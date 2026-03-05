Relámpagos y descargas eléctricas sorprenden a vecinos de Chosica, Chaclacayo y otros distritos de Lima Este

La noche del jueves 5 de marzo sorprendió a los vecinos de Lima Este con relámpagos y truenos que iluminaron el cielo de forma repentina. Distritos como Chosica y Chaclacayo fueron los más afectados, mientras que residentes de Huaycán, en el distrito de Ate, también reportaron destellos visibles desde sus viviendas.

Ciudadanos compartieron imágenes en redes sociales alertando sobre la actividad eléctrica en distintos puntos de la zona. Muchos destacaron que el fenómeno fue inusual y generó preocupación por la intensidad de los truenos y la cercanía de las descargas.

Precauciones según Senamhi

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) confirmó que la actividad eléctrica en la parte baja de la provincia de Huarochirí se encuentra dentro del aviso vigente. La institución explicó que la sierra central registra lluvias localizadas acompañadas de descargas eléctricas, las cuales se desplazan hacia la costa y se espera que continúen durante las próximas horas.

El aviso meteorológico indica que desde el jueves 5 hasta el sábado 7 de marzo se presentarán precipitaciones de moderada a fuerte intensidad, incluyendo nieve, granizo, aguanieve y lluvia, acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento de hasta 35 km/h. Asimismo, se prevén lluvias localizadas en la costa de Tumbes y en la costa interior de Piura, así como lloviznas dispersas en el resto de la costa.

Las zonas que podrían registrar mayores precipitaciones son Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, Tacna y Tumbes.

Recomendaciones de seguridad

Frente a tormentas eléctricas, se aconseja evitar permanecer en zonas abiertas, desconectar aparatos eléctricos sensibles y mantenerse informado mediante reportes oficiales del Senamhi y autoridades locales. Estas medidas buscan reducir riesgos ante fenómenos meteorológicos repentinos y garantizar la seguridad de la población.