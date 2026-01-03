Trump publica la primera imagen de Maduro tras ser capturado luego del ataque de EE. UU. a Venezuela
Estados Unidos lanzó un bombardeo sobre Caracas en la madrugada del sábado 3 de enero, donde capturó al heredero de Hugo Chávez
- Ataque en Venezuela EN VIVO: últimas noticias de la captura de Nicolás Maduro tras ataque de Estados Unidos
- EE. UU. captura a Nicolás Maduro tras más de una década de dictadura en Venezuela
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartió en su cuenta de Truth Social la primera imagen de Nicolás Maduro después de ser intervenido en una operación militar a Caracas. El mandatario señaló que el líder chavista fue trasladado mediante el buque Iwo Jima este sábado 3 de diciembre.
Maduro apareció sosteniendo un botella de agua, vestido con un chándal de color gris y portando unos lentes negros. De esta manera, será extraditado a Nueva York, donde la fiscalía del Distrito Sur de la cuidad lo investigará por delitos relacionados con drogas y armas, así como ser el presunto líder del Cártel de los Soles.
TE RECOMENDAMOS
MARISOL PÉREZ TELLO ACUSA AL JNE DE EXCLUIR SU PLANCHA POR ERROR | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD
PUEDES VER: Detienen a Nicolás Maduro EN VIVO: últimas noticias sobre el ataque de Estados Unidos a Venezuela
Maduro es capturado en Venezuela por el ejército de EE. UU.
En la madrugada del 3 de enero, Estados Unidos realizó un bombardeo sobre Caracas. De esta manera, comenzó la intervención para capturar a Maduro, quien según declaraciones de Trump, estaba en una 'fortaleza'. "Su casa tenía puertas de acero y un espacio seguro con acero sólido por todas partes. Intentó entrar, pero lo atropellaron tan rápido que no lo logró", indicó el magnate de 79 años a Fox News.
Nota en desarrollo...