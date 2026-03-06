La conductora analizó la actitud de la modelo mientras sus compañeros realizaban el reto de actuación en el reality. Foto: Composición LR

La conductora analizó la actitud de la modelo mientras sus compañeros realizaban el reto de actuación en el reality. Foto: Composición LR

En la reciente emisión de Magaly TV La Firme, Magaly Medina se pronunció sobre el beso entre Patricio Parodi y Rosángela Espinoza durante un reto de actuación en Esto es Guerra, hecho que no solo sorprendió a los participantes del reality, sino que también generó diversas reacciones dentro y fuera del set.

Mientras revisaba las imágenes, la “Urraca” puso especial atención en los gestos de Flavia López, quien se encontraba en el estudio cuando ocurrió la escena entre sus compañeros, y no dudó en comentar sobre la actitud que mostró la Miss Grand Perú 2025.

Magaly analiza los gestos de Flavia López

La conductora de espectáculos opinó sobre la reacción que tuvo la modelo mientras ‘Pato’ y Rosángela realizaban un reto de actuación que sorpresivamente terminó en un beso apasionado. Medina interpretó que la postura de Flavia evidenciaría cierta incomodidad ante la escena.

“Siempre hay una lastimada. Siempre va a quedar una que pensó: ‘yo soy la nueva en la vida del ‘Pato’, yo voy a ser su Flavia Laos’. ¿Cuál fue la última? Luciana Fuster. Y bueno, no eres ni ‘Fuster’ ni ‘Laos’. ¡Cómo se ilusionan!”, expresó entre risas.

PUEDES VER Carlos Alcántara fue ampayado besando apasionadamente a mujer en discoteca tras terminar su matrimonio de 15 años

El momento entre los ‘guerreros’ generó diversos comentarios, especialmente porque semanas atrás Patricio Parodi y Flavia López habían sido vinculados luego de ser captados besándose en una reunión. Sin embargo, y como se recuerda, el propio chico reality señaló que ambos se encuentran solteros y que mantienen una relación de amistad.

Magaly Medina sobre beso de Rosángela Espinoza y Patricio Parodi: “Parecía que esas bocas se conocían”

En esa misma línea, Magaly Medina también se refirió directamente a la escena protagonizada por Rosángela Espinoza y Patricio Parodi, quienes terminaron dándose un beso frente a cámaras durante el reto de actuación.

Para la conductora, la reacción de ambos evidenciaría que el momento no resultó incómodo. Incluso recordó que en el propio reality algunos de sus compañeros ya habían bromeado sobre un posible acercamiento entre ellos, luego de que en otras ocasiones se les viera compartiendo juntos fuera del programa.

“Ella hace un gesto como si no le hubiera gustado y bien que lo disfrutó. […] Por favor, correspondió a ese beso y con el mayor de los gustos. Parece que esas dos bocas se conocían desde antes. Parece que ahí había bastante confianza”, agregó.