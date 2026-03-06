HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Sedapal anuncia corte de agua hasta por 12 horas este 7 de marzo: Ate y El Agustino entre los distritos afectados

La empresa nacional señaló que la acción obedece a trabajos técnicos que buscan mejorar la red de tuberías y asegurar una prestación más confiable para la ciudadanía.

Los usuarios serán afectados hasta por 12 horas en El Agustino y Ate.
Los usuarios serán afectados hasta por 12 horas en El Agustino y Ate. | Foto: LR

Una nueva suspensión del suministro se ejecutará este sábado 7 de marzo, según informó el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal). Ate y El Agustino presentarán la interrupción del recurso hídrico en horario diferenciado.

De acuerdo con el cronograma presentado por la institución estatal encargada de la distribución del recurso, la restricción se realizará desde las 7:00 a.m. hasta las 11:00 p.m. en algunos sectores.

¿Qué distritos se quedarán sin servicio de agua potable?

Ate

Zonas:

  • H. Huaycán zona C
  • UCV 47 y 47B ampliación
  • UCV 46
  • UCV 49
  • UCV 51
  • UCV 52
  • UCV 53
  • UCV 56
  • UCV 57
  • UCV 58
  • Asociación Parque Industrial N° 1

Hora: 7:00 a.m. – 7:00 p.m.

  • A.H. Huaycán Zona R
  • UCV 205F Ampliación 12 de Agosto
  • UCV 205C Zona de Producción 12 de Agosto
  • UCV 205D Ampliación

Hora: 10:00 a.m. – 10:00 p.m.

El Agustino

  • .H. Hatary Llacta
  • P.J. La Menacho I y II etapa
  • Cooperativa Tayacaja
  • Coop. Villa del Mar
  • Asoc. Vicentel Alto
  • Urb. Las Palmeras
  • Coop. Huancayo 1ra y 2da etapa
  • A.H. La Menacho 2da etapa
  • Coop. Los Huancas
  • Asoc. Residencial Huancayo
  • Urb. Primavera
  • H. IV Programa Municipal
  • Coop. San José
  • Asoc. Gasco Hurtado
  • Asoc. Vivienda Primavera
  • H. María Herrera Acota
  • Coop. Las Pirámides

Hora: 1:00 p.m. – 11:50 p.m.

La medida de la institución peruana alcanzará hogares y negocios. La decisión responde a trabajos técnicos orientados a mejorar la infraestructura de tuberías y reforzar la continuidad del abastecimiento para la población usuaria.

Canales de atención

Finalmente, se indicó que, si el suministro no retorna dentro del horario anunciado, los usuarios pueden comunicarse con la línea Aquafono al (01) 317-8000. Para una atención más rápida, se sugiere tener a la mano el número de suministro para conocer el motivo de cualquier retraso adicional.

