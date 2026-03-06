Daniel Noboa ya había anunciado que Ecuador y Estados Unidos realizarían operaciones conjuntas contra el narcotráfico. | Composición LR

Las Fuerzas Armadas de Ecuador y el Departamento de Guerra de Estados Unidos destruyeron un campamento de entrenamiento de los Comandos de la Frontera (CDF), una de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). La operación conjunta se ejecutó en la amazónica provincia de Sucumbíos, situada cerca del límite con el país cafetero.

A través de Instagram, el presidente Daniel Noboa compartió un video que muestra la explosión de una vivienda rústica ubicada a orillas de un río. “Destruimos el descanso de ‘Mono Tele’, cabecilla de CDF, y área de entrenamiento de narcotraficantes”, se lee en la grabación publicada en la cuenta del mandatario de 38 años. En las imágenes también se observa un helicóptero militar que sobrevuela la zona y luego aterriza cerca del afluente.

Golpe a disidencias armadas

Según el gobierno de Noboa, la disidencia CDF estaría detrás del asesinato de 11 militares durante un operativo contra la minería ilegal en mayo de 2025. Además, el Ministerio de Defensa de Ecuador (MIDENA) puntualizó que el campamento tenía capacidad para albergar a unos 50 narcotraficantes.

“Es solo el inicio. Los vamos a encontrar… hasta por debajo de las piedras”, advirtió Gian Carlo Loffredo, titular del MIDENA. Para el operativo se usaron aeronaves de ala fija, helicópteros, embarcaciones fluviales y drones, que permitieron ubicar y destruir la infraestructura criminal.

En ese escenario, el portavoz principal del Pentágono, Sean Parnell, afirmó en la red social X que el Departamento de Guerra de Estados Unidos “ejecutó acciones específicas para (…) desmantelar las redes narcoterroristas” a solicitud de Ecuador.

“Esta operación demuestra el poder de la acción coordinada y envía un mensaje claro: las organizaciones narcoterroristas no encontrarán refugio en nuestro hemisferio. (…) Exigiremos responsabilidades a estas organizaciones y restauraremos la paz mediante la fuerza”, sostuvo.

Alianza militar antidrogas

Noboa anunció el lunes 1 de marzo que Ecuador y Estados Unidos realizarán “operaciones conjuntas” contra el narcotráfico. La cooperación bilateral en seguridad permitirá el intercambio de información estratégica y el fortalecimiento de capacidades para enfrentar el crimen organizado transnacional, según el MIDENA.

Además, el presidente ecuatoriano informó que del 15 al 30 de marzo se aplicará un toque de queda nocturno en las provincias de Guayas, Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas y El Oro, consideradas entre las más golpeadas por la violencia. “Quédense en sus casas durante el toque de queda; estamos en una guerra”, declaró el ministro del Interior, John Reimberg, al referirse a la situación de seguridad tras una ceremonia de graduación policial.

Por su parte, el comandante del Comando Sur, Francis L. Donovan, señaló que las acciones representan un ejemplo del compromiso regional contra el narcotráfico. “Estamos tomando medidas decisivas para enfrentar a los narcoterroristas que desde hace tiempo han infligido terror, violencia y corrupción a ciudadanos de todo el hemisferio”, sentenció.