servicios. La programación incluirá también servicios de imagen personal, sorteos, un bailetón y un cierre artístico a cargo de la orquesta Son Tentación.

