En una entrevista telefónica en Fox News, Donald Trump anunció que el presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores fueron trasladados al portaaviones USS Iwo Jima antes de ser trasladados a Nueva York.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, anunció que tomará el mando de Venezuela hasta que se pueda dar una transición segura y empoderada.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó atacar Venezuela como parte de una operación militar para capturar y extraditar a su homólogo Nicolás Maduro, junto con su esposa, en la madrugada del sábado 3 de enero. Tras varias horas, el republicano confirmó la detención del líder chavista, quien fue trasladado a Nueva York mediante el USS Iwo Jima para ser investigado por diversos delitos ante la justicia estadounidense.

La intervención de EE. UU. generó la reacción de los gobiernos y las autoridades a nivel mundial. Por un lado, se criticó el uso de la fuerza para aprisionar al sucesor de Hugo Chávez, ya que aseguraron que hubo una violación de la soberanía venezolana. En cambio, la oposición, encabezada por María Corina Machado y Edmundo González, celebraron la caída de la cabeza del régimen, lo que también provocó la movilización de millones de venezolanos en la región. Incluso, Trump afirmó que Estados Unidos controlará la transición del país sudamericano.

Bombardeo en Caracas, EN VIVO: últimas noticias de los ataques en Venezuela 16:26 Aerolíneas estadounidenses cancelan vuelos desde el Caribe Después del ataque a gran escala de Estados Unidos contra Venezuela en la madrugada de este sábado, cientos de vuelos desde aeropuertos del Caribe fueron cancelados o retrasados. Según el sitio de rastreo de vuelos FlightAware, 150 vuelos (el 44 %) fueron cancelados en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín en Puerto Rico. Asimismo, 42 vuelos (el 57 %) fueron cancelados en el Aeropuerto Internacional Reina Beatriz de Aruba, mientras que el 27 % de los vuelos fueron cancelados en el Aeropuerto Cyril E. King de Saint Thomas y el 55 % de los vuelos fueron cancelados desde Santa Lucía. Las aerolíneas se han visto obligadas a cancelar vuelos hacia y desde el Caribe oriental debido a restricciones de vuelo impuestas por la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos. 16:24 Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá el lunes sobre los hechos en Venezuela El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá el lunes por la mañana para abordar la operación estadounidense de captura y extracción de Nicolás Maduro en Caracas, según informó la presidencia somalí del Consejo. La reunión de emergencia, solicitada por Venezuela, está programada para las 10:00 a. m. hora local (15:00 GMT). La solicitud fue transmitida por Colombia, que recientemente se ha integrado al Consejo de Seguridad. Fuentes diplomáticas señalaron que la reunión tiene como objetivo discutir las implicaciones internacionales de la acción militar de EE. UU. y sus posibles repercusiones en la región. 16:16 “Hoy es Venezuela, mañana podría ser cualquier otro”, condena Boric “Chile reafirma que el respeto a la soberanía e integridad territorial de los Estados constituye una línea roja que no debe ser cruzada bajo ninguna circunstancia y que constituye un pilar esencial del derecho internacional”, afirmó el Presidente Gabriel Boric este sábado desde La Moneda a propósito de la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. “La soberanía no es una formalidad”, agregó el Mandatario, advirtiendo sobre la operación estadounidense en ese país que “hoy es Venezuela, mañana podría ser cualquier otro”. Desde Chile mantendremos plena coherencia con nuestros principios y valores.



Esto no se trata de apoyar ni justificar dictaduras —Chile no lo hace—, sino de quién decide y con qué legitimidad sobre el futuro de un país. Hoy es Venezuela, con la excusa del narcoterrorismo y la… pic.twitter.com/D9lbQlkJcx — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) January 3, 2026 16:14 El jefe del gobierno alemán afirma que Maduro llevó a Venezuela "a la ruina" El jefe del gobierno alemán, Friedrich Merz, consideró este sábado que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, capturado por Washington, había "llevado a su país a la ruina". Maduro "jugó un papel problemático en la región", por ejemplo "al implicar a Venezuela en el tráfico de drogas", afirmó Merz. Además, recordó que Alemania no había reconocido el resultado de las elecciones celebradas en Venezuela en 2024, que otorgaron un tercer mandato a Maduro y que el dirigente alemán calificó de "trucadas". Con información de AFP 16:06 "Estamos listos para defender a Venezuela", dice vicepresidenta Delcy Rodríguez La vicepresidenta Delcy Rodríguez, la primera en la línea de sucesión en el poder, aseguró el sábado que el gobierno está listo "para defender a Venezuela", después de que Estados Unidos bombardeó el país caribeño y capturó al presidente y su esposa. "Nosotros estamos listos para defender a Venezuela, nosotros estamos listos para defender nuestros recursos naturales que deben ser para el desarrollo nacional", dijo Rodríguez a la cabeza de un Consejo de Defensa de la Nación junto a directivos de los poderes públicos. Horas antes en una conferencia de prensa, el presidente Donald Trump había declarado que la vicepresidenta venezolana se manifestó "dispuesta a hacer lo que consideremos necesario para que esto funcione". Con información de AFP | Foto: X/@AleKolomonosov 15:40 Trump dice que "muchos cubanos" murieron durante la operación estadounidense El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló que muchos cubanos murieron durante la operación de su país para capturar a Nicolás Maduro en Venezuela, aunque no proporcionó detalles específicos sobre los hechos. En una entrevista con The New York Post este sábado, Trump mencionó que "Cuba siempre dependió mucho de Venezuela", ya que era una fuente clave de recursos para la isla, y que "protegieron a Venezuela". Sin embargo, añadió que en esta ocasión, esa alianza no resultó efectiva, afirmando que "muchos cubanos perdieron la vida anoche... ellos estaban protegiendo a Maduro", y destacó que esa "no fue una buena decisión" para los involucrados. 15:31 Video expone momento exacto del bombardeo de EE. UU. a la base militar Fuerte Tiuna Durante la madrugada del 3 de enero, Estados Unidos concretó una operación en Caracas. Uno de los objetivos fue la instalación Fuerte Tiuna y vecinos pudieron captar el instante del bombardeo. 15:07 Marco Rubio se pronuncia sobre Cuba en medio de las tensiones en el Caribe "Si yo viviera en La Habana y formara parte del gobierno, estaría al menos un poco preocupado", declaró el secretario de Estado de los Estados Unidos en una conferencia de prensa. Cabe recordar que el político del Partido Republicano es de origen cubano y calificó a la isla como un "desastre" debido a que el gobierno está "dirigido por hombres incompetentes y seniles". 14:56 Trump advierte a gobiernos latinoamericanos tras intervención en Venezuela El republicano de 79 años lanzó una advertencia a su par colombiano, Gustavo Petro, quién calificó la reciente operación militar de Washington como un "ataque a la soberanía" de América Latina y aseguró que provocaría una crisis humanitaria. "Él está produciendo cocaína y la está enviando a Estados Unidos, así que sí, tiene que cuidarse el trasero", declaró Trump. "Creo que Cuba será algo de lo que acabaremos hablando", añadió el presidente estadounidense sobre el aliado del régimen chavista. 14:43 La ONU se pronuncia por el ataque de EE. UU. a Venezuela Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas, manifestó su inquietud ante el incumplimiento del derecho internacional relacionado con la detención de Maduro por parte de Estados Unidos, debido a que establece un precedente alarmante a nivel mundial. Foto: AFP 14:31 Fuerzas de EE. UU. permanecerán 'alertas' en el Caribe El presidente del Estado Mayor Conjunto de EE. UU., Dan Caine, anunció que el despliegue militar en el Caribe continuará en un “alto estado de alerta” a pesar de la detención de Nicolás Maduro, como parte de la lucha contra el narcotráfico. "Nuestras fuerzas permanecen en la región en un alto estado de alerta, preparadas para proyectar poder, defenderse a sí mismas y nuestros intereses en el área", declaró. Además, Rodríguez insistió en que el pueblo venezolano encontrará el camino en unidad. “Exigimos la inmediata liberación del presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores, único presidente de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro”, dijo Rodríguez durante una sesión del Consejo de Defensa de la Nación transmitida por la televisora estatal VTV. 14:17 Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, se pronunció tras la conferencia de Trump Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, se pronunció en conferencia de prensa desde Venezuela y aseguró que el pueblo venezolano no volverá a ser colonia. Rodríguez llamó al pueblo venezolano a mantenerse en calma y que la función militar y social se convierta en un solo cuerpo para la defensa del régimen frente a la avanzada estadounidense. "Esa Venezuela que heredamos de Bolívar, de los mártires que se han cenobrado para defender a un pueblo que no se entrega, ni va a ser colonia de nadie", indicó la vicepresidenta. Foto: captura de Telesur 14:09 Trump compartió imágenes de cómo siguió la operación en Venezuela junto a su equipo. Donald Trump compartió en su red social Truth fotos de cómo él y su equipo cercano, incluyendo al secretario de Estado Marco Rubio y al secretario de Defensa Pete Hegseth, seguían la operación "Resolución Absoluta", el operativo diseñado para derrocar a Nicolás Maduro, desde la residencia privada del presidente en Mar-a-Lago, Florida. Foto: Truth Social 14:05 Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, califica como un "acto de guerra" la acción de EE. UU. El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, expresó su profunda preocupación tras ser informado sobre la captura militar estadounidense de Nicolás Maduro y su esposa, así como sobre su encarcelamiento planificado bajo custodia federal en la ciudad de Nueva York. Mamdani calificó esta acción como un "acto de guerra" y una "violación del derecho federal e internacional", subrayando que "atacar unilateralmente a una nación soberana" no solo pone en riesgo la paz internacional, sino que también contraviene los principios fundamentales del derecho internacional que rigen las relaciones entre los Estados. I was briefed this morning on the U.S. military capture of Venezuelan President Nicolás Maduro and his wife, as well as their planned imprisonment in federal custody here in New York City.



Unilaterally attacking a sovereign nation is an act of war and a violation of federal and… — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) January 3, 2026 13:59 La UE recomienda a las aerolíneas europeas evitar el espacio aéreo de Venezuela La Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea (AESA) recomendó el sábado a las compañías aéreas evitar sobrevolar Venezuela tras los bombardeos estadounidenses, al estimar que la posible activación de los sistemas de defensa aérea genera "un alto riesgo para los vuelos civiles". "Teniendo en cuenta los ataques estadounidenses y el nivel globalmente elevado de tensiones, es probable que Venezuela mantenga niveles reforzados de alerta para sus fuerzas aéreas y sus unidades de defensa antiaérea (...), especialmente ante la posibilidad de nuevas acciones militares puntuales. En consecuencia, el riesgo de error de cálculo y/o de identificación errónea se evalúa como alto", señaló la agencia. Con información de AFP 13:55 Militares de Estados Unidos asegurarían el petróleo en Venezuela El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dejó claro que su país enviaría militares a Venezuela con el propósito de asegurar el petróleo del país, y prometió que los fondos obtenidos serían utilizados para reembolsar tanto a los venezolanos como a los estadounidenses por los daños causados durante el liderazgo de Nicolás Maduro. Trump no descartó la posibilidad de una intervención militar estadounidense y subrayó que "no nos asusta el despliegue de militares sobre el terreno". 13:35 The New York Times revela que la CIA infiltró una fuente en el régimen para monitorear a Maduro Según The New York Times, una fuente dentro del gobierno venezolano y una red de drones fueron fundamentales para que la CIA pudiera monitorear los movimientos de Nicolás Maduro en los días previos a su detención. Esta inteligencia fue decisiva para llevar a cabo la operación que fue autorizada por Donald Trump y planeada durante meses. Aunque la CIA fue responsable de recolectar la información clave, la captura de Maduro fue ejecutada por las fuerzas especiales del Ejército estadounidense. Se reveló que la CIA logró reclutar una fuente dentro del gobierno venezolano, que proporcionó información crucial sobre los movimientos, rutinas y ubicaciones de Maduro en tiempo casi real, lo que facilitó la operación. 13:20 Rodrigo Paz, presidente de Bolivia, se pronuncia sobre la captura de Nicolás Maduro Rodrigo Paz, presidente de Bolivia, afirmó con contundencia que "la libertad no se negocia" y que "la dignidad de los pueblos tampoco", esto con respecto a las acciones de Estados Unidos en Venezuela ay la captura del dictador Nicolás Maduro. En sus declaraciones, destacó que cuando "un régimen ilegal gobierna para el narcotráfico", la sociedad queda sometida a “la tiranía”. Paz subrayó que la solución para la crisis en Venezuela debe basarse en “respetar el voto, que representa la verdadera voluntad popular”, reafirmando el compromiso de Bolivia con la democracia, la institucionalidad y el respeto a los derechos humanos. 13:08 Argentina restringe entrada a ciudadanos venezolanos relacionados al régimen de Venezuela Manuel Adorni, jefe de Gabinete en Argentina, anunció que el país ha adoptado nuevas restricciones migratorias a raíz de la captura de Nicolás Maduro. Según Adorni, la medida fue tomada en colaboración con otros organismos del Estado Nacional para “establecer restricciones para el ingreso al país de ciudadanos venezolanos relacionados al régimen de Maduro”. La República Argentina ha adoptado nuevas restricciones migratorias en virtud de la captura del dictador Nicolás Maduro.



La Dirección Nacional de Migraciones, en un trabajo conjunto con otros organismos del Estado Nacional, ha establecido restricciones para el ingreso al país de… — Manuel Adorni (@madorni) January 3, 2026 13:02 ¿Quién es Vladimir Padrino López, el ministro de Defensa de Venezuela? Vladimir Padrino López es un general venezolano de cuatro estrellas y uno de los miembros más influyentes del gobierno de Nicolás Maduro, quien desde el 24 de octubre de 2014 se desempeña como Ministro del Poder Popular para la Defensa de Venezuela, cargo en el que ha sido ratificado en múltiples ocasiones por Maduro. Además de su rol como ministro, Padrino López ha sido una pieza clave en la defensa de la política del gobierno frente a presiones externas, pronunciándose en diversas ocasiones sobre la soberanía nacional y la oposición a intervenciones extranjeras. Foto: AFP 12:53 Rusia exige a Estados Unidos la liberación de Nicolás Maduro y su esposa "En relación con la información confirmada sobre la presencia del Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa en Estados Unidos, hacemos un llamamiento decidido al liderazgo estadounidense a que revise esta postura y libere al presidente legítimamente electo de un país soberano y a su esposa", indica el comunicado ruso. 12:40 El presidente de Estados Unidos cierra su conferencia hablado de Ucrania y Rusia El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que llegar a la paz entre Ucrania y Rusia está tomando más tiempo de lo que esperaba. Trump incluso recordó su implicancia en el cese al fuego que tuvo entre Tailandia y Camboya, una acción que, según él, le tomó solo cinco horas. 12:34 "Vamos a enviar a expertos a Venezuela" Donald Trump aseguró que enviará gente preparada a Venezuela para mejorar la situación económica del país. Foto: captura CNN. 12:32 Trump y Rubio apuntan contra Cuba Tanto Donald Trump como Marco Rubio indicaron que Cuba es un "desastre". El Secretario de Estado especificó que la guardia personal de Nicolás Maduro era cubana y explicó que los barcos con petróleo que se dirigían a Cuba están sancionados. Por su parte, Trump resaltó el momento crítico que pasa el pueblo cubano con respecto a la situación humanitaria. 12:26 "Necesitamos reconstruir al país" Donald Trump, presidente de Estados Unidos, no indicó el tiempo que durará su toma en Venezuela, debido a que necesita tiempo para "reconstruir el país". Además, Trump se dirigió al pueblo venezolano y les prometió paz y justicia, citando lo sucedido en las elecciones pasadas. 12:22 María Corina Machado será clave para la transición en Venezuela, según Trump Donald Trump afirmó que María Corina Machado será una figura clave en el proceso de transición en Venezuela, tras la captura de Nicolás Maduro. En sus declaraciones, explicó que Marco Rubio, Secretario de Estado de los Estados Unidos, mantiene comunicación con ella. 12:21 Trump revela que "la gente detrás de él" liderará Venezuela, sin revelar un nombre Donald Trump reveló que "la gente detrás de él" será la encargada de liderar Venezuela, aunque no proporcionó nombres específicos. Durante sus declaraciones, el presidente de Estados Unidos insinuó que, tras la captura de Nicolás Maduro, se está preparando un plan de transición en el que figuras clave de su gobierno o de los sectores opositores asumirán el control del país. Foto: captura CNN. 12:17 Donald Trump es un presidente de paz, "pero no jueguen con él", asegura Marco Rubio "Nicolás Maduro tuvo miles de oportunidades, pero decidió estancarse en el poder", indicó Marco Rubio, Secretario de Estado de los Estados Unidos, quien además explicó que "Estados Unidos" no es un jugador cualquiera y que "esta será la manera en la que se jugará". Además, resaltó que Donald Trump es un presidente de paz, que "quiere la paz", pero que no jueguen con él porque "nada va a terminar bien". 12:12 Estados Unidos asegura que Nicolás Maduro fue estudiado desde "diciembre" para su captura "El escenario ayer era perfecto", indicó Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos, en conferencia de prensa. "El presidente dio la orden", continuó Caine, quien dio detalles explícitos sobre la captura de Nicolás Maduro y reveló que la investigación contra el dictador comenzó en “diciembre”. "Entramos a donde se encontraba a las 2 a. m., y la aprehensión se llevó a cabo en un movimiento rápido y disciplinado. El área estaba desolada para realizar la aprehensión. Maduro y su esposa, ambos denunciados, se entregaron al Departamento de Justicia gracias al poder de la justicia, todo sin pérdida de vidas de elementos estadounidenses", explicó el presidente del Estado Mayor. 12:03 Pete Hegseth reconfirma que "Maduro fue capturado" "Tenemos la mejor fuerza militar que se haya visto", indicó Pete Hegseth, secretario de Guerra de los Estados Unidos, quien además reafirmó que no existe ningún otro presidente o país que pueda presumir un poder militar como el de Estados Unidos. "Nicolás Maduro tuvo su oportunidad", resaltó Hegseth, y también destacó que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, recuperará los territorios de petróleo estadounidenses dentro de Venezuela. Foto: captura de CNN. 11:57 Donald Trump vuelve a indicar que Venezuela se ha quedado con el petróleo de Estados Unidos "Las administraciones pasadas aprovecharon para robarlo, eran propiedad de Estados Unidos", indicó Donald Trump, quien además explicó que no volvería a permitir que suceda esto. Además, el presidente aprovechó para indicar que Maduro tenía carteles operando en cada rincón de Venezuela. "Vamos a tomar nuestro suelo de petróleo y Estados Unidos realizará todas las acciones militares", explicó el mandatario y amenazó a los líderes que aún se mantienen dentro del régimen que la captura de Maduro puede replicarse con ellos. 11:54 "Maduro no va a poder hacerlo nunca más" Durante la conferencia de prensa, el presidente Donald Trump resaltó la implicancia de Nicolás Maduro en las redes de narcotráfico, en especial si vinculó al Tren de Aragua. "El régimen de Maduro ha hecho mucho daño. Esas bandas han quitado la vida de muchos norteamericanos", indicó. 11:46 "Vamos a manejar el país hasta que se puede tener una transición segura", anuncia Trump Donald Trump, presidente de Estados Unidos, anunció que tomará el mando de Venezuela hasta que se pueda dar una transición segura y empoderada. 11:43 Trump resalta la captura de Maduro como una de las acciones más importantes de EE. UU. "Las capacidades de Venezuela fueron neutralizadas. Nuestras fuerzas armadas capturaron a Maduro en la noche. Estaba oscuro y fue una operación letal. Él fue capturado junto a su esposa Cilia Flores. Maduro y Flores fueron capturados por su letal campaña narcoterrorista", aseguró Donald Trump en conferencia de prensa por la captura del líder chavista. Foto: captura Telemundo 11:37 ONU advierte que la acción militar de EE. UU. en Venezuela sienta un "peligroso precedente" El Secretario General de la ONU expresó su preocupación por la acción militar de Estados Unidos en Venezuela, señalando que sienta un "peligroso precedente" en la política internacional. Subrayó que le preocupa profundamente que no se hayan respetado las normas del derecho internacional, destacando la importancia de adherirse a los principios fundamentales de soberanía y no intervención para preservar la estabilidad y el orden mundial. 11:32 Donald Trump revela la primera imagen de Nicolás Madura tras su captura Mediante su cuenta en Truth Social, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, reveló la primera imagen de Nicolás Maduro tras ser capturado y dirigido hacia Nueva York. Foto: Truth Social 11:24 Primera ministra italiana considera "legítima" la acción militar de EE. UU. en Venezuela La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, consideró que los ataques estadounidenses en Venezuela del sábado constituyen "una intervención defensiva" que es "legítima", aunque también señaló que la acción militar no es la forma de cambiar gobiernos. "En línea con la posición de larga data de Italia, el gobierno considera que la acción militar externa no es la vía para poner fin a los regímenes totalitarios", afirmó en un comunicado. "Pero al mismo tiempo estima legítima la intervención defensiva frente a ataques híbridos contra su seguridad, como en el caso de entidades estatales que alimentan y promueven el narcotráfico", argumentó la dirigente de extrema derecha. El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó el sábado que sus fuerzas atacaron Venezuela y capturaron a su presidente, Nicolás Maduro, que responderá ante un tribunal de Nueva York por cargos de narcotráfico y terrorismo. Con información de AFP 11:07 En minutos habla Donald Trump El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hablará desde su residencia de Mar-a-Lago, ubicada en Palm Beach, Florida, según la programación oficial de su conferencia de prensa. Esta ubicación ha sido utilizada en varias ocasiones para eventos y comunicaciones oficiales durante su presidencia. 10:41 María Corina Machado se pronuncia tras la captura de Maduro y exige el reconocer a Edmundo González María Corina Machado afirmó: "Nicolás Maduro desde hoy enfrenta la justicia internacional por los crímenes atroces cometidos contra los venezolanos y contra ciudadanos de muchas otras naciones. Ante su negativa a aceptar una salida negociada, el gobierno de los Estados Unidos ha cumplido su promesa de hacer valer la ley". Además, destacó que "llegó la hora de que la Soberanía Popular y la Soberanía Nacional rijan en nuestro país. Vamos a poner orden, liberar a los presos políticos, construir un país excepcional y traer a nuestros hijos de vuelta a casa". "Esta es la hora de los ciudadanos. Los que arriesgamos todo por la democracia el 28 de julio. Los que elegimos a Edmundo González Urrutia como legítimo Presidente de Venezuela, quien debe asumir de inmediato su mandato constitucional y ser reconocido como Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional por todos los oficiales y soldados que la integran", añadió. Venezolanos, llegó la hora de la libertad. pic.twitter.com/ehy20V1xm9 — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) January 3, 2026 10:33 Perú hace el llamado a "una pronta solución" y condena al "gobierno ilegítimo" de Maduro Mediante un comunicado oficial, Perú condenó el "gobierno ilegítimo" de Nicolás Maduro en Venezuela, pero no se mencionó directamente sobre las acciones de Estados Unidos en Caracas. 📄Comunicado Oficial 001-2026: Respecto a los hechos ocurridos esta madrugada en la República Bolivariana de Venezuela.



👉https://t.co/MWuwTfDKmj pic.twitter.com/ULiR2KvCEa — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) January 3, 2026 10:25 China condena ataques de Estados Unidos y lo califica como una amenaza "la paz y la seguridad en América Latina" China condenó el sábado los ataques militares de Estados Unidos contra Venezuela y la captura de su presidente Nicolás Maduro, acciones que amenazan "la paz y la seguridad en América Latina y el Caribe". "China está profundamente conmocionada y condena enérgicamente el uso flagrante de la fuerza por parte de Estados Unidos contra un Estado soberano y su acción contra su presidente", afirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Pekín en un comunicado. "Tal comportamiento hegemónico de Estados Unidos viola gravemente el derecho internacional, infringe la soberanía de Venezuela y amenaza la paz y la seguridad en América Latina y el Caribe. China se opone firmemente a ello", añadió. Con información de AFP 10:00 ¿A qué hora hablará Donald Trump sobre la captura de Maduro? La conferencia de prensa de Donald Trump sobre la captura de Nicolás Maduro está programada para las 10:00 a. m. en Perú, ya que la hora de Perú está una hora detrás de la hora del Este (ET) de EE. UU. 09:56 Bolivia ofrece su "firme respaldo" a Venezuela e invita a una transición democrática "Bolivia expresa su firme respaldo al pueblo venezolano en el camino iniciado de recuperación de la democracia, el orden constitucional y los derechos humanos, y reafirma su compromiso con la paz y la asistencia humanitaria", indica el inicio del comunicado oficial del Gobierno de Bolivia. Durante el texto también expresó su voluntad de apoyar con la ayuda en la asistencia humanitaria, además de pedir una transición democrática. Foto: X/@MRE_Bolivia 09:51 "Es una gran noticia para la región": Kast, presidente electo de Chile, sobre la captura de Maduro "La detención de Nicolás Maduro es una gran noticia para la región. Su permanencia en el poder, sostenida por un narcorégimen ilegítimo, expulsó a más de 8 millones de venezolanos y desestabilizó a América Latina a través del narcotráfico y el crimen organizado. Maduro no es el presidente legítimo de Venezuela, y desde ese país operan estructuras criminales y terroristas que amenazan gravemente la paz y la seguridad regional", sentenció José Antonio Kast, presidente electo de Chile, tras las acciones de Estados Unidos en Venezuela. 09:49 Paraguay recomendó usar vías democráticas, pero resalta el peligro de Maduro como dictador Paraguay publicó un comunicado oficial tras la intervención contra Nicolás Maduro y los ataques de Estados Unidos en Caracas. Aunque el gobierno paraguayo recomendó las vías democráticas, aprovechó para resaltar el peligro que significa el dictador chavista para Venezuela. 📢 Comunicado pic.twitter.com/CVCVLN6bkq — Ministerio de Relaciones Exteriores (@mreparaguay) January 3, 2026 09:38 Trump califica "como un show televisivo" la captura de Maduro El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó el sábado que había visto "en directo" la captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro y su esposa, una operación militar que fue "como un show televisivo". "La vi literalmente como si hubiera visto un show televisivo. La vimos en una sala y seguimos todos los aspectos", dijo Trump en entrevista con la emisora Fox. La operación fue "muy bien organizada" y ningún estadounidense perdió la vida, añadió el mandatario republicano. Con información de AFP 09:37 Maduro fue sacado de Venezuela en barco y ahora se dirigen a Nueva York, según Trump En una entrevista telefónica en Fox News, Donald Trump anunció que el presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores fueron trasladados al portaaviones USS Iwo Jima antes de ser trasladados a Nueva York. 09:18 "Fue una operación brillante", así calificó Trump la intervención que capturó a Maduro En una llamada con The New York Times, el presidente Trump calificó de “brillante” la operación estadounidense en Venezuela, pero no se refirió a si había consultado al Congreso. “Mucha buena planificación y muchos grandes grandes soldados y grandes personas”, indicó. 09:12 CNN asegura que Maduro será trasladado a Nueva York y confirma intervención del FBI Según fuentes confirmaron a CNN, un equipo de agentes del FBI estuvo involucrado junto a las fuerzas especiales de EE. UU. en la captura de Nicolás Maduro en Venezuela. Los planes ya están en marcha para trasladar al presidente venezolano a Nueva York, donde enfrentará cargos en un tribunal federal de Manhattan. La secretaria de Justicia de EE. UU., Pam Bondi, afirmó que Maduro “pronto enfrentará toda la justicia de EE. UU. en suelo estadounidense y en los tribunales estadounidenses” tras su captura. Estas acciones forman parte de una serie de esfuerzos de la administración Trump para combatir el narcotráfico en la región y responsabilizar a los implicados. 09:05 Trump ofreció a Maduro "múltiples salidas", dice vicepresidente de Estados Unidos En declaraciones de J.D. Vance, se destacó la postura firme del presidente Donald Trump respecto a la situación en Venezuela, señalando que, aunque el mandatario ofreció diversas opciones durante las negociaciones, fue claro en su exigencia de que el narcotráfico cese y el petróleo robado debe ser devuelto a Estados Unidos. The president offered multiple off ramps, but was very clear throughout this process: the drug trafficking must stop, and the stolen oil must be returned to the United States. Maduro is the newest person to find out that President Trump means what he says.



Kudos to our brave… pic.twitter.com/b1fqkdbB4x — JD Vance (@JDVance) January 3, 2026 09:02 China pide mayores precauciones a sus ciudadanos en Venezuela El Ministerio de Relaciones Exteriores de China emitió el sábado un aviso urgente a sus ciudadanos en Venezuela, recomendando que eviten salir a la calle, salvo en casos de absoluta necesidad. Este pronunciamiento se produjo tras los ataques llevados a cabo por las fuerzas de Estados Unidos en el país, que según informes, resultaron en la captura de Nicolás Maduro. A través de la televisión estatal CCTV, el gobierno chino instó a sus ciudadanos a monitorear de cerca la situación de seguridad en Venezuela y a reforzar las medidas de seguridad personal. 08:41 "Despertamos con las explosiones y los ruidos", relata peruana en Venezuela En declaraciones para La República, una peruana en Venezuela compartió su experiencia sobre los hechos ocurridos en Caracas. Según su relato, "desde las 2 a. m. nos despertamos con las explosiones y los ruidos de los aviones sobrevolando", afirmó, añadiendo que, a pesar del caos, todos se encuentran bien. "Ya confirmaron lo de Maduro. Estamos aquí en zozobra. Resguardados", comentó la residente. "Gracias a Dios no faltan los servicios básicos", indicó. Sin embargo, mencionó que varias áreas de la ciudad enfrentan cortes de energía eléctrica. 08:30 ¿Quién gobierna Venezuela en este momento? Tras la captura de Nicolás Maduro, la situación política de Venezuela se vería alterada. En ese caso, el cargo de presidente quedaría en manos de la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien es la segunda en el orden de sucesión constitucional del país. Según la Constitución de Venezuela, en caso de ausencia temporal o definitiva del presidente, el vicepresidente ejecutivo asume de manera inmediata las funciones presidenciales hasta que se convoquen nuevas elecciones. Foto: AFP 08:13 Londres urge a "respetar el derecho internacional" El primer ministro británico, Keir Starmer, afirmó este sábado que todos los países deberían "respetar el derecho internacional", después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara la captura de su par venezolano Nicolás Maduro en un "ataque a gran escala". "Quiero establecer primero los hechos, quiero hablar con el presidente Trump, quiero hablar con los aliados", declaró el dirigente británico en unas breves declaraciones emitidas por la televisión local horas después del ataque estadounidense. "Puedo afirmar con total claridad que no hemos participado en ello. Y, como saben, siempre digo y creo que todos debemos respetar el derecho internacional", añadió. Con información de AFP 08:12 "Los bombardeos en territorio venezolano y la captura de su presidente ultrapasan una línea", asegura Lula El presidente de Brasil, Lula da Silva, condenó enérgicamente los bombardeos en territorio venezolano y la captura de Nicolás Maduro, calificándolos como una grave afrenta a la soberanía de Venezuela. Según Lula, estos hechos "ultrapan una línea inapropiada" y representan un precedente extremadamente peligroso para la comunidad internacional. El mandatario brasileño advirtió que atacar a países de manera flagrante violando el derecho internacional abre la puerta a un mundo de violencia, caos e inestabilidad, donde la ley del más fuerte podría prevalecer sobre el multilateralismo. En este sentido, hizo un llamado a respetar los principios del derecho internacional y la paz entre naciones. 08:07 Uruguay "rechaza la intervención militar de un país en territorio de otro" tras ataque de EE. UU. en Venezuela "Uruguay sigue con seria preocupación los acontecimientos recientes en Venezuela, incluidos los ataques reportados contra instalaciones militares e infraestructura civil", indica la publicación del pronunciamiento oficial de Uruguay sobre los acontecimientos en Venezuela. Uruguay sigue con seria preocupación los acontecimientos recientes en Venezuela, incluidos los ataques reportados contra instalaciones militares e infraestructura civil.



Comunicado completo ⤵️https://t.co/T7Tw3pP4Ct#Uruguay #Venezuela #DerechoInternacional #ZonaDePaz… pic.twitter.com/oXcjSI6F2Q — Cancillería Uruguay 🇺🇾 (@CancilleriaUy) January 3, 2026 08:04 Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, se encuentra en Rusia, según medios internacionales Diferentes medios internacionales como The Objective, Semana y 20 Minutos informan que Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, se encuentra actualmente en Rusia, desde donde ha venido realizando pronunciamientos desde que se desataron los ataques en Caracas y la posterior captura de Nicolás Maduro. 07:43 España se ofrece como mediador para lograr "una solución pacífica" en Venezuela El gobierno español se ofreció este sábado como mediador para lograr "una solución pacífica" en Venezuela, donde Estados Unidos lanzó un "ataque a gran escala" según el presidente Donald Trump, quien anunció la "captura" de su par venezolano Nicolás Maduro. España "hace un llamamiento a la desescalada y a la moderación", declaró el Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado. "En este sentido, España está dispuesta a prestar sus buenos oficios para lograr una solución pacífica y negociada a la actual crisis", añadió. Con información de AFP 07:41 "Nicolás Maduro ha sido acusado de conspiración narcoterrorista", asegura Fiscal General de EE. UU. La Fiscal General de Estados Unidos, Pamela Bondi, afirmó que Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, han sido acusados en el Distrito Sur de Nueva York de diversos delitos graves. Maduro enfrenta cargos de conspiración narcoterrorista, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, así como conspiración para poseer armas de fuego y dispositivos destructivos contra Estados Unidos. Nicolas Maduro and his wife, Cilia Flores, have been indicted in the Southern District of New York. Nicolas Maduro has been charged with Narco-Terrorism Conspiracy, Cocaine Importation Conspiracy, Possession of Machineguns and Destructive Devices, and Conspiracy to Possess… — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) January 3, 2026 07:31 CNN asegura que la captura de Maduro fue aprobada por Trump hace días Según CNN, el presidente de EE.UU., Donald Trump, autorizó hace varios días la captura de Nicolás Maduro, y la misión fue ejecutada por la Delta Force del Ejército de Estados Unidos. De acuerdo con una fuente familiarizada con los hechos, la CIA había rastreado la ubicación de Maduro, tras recibir autorización de Trump para llevar a cabo actividades encubiertas dentro de Venezuela desde algunos meses antes. La fuente también indicó que Maduro fue arrestado con el fin de ser juzgado en Estados Unidos, aunque hasta el momento se desconoce su paradero exacto durante la mañana del sábado. 07:23 Rusia exige una aclaración "inmediata" sobre el paradero de Nicolás Maduro Rusia exigió el sábado una aclaración "inmediata" sobre el paradero del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y se mostró "extremadamente" alarmada por los informes de que Estados Unidos lo sacó "por la fuerza" del país. "Estamos extremadamente alarmados por los informes de que el presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa fueron sacados por la fuerza del país como resultado de la agresión estadounidense de hoy. Exigimos una aclaración inmediata de la situación", señaló el Ministerio ruso de Relaciones Exteriores en un comunicado. Con información de AFP 07:21 Sheinbaum condena ataque en Venezuela y cita Carta de las Naciones Unidas México ha expresado su rechazo contundente a las acciones militares de Estados Unidos en Venezuela, que contravienen el Artículo 2, párrafo 4 de la Carta de las Naciones Unidas. Este principio fundamental establece que los miembros de la organización deben abstenerse de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. En este contexto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha calificado las agresiones de Washington como una violación directa de la soberanía venezolana. El Artículo 2, párrafo 4 de la Carta de las Naciones Unidas dice textualmente:



“Los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) January 3, 2026 07:15 Tarek William Saab asegura que Maduro sufrió un “secuestro” de Maduro El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, condenó enérgicamente el ataque de Estados Unidos ocurrido en la madrugada del 3 de enero, calificando la situación del presidente Nicolás Maduro como un "secuestro". En una declaración emitida por la televisión estatal, Saab hizo un llamado al pueblo venezolano a salir a las calles para exigir la "pronta fe de vida" del mandatario. Además, denunció lo que consideró "violaciones masivas de los derechos humanos" y solicitó a los organismos internacionales que se pronuncien sobre los hechos. "Le pido a las Naciones Unidas que se pronuncien. ¿Dónde están los organismos internacionales de DDHH? Que se pronuncien en relación a estos ataques cobardes que han causado víctimas mortales de inocentes", expresó. Finalmente, hizo un llamado a "mantener la calma" y no caer en la "guerra enemiga", acusando a los medios de difundir "fake news" para desmoralizar al pueblo venezolano. "Vamos a demostrarle al mundo que estamos hechos de esa heroicidad que nos dio el libertador Simón Bolívar", concluyó. 06:52 Vladimir Padrino López, ministro de Defensa de Venezuela, condena ataque de EE. UU. El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, dirigió un mensaje enérgico al pueblo venezolano tras los ataques ocurridos en la madrugada del 3 de enero de 2026. En su declaración, afirmó que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana informaba al mundo que Venezuela había sido víctima de la más criminal agresión militar por parte del gobierno de Estados Unidos. El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, se pronunció tras los ataques registrados y afirmó que Venezuela fue objeto de una “criminal agresión militar” atribuida al Gobierno de Estados Unidos. pic.twitter.com/MxKSRqq0xG — Darvinson Rojas Sánchez (@DarvinsonRojas) January 3, 2026 06:44 Gabriel Boric "condena las acciones militares de Estados Unidos" en Venezuela Mediante un comunicado en su cuenta de X, antes Twitter, el presidente chileno Gabriel Boric condenó las acciones de Estados Unidos en Venezuela. Foto: X/@GabrielBoric 06:34 "Venceremos", asegura Diosdado Cabello tras ataques de Estados Unidos El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, gritó el sábado la consigna "venceremos" tras los bombardeos de Estados Unidos, que dejaron en el aire el paradero del presidente Nicolás Maduro. En un mensaje emitido por la TV estatal, Cabello declaró: "No es la primera lucha, no es la primera batalla que contra este pueblo", y añadió con firmeza: "Al final de estos ataques, nosotros venceremos. ¡Que viva la patria! ¡Que viva! ¡Leales siempre! ¡Traidores nunca!". 06:24 Jefa diplomática de la UE pide "contención" en Venezuela La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, pidió el sábado "contención" y respeto al derecho internacional después de que el presidente de EE. UU., Donald Trump, anunciara un ataque contra Venezuela y la captura de su presidente Nicolás Maduro. Kallas señaló en la red social X que había hablado con el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, recordándole que la Unión Europea (UE) cuestiona la legitimidad democrática de Maduro. I have spoken with Secretary of State Marco Rubio and our Ambassador in Caracas. The EU is closely monitoring the situation in Venezuela.



The EU has repeatedly stated that Mr Maduro lacks legitimacy and has defended a peaceful transition. Under all circumstances, the principles… — Kaja Kallas (@kajakallas) January 3, 2026 06:13 Diosdado Cabello, ministro de Interior de Venezuela: "Estamos desplegados. Llamamos a la calma" El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, ofreció un breve discurso en una transmisión de Telesur después de los ataques ocurridos en la madrugada, siendo esta su tercera aparición pública tras el operativo realizado por las fuerzas militares de Estados Unidos en territorio venezolano. Con casco y chaleco y rodeado de uniformados armados, Cabello, considerado la mano derecha de Nicolás Maduro —ahora capturado por EE.UU.— hizo un llamado a la calma al pueblo venezolano en medio de las explosiones reportadas desde las 2 de la mañana. En su intervención, recalcó: "Que nadie caiga en el desespero", mientras reiteraba el mensaje de confianza y calma: "Estamos desplegados. Llamamos a la calma. Confíen en nosotros para atravesar esta situación". Foto: captura Telesur 06:00 Cuba denunció un "terrorismo de Estado" tras ataque en Venezuela Cuba, histórico aliado de Venezuela en la región, denunció lo que calificó como un "terrorismo de Estado" dirigido contra el "bravo pueblo venezolano" y contra América. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel expresó su condena en una publicación, donde calificó el ataque de "criminal" y pidió una "reacción de la comunidad internacional" frente a la agresión de Estados Unidos. 05:53 Vicepresidenta de Venezuela exige prueba de vida de Maduro "Exigimos al gobierno del presidente Donald Trump prueba de vida inmediata de la vida del presidente Maduro y de la primera dama", indicó la vicepresidenta Delcy Rodríguez mediante audio transmitido por televisión.. 05:50 "Esto es profundamente preocupante y condenable", advierte Rusia Rusia condenó la acción militar de Estados Unidos en Venezuela, asegurando que no había justificación para el ataque y que la "hostilidad ideológica" había prevalecido sobre la diplomacia. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia calificó el hecho como "profundamente preocupante y condenable", destacando su rechazo a la intervención militar y subrayando la falta de bases legales para la agresión. Foto: X/@mae_rusia 05:45 Estados Unidos proclama un "nuevo amanecer" para Venezuela Un alto diplomático estadounidense afirmó el sábado que Venezuela está experimentando un "nuevo amanecer" tras el anuncio del presidente Donald Trump, quien aseguró que su ejército había capturado al presidente Nicolás Maduro. El subsecretario de Estado, Christopher Landau, expresó en su cuenta de X: "¡Un nuevo amanecer para Venezuela! El tirano se ha ido. Ahora —por fin— enfrentará la justicia por sus crímenes", mostrando su satisfacción por el supuesto fin del mandato de Maduro. 05:35 Ministro de Defensa de Venezuela asegura que ataques fueron contra blancos civiles El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, acusó a EE.UU. de haber atacado con misiles y cohetes disparados desde helicópteros de combate, impactando poblaciones civiles en las localidades de Fuerte Tiuna, Caracas, y los estados de Miranda, Aragua y La Guaira. Padrino López agregó que actualmente se está recopilando información sobre las víctimas de las explosiones, tanto muertos como heridos. En un video publicado en Instagram, el ministro anunció que se activará un plan de defensa a nivel nacional, que incluirá un despliegue masivo de medios terrestres, aéreos, navales, fluviales y misilísticos, en coordinación entre las fuerzas militares, policiales y la población. 05:33 Javier Milei celebra el anuncio de Trump sobre la presunta captura de Maduro El presidente de Argentina, Javier Milei, celebró el anuncio de su homólogo de EE.UU., Donald Trump, sobre la presunta captura de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. Milei compartió un mensaje en su cuenta de X, donde replicó la publicación de Trump y expresó: "La libertad avanza. Viva la libertad caro**", mostrando su apoyo al hecho. 05:29 Colombia moviliza militares a la frontera con Venezuela tras ataques en Caracas El presidente colombiano Gustavo Petro anunció este sábado que ordenó el despliegue de militares en la frontera con Venezuela tras los ataques de Estados Unidos que, según el presidente Donald Trump, concluyeron con la captura de Nicolás Maduro. Petro calificó estas acciones como una "agresión a la soberanía" de América Latina y advirtió que podrían generar una crisis humanitaria. Aunque propuso que la situación se resuelva a través del diálogo, el mandatario colombiano también destacó que la medida incluye el despliegue de la fuerza pública en la frontera, donde operan varios grupos armados ilegales financiados por el narcotráfico. Foto: X/@petrogustavo 05:24 Vicepresidenta de Venezuela desconoce paradero de Nicolás Maduro La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo en la madrugada de este sábado desconocer el paradero del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, y exigió una "fe de vida" de ambos tras el ataque estadounidense al país caribeño. "Ante esta brutal situación y ante este brutal ataque, nosotros desconocemos el paradero del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores", declaró Rodríguez en un audio transmitido por televisión. Con información de AFP 05:21 Donald Trump anuncia la captura de Nicolás Maduro El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció a través de su red social Truth Social que Washington había llevado a cabo un ataque militar a gran escala contra Venezuela. Según Trump, la operación culminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, quienes, según él, fueron trasladados fuera del país en avión y puestos bajo custodia estadounidense. El mandatario estadounidense convocó una conferencia de prensa para dar más detalles del operativo. Foto; Truth Social

¿Qué está pasando en Venezuela?

En Venezuela se desató una crisis tras informes de múltiples explosiones y ataques aéreos atribuidos a Estados Unidos. La administración estadounidense, liderada por Trump, anunció la captura del heredero de Hugo Chávez y su esposa, lo que desató un rechazo inmediato por parte del gobierno chavista, que calificó la acción como una agresión militar.

Las autoridades venezolanas declararon el estado de emergencia, mientras que la población vivió momentos de pánico por apagones y detonaciones en las principales ciudades. La situación es tensa y aún no está completamente verificada, mientras las versiones oficiales de ambos países se contradicen.

Este conflicto se enmarca en una serie de tensiones prolongadas entre Venezuela y Estados Unidos, que ya venían de meses de escaladas diplomáticas y amenazas militares por parte de Washington, con un fuerte enfoque en el narcotráfico y las sanciones a la administración de Maduro.

Ataque en Venezuela

En Caracas, la capital de Venezuela, durante la madrugada del 3 de enero de 2026, se escucharon al menos siete fuertes explosiones alrededor de las 2:00 a. m. (hora local), acompañadas del sonido de aeronaves volando a baja altura y apagones en amplias zonas de la ciudad, incluidos sectores cercanos a instalaciones militares como Fuerte Tiuna y la Base Aérea La Carlota.

Testigos describieron escenas de pánico entre la población y columnas de humo visibles sobre áreas clave de la capital, mientras se difundían videos y reportes de detonaciones en redes sociales.