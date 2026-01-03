HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO | EE. UU. bombardea Caracas y anuncia detención de Nicolás Maduro
EN VIVO | EE. UU. bombardea Caracas y anuncia detención de Nicolás Maduro     EN VIVO | EE. UU. bombardea Caracas y anuncia detención de Nicolás Maduro     EN VIVO | EE. UU. bombardea Caracas y anuncia detención de Nicolás Maduro     
LO ÚLTIMO | Trump da conferencia tras captura de Maduro
LO ÚLTIMO | Trump da conferencia tras captura de Maduro     LO ÚLTIMO | Trump da conferencia tras captura de Maduro     LO ÚLTIMO | Trump da conferencia tras captura de Maduro     
EN VIVO

🔴 CAYÓ NICOLÁS MADURO tras INTERVENCIÓN DE EE. UU. en VENEZUELA

Mundo

Trump publica la primera imagen de Maduro tras ser capturado luego del ataque de EE. UU. a Venezuela

Estados Unidos lanzó un bombardeo sobre Caracas en la madrugada del sábado 3 de enero, donde capturó al heredero de Hugo Chávez

Primera imágen de Nicolás Maduro rumbo a Estados Unidos.
Primera imágen de Nicolás Maduro rumbo a Estados Unidos. | Foto: Truth Social

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartió en su cuenta de Truth Social la primera imagen de Nicolás Maduro después de ser intervenido en una operación militar a Caracas. El mandatario señaló que el líder chavista fue trasladado mediante el buque Iwo Jima este sábado 3 de diciembre.

Maduro apareció sosteniendo un botella de agua, vestido con un chándal de color gris y portando unos lentes negros. De esta manera, será extraditado a Nueva York, donde la fiscalía del Distrito Sur de la cuidad lo investigará por delitos relacionados con drogas y armas, así como ser el presunto líder del Cártel de los Soles.

TE RECOMENDAMOS

MARISOL PÉREZ TELLO ACUSA AL JNE DE EXCLUIR SU PLANCHA POR ERROR | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD
larepublica.pe

PUEDES VER: Detienen a Nicolás Maduro EN VIVO: últimas noticias sobre el ataque de Estados Unidos a Venezuela

lr.pe

Maduro es capturado en Venezuela por el ejército de EE. UU.

En la madrugada del 3 de enero, Estados Unidos realizó un bombardeo sobre Caracas. De esta manera, comenzó la intervención para capturar a Maduro, quien según declaraciones de Trump, estaba en una 'fortaleza'. "Su casa tenía puertas de acero y un espacio seguro con acero sólido por todas partes. Intentó entrar, pero lo atropellaron tan rápido que no lo logró", indicó el magnate de 79 años a Fox News.

Nota en desarrollo...

Notas relacionadas
María Corina Machado se pronuncia tras ataque a Venezuela y detención de Maduro: "Estados Unidos ha cumplido su promesa"

María Corina Machado se pronuncia tras ataque a Venezuela y detención de Maduro: "Estados Unidos ha cumplido su promesa"

LEER MÁS
Detienen a Nicolás Maduro EN VIVO: últimas noticias sobre el ataque de Estados Unidos a Venezuela

Detienen a Nicolás Maduro EN VIVO: últimas noticias sobre el ataque de Estados Unidos a Venezuela

LEER MÁS
Estas son las posturas de los candidatos presidenciales sobre la intervención militar de EE.UU. en Venezuela

Estas son las posturas de los candidatos presidenciales sobre la intervención militar de EE.UU. en Venezuela

LEER MÁS
Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

LEER MÁS
Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Detienen a Nicolás Maduro EN VIVO: últimas noticias sobre el ataque de Estados Unidos a Venezuela

Detienen a Nicolás Maduro EN VIVO: últimas noticias sobre el ataque de Estados Unidos a Venezuela

LEER MÁS
María Corina Machado se pronuncia tras ataque a Venezuela y detención de Maduro: "Estados Unidos ha cumplido su promesa"

María Corina Machado se pronuncia tras ataque a Venezuela y detención de Maduro: "Estados Unidos ha cumplido su promesa"

LEER MÁS
Donald Trump anuncia que vio en directo la captura de Maduro en su "fortaleza" y lo calificó como "un show televisivo"

Donald Trump anuncia que vio en directo la captura de Maduro en su "fortaleza" y lo calificó como "un show televisivo"

LEER MÁS
EE. UU. captura a Nicolás Maduro tras más de una década de dictadura en Venezuela

EE. UU. captura a Nicolás Maduro tras más de una década de dictadura en Venezuela

LEER MÁS
Estas 2 potencias globales se unen para evitar que China desate un conflicto militar en Asia

Estas 2 potencias globales se unen para evitar que China desate un conflicto militar en Asia

LEER MÁS
Fiscal general de EE. UU. afirma que Nicolás Maduro y su esposa serán acusados de conspiración narcoterrorista

Fiscal general de EE. UU. afirma que Nicolás Maduro y su esposa serán acusados de conspiración narcoterrorista

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: Full day + Piscinas + s/ 30 de vale de consumo incluido + Perusaurus y más

Perulandia

PERULANDIA: Full day + Piscinas + s/ 30 de vale de consumo incluido + Perusaurus y más

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cantante Deyvis Paredes y el animador 'Josesito' de La Bella Luz generan indignación tras polémica broma a nuevo integrante: “Deberían pedir disculpas”

Rodrigo Paz firma decreto para gobernar Bolivia a distancia en medio de tensiones con su vicepresidente Edman Lara

Apagones y daños a infraestructuras: las imágenes del fuerte sismo de magnitud 6,5 que remeció México

Mundo

Rodrigo Paz firma decreto para gobernar Bolivia a distancia en medio de tensiones con su vicepresidente Edman Lara

Apagones y daños a infraestructuras: las imágenes del fuerte sismo de magnitud 6,5 que remeció México

“Está temblando”: sismo de magnitud 6,5 en México sorprende a Claudia Sheinbaum y obliga a suspender la mañanera

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

César Acuña obligado por sentencia a pagar alimentos para su menor hijo

Ciro Castillo habría ordenado la construcción de una "ruta de escape" en su oficina cuando era gobernador del Callao, según Fiscalía

Presidente del TC afirma que Mario Vizcarra tendría impedimentos para postular por sentencia de peculado

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025