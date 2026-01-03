El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartió en su cuenta de Truth Social la primera imagen de Nicolás Maduro después de ser intervenido en una operación militar a Caracas. El mandatario señaló que el líder chavista fue trasladado mediante el buque Iwo Jima este sábado 3 de diciembre.

Maduro apareció sosteniendo un botella de agua, vestido con un chándal de color gris y portando unos lentes negros. De esta manera, será extraditado a Nueva York, donde la fiscalía del Distrito Sur de la cuidad lo investigará por delitos relacionados con drogas y armas, así como ser el presunto líder del Cártel de los Soles.

Maduro es capturado en Venezuela por el ejército de EE. UU.

En la madrugada del 3 de enero, Estados Unidos realizó un bombardeo sobre Caracas. De esta manera, comenzó la intervención para capturar a Maduro, quien según declaraciones de Trump, estaba en una 'fortaleza'. "Su casa tenía puertas de acero y un espacio seguro con acero sólido por todas partes. Intentó entrar, pero lo atropellaron tan rápido que no lo logró", indicó el magnate de 79 años a Fox News.

