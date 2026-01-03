La captura de Nicolás Maduro por fuerzas de Estados Unidos en el Fuerte Tiuna, uno de los lugares más protegidos de Venezuela, ha dejado al país en estado de incertidumbre. A pesar de la magnitud del operativo, la población se mantiene en suspenso debido a la represión interna y la falta de claridad sobre quién asumirá el control del poder. La situación plantea serias dudas sobre el futuro político venezolano en medio de un ambiente de tensión y cautela.

Luz Mely Reyes, periodista de Efecto Cocuyo, destacó la magnitud de la operación contra Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, y subrayó que ha generado sorpresa cómo las fuerzas estadounidenses consiguieron adentrarse en territorio venezolano sin mayores complicaciones. "Hubo una acción directa contra el esquema de seguridad de Nicolás Maduro. La principal incógnita es qué tuvo que haber ocurrido para que fuerzas de Estados Unidos lograran ingresar a la instalación más protegida de Venezuela: el Fuerte Tiuna", expresó.

Por su parte, Jesús Alberto Torrealba, periodista y político venezolano que radica en Caracas, destacó la ventaja de las fuerzas de EE. UU. en la operación. "Lo que quedó claro es que hubo una evidente superioridad tecnológica por parte de las fuerzas estadounidenses que realizaron la operación esta madrugada", explicó.

El secretario ejecutivo de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, Froilán Barrios, resaltó que no hay datos confirmados sobre lo ocurrido. "En la operación que derivó en la extracción de Maduro, solo existen rumores que no pueden ser corroborados", afirmó Barrios. A pesar de esto, Barrios destacó la rapidez con la que Washington llevó a cabo la operación. "La facilidad con la que las fuerzas estadounidenses ingresaron al país y ejecutaron la operación resulta llamativa, incluso pese a la supuesta protección logística de aliados internacionales", explicó y subrayó la acción en comparación con otros eventos históricos, como el operativo contra Manuel Noriega en 1990. Barrios afirmó que la acción contra Maduro fue más rápida y sencilla, lo que no pasó desapercibido: "Genera comparaciones inevitables, incluso por la coincidencia de la fecha".

Sobre la situación dentro de Venezuela, Luz Mely Reyes comentó que el ambiente se mantiene tranquilo por el momento. "No se han registrado salidas masivas a las calles, en gran parte debido al fuerte nivel de represión existente", expresó. Aunque no se puede precisar el sentir general, Reyes indicó que la situación ha generado un debate sobre el carácter histórico de los hechos. "Para muchos, un desenlace como este era prácticamente impensable. Se asumía que la presión internacional continuaría, pero no que se produciría una penetración de esta magnitud", exclamó.

En contraste, Torrealba indicó que la reacción de la población ha sido muy dividida, dependiendo de su ubicación. Mientras los venezolanos en la diáspora celebran el desarrollo, dentro del país predomina una "tensa calma" y una "expectativa nerviosa". "Es difícil precisar cómo procesa cada ciudadano esta situación, pero es importante señalar que el gobierno de Nicolás Maduro ha estado perdiendo apoyo popular de manera constante desde 2013, lo que se reflejó claramente en las elecciones del 28 de julio de 2024", apuntó.

A pesar de la creciente presión sobre el gobierno de Maduro, el analista subrayó que la situación política en Venezuela sigue siendo incierta. "La razón de esta calma es simple: no está claro quién tiene el control del poder en el país en este momento. Mientras esa incertidumbre persista, la palabra que mejor describe el estado de ánimo de los venezolanos es 'incertidumbre'", dijo.

El exconstituyente venezolano, Froilán Barrios, también comentó que "la reacción de los ciudadanos no es de algarabía ni de celebración". Comentó que en Venezuela ya se han vivido momentos de tensión, lo que lleva a la población a actuar con prudencia. "En Venezuela ya se han vivido situaciones similares en el pasado, como en 2002 y en otros momentos de alta tensión política, lo que ha generado una actitud de cautela en la población", explicó Barrios, haciendo referencia a la historia reciente del país. "La gente se mantiene precavida, sobre todo porque los colectivos afines al chavismo permanecen en las calles, lo que despierta temor a posibles actos de represión", añadió.

Barrios remarcó la disparidad en las reacciones dentro y fuera de Venezuela, observando que mientras dentro del país prevalece la cautela, en el exilio —especialmente en España y Florida— sí se han registrado manifestaciones de alegría.

Los objetivos de la administración de Trump en Venezuela

Torrealba también analizó las implicaciones internacionales del operativo, en particular la rueda de prensa ofrecida por Donald Trump. Según el entrevistado, Trump dejó en claro que su administración tiene dos objetivos clave: controlar la industria petrolera venezolana y gestionar el país hasta que se logre una "transición segura". En sus palabras, "dirigir y gestionar un país equivale, en este contexto, a una intervención".

En cuanto a las posibles alianzas que Estados Unidos podría formar en Venezuela, Torrealba advirtió que las menciones confusas de figuras como Delcy Rodríguez y María Corina Machado no arrojan luz sobre el futuro inmediato. "Estamos ante un proceso de intervención de un país, no simplemente la extracción de un individuo, y no está claro quién será el aliado escogido por Trump para ese proceso", concluyó.