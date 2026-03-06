HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Lima sin GNV: anuncian clases virtuales y teletrabajo
Lima sin GNV: anuncian clases virtuales y teletrabajo     Lima sin GNV: anuncian clases virtuales y teletrabajo     Lima sin GNV: anuncian clases virtuales y teletrabajo     
Mundo

Ecuador destruye campo de entrenamiento de las FARC con apoyo de Estados Unidos en la frontera con Colombia

El presidente Daniel Noboa anunció que capturaron a 'Mono Tele', cabecilla del grupo criminal CDF, en la amazónica provincia de Sucumbíos.

Daniel Noboa ya había anunciado que Ecuador y Estados Unidos realizarían operaciones conjuntas contra el narcotráfico.
Daniel Noboa ya había anunciado que Ecuador y Estados Unidos realizarían operaciones conjuntas contra el narcotráfico. | Composición LR

Las Fuerzas Armadas de Ecuador y el Departamento de Guerra de Estados Unidos destruyeron un campamento de entrenamiento de los Comandos de la Frontera (CDF), una de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). La operación conjunta se ejecutó en la amazónica provincia de Sucumbíos, situada cerca del límite con el país cafetero.

A través de Instagram, el presidente Daniel Noboa compartió un video que muestra la explosión de una vivienda rústica ubicada a orillas de un río. “Destruimos el descanso de ‘Mono Tele’, cabecilla de CDF, y área de entrenamiento de narcotraficantes”, se lee en la grabación publicada en la cuenta del mandatario de 38 años. En las imágenes también se observa un helicóptero militar que sobrevuela la zona y luego aterriza cerca del afluente.

TE RECOMENDAMOS

TIPOS DE MAGIA: BLANCA, NEGRA Y ROJA — MITOS, RIESGOS Y VERDADES | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Rusia brindaría inteligencia a Irán para atacar fuerzas estadounidenses en Oriente Medio, según The Washington Post

lr.pe

Golpe a disidencias armadas

Según el gobierno de Noboa, la disidencia CDF estaría detrás del asesinato de 11 militares durante un operativo contra la minería ilegal en mayo de 2025. Además, el Ministerio de Defensa de Ecuador (MIDENA) puntualizó que el campamento tenía capacidad para albergar a unos 50 narcotraficantes.

“Es solo el inicio. Los vamos a encontrar… hasta por debajo de las piedras”, advirtió Gian Carlo Loffredo, titular del MIDENA. Para el operativo se usaron aeronaves de ala fija, helicópteros, embarcaciones fluviales y drones, que permitieron ubicar y destruir la infraestructura criminal.

En ese escenario, el portavoz principal del Pentágono, Sean Parnell, afirmó en la red social X que el Departamento de Guerra de Estados Unidos “ejecutó acciones específicas para (…) desmantelar las redes narcoterroristas” a solicitud de Ecuador.

“Esta operación demuestra el poder de la acción coordinada y envía un mensaje claro: las organizaciones narcoterroristas no encontrarán refugio en nuestro hemisferio. (…) Exigiremos responsabilidades a estas organizaciones y restauraremos la paz mediante la fuerza”, sostuvo.

PUEDES VER: EE. UU. divulga entrevistas del FBI que incriminarían a Trump por presunta agresión contra menor en caso Epstein

lr.pe

Alianza militar antidrogas

Noboa anunció el lunes 1 de marzo que Ecuador y Estados Unidos realizarán “operaciones conjuntas” contra el narcotráfico. La cooperación bilateral en seguridad permitirá el intercambio de información estratégica y el fortalecimiento de capacidades para enfrentar el crimen organizado transnacional, según el MIDENA.

Además, el presidente ecuatoriano informó que del 15 al 30 de marzo se aplicará un toque de queda nocturno en las provincias de Guayas, Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas y El Oro, consideradas entre las más golpeadas por la violencia. “Quédense en sus casas durante el toque de queda; estamos en una guerra”, declaró el ministro del Interior, John Reimberg, al referirse a la situación de seguridad tras una ceremonia de graduación policial.

Por su parte, el comandante del Comando Sur, Francis L. Donovan, señaló que las acciones representan un ejemplo del compromiso regional contra el narcotráfico. “Estamos tomando medidas decisivas para enfrentar a los narcoterroristas que desde hace tiempo han infligido terror, violencia y corrupción a ciudadanos de todo el hemisferio”, sentenció.

Notas relacionadas
Ecuador paraliza su principal refinería de crudo tras declaratoria de emergencia

Ecuador paraliza su principal refinería de crudo tras declaratoria de emergencia

LEER MÁS
Leonardo Valencia: “Me preocupan poco las cotizaciones al alza o a la baja de cierto tipo de novelas, sean totales o minimalistas, o lo de la microficción”

Leonardo Valencia: “Me preocupan poco las cotizaciones al alza o a la baja de cierto tipo de novelas, sean totales o minimalistas, o lo de la microficción”

LEER MÁS
Ecuador expulsa al embajador de Cuba y a toda su misión diplomática: les dan 48 horas para abandonar el país

Ecuador expulsa al embajador de Cuba y a toda su misión diplomática: les dan 48 horas para abandonar el país

LEER MÁS
Conflicto en Irán impulsa el precio del dólar: razones de su fortalecimiento, tipo de cambio, crisis energética y países beneficiados en América Latina

Conflicto en Irán impulsa el precio del dólar: razones de su fortalecimiento, tipo de cambio, crisis energética y países beneficiados en América Latina

LEER MÁS
Emmanuel Macron, presidente de Francia, anuncia aumento de ojivas nucleares "ante múltiples amenazas"

Emmanuel Macron, presidente de Francia, anuncia aumento de ojivas nucleares "ante múltiples amenazas"

LEER MÁS
Gobierno de Trump confirma que submarino de Estados Unidos hundió buque de guerra iraní en océano Índico

Gobierno de Trump confirma que submarino de Estados Unidos hundió buque de guerra iraní en océano Índico

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
China cambia las reglas del juego: los 5 países de América Latina que están en la cuerda floja por sus deudas

China cambia las reglas del juego: los 5 países de América Latina que están en la cuerda floja por sus deudas

LEER MÁS
Rusia brindaría inteligencia a Irán para atacar fuerzas estadounidenses en Oriente Medio, según The Washington Post

Rusia brindaría inteligencia a Irán para atacar fuerzas estadounidenses en Oriente Medio, según The Washington Post

LEER MÁS
Ecuador paraliza su principal refinería de crudo tras declaratoria de emergencia

Ecuador paraliza su principal refinería de crudo tras declaratoria de emergencia

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ecuador destruye campo de entrenamiento de las FARC con apoyo de Estados Unidos en la frontera con Colombia

Jack Durán recuerda con humor polémica pelea con Christian Cueva antes de jugar juntos en Juan Pablo II: "Lo que pasó en Trujillo quedó ahí"

Los 50 años de “La caza sutil” de Julio Ramón Ribeyro

Mundo

Rusia brindaría inteligencia a Irán para atacar fuerzas estadounidenses en Oriente Medio, según The Washington Post

Autoridades de Colombia ordenan retirar más de 100 marcas de esmalte de uñas por posibles riesgos sanitarios

Conflicto en Irán impulsa el precio del dólar: razones de su fortalecimiento, tipo de cambio, crisis energética y países beneficiados en América Latina

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Acción Popular pretende que se permita la reelección de los magistrados del Tribunal Constitucional

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

Cuánto es el pago si no voto en las Elecciones Generales 2026: multas según distrito

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025