Los usuarios serán afectados hasta por 12 horas en El Agustino y Ate. | Foto: LR

Una nueva suspensión del suministro se ejecutará este sábado 7 de marzo, según informó el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal). Ate y El Agustino presentarán la interrupción del recurso hídrico en horario diferenciado.

De acuerdo con el cronograma presentado por la institución estatal encargada de la distribución del recurso, la restricción se realizará desde las 7:00 a.m. hasta las 11:00 p.m. en algunos sectores.

¿Qué distritos se quedarán sin servicio de agua potable?

Ate

Zonas:

H. Huaycán zona C

UCV 47 y 47B ampliación

UCV 46

UCV 49

UCV 51

UCV 52

UCV 53

UCV 56

UCV 57

UCV 58

Asociación Parque Industrial N° 1

Hora: 7:00 a.m. – 7:00 p.m.

A.H. Huaycán Zona R

UCV 205F Ampliación 12 de Agosto

UCV 205C Zona de Producción 12 de Agosto

UCV 205D Ampliación

Hora: 10:00 a.m. – 10:00 p.m.

El Agustino

.H. Hatary Llacta

P.J. La Menacho I y II etapa

Cooperativa Tayacaja

Coop. Villa del Mar

Asoc. Vicentel Alto

Urb. Las Palmeras

Coop. Huancayo 1ra y 2da etapa

A.H. La Menacho 2da etapa

Coop. Los Huancas

Asoc. Residencial Huancayo

Urb. Primavera

H. IV Programa Municipal

Coop. San José

Asoc. Gasco Hurtado

Asoc. Vivienda Primavera

H. María Herrera Acota

Coop. Las Pirámides

Hora: 1:00 p.m. – 11:50 p.m.

La medida de la institución peruana alcanzará hogares y negocios. La decisión responde a trabajos técnicos orientados a mejorar la infraestructura de tuberías y reforzar la continuidad del abastecimiento para la población usuaria.

Canales de atención

Finalmente, se indicó que, si el suministro no retorna dentro del horario anunciado, los usuarios pueden comunicarse con la línea Aquafono al (01) 317-8000. Para una atención más rápida, se sugiere tener a la mano el número de suministro para conocer el motivo de cualquier retraso adicional.