Magaly Medina sobre gestos de Flavia López tras beso entre Patricio Parodi y Rosángela Espinoza: “Cómo se ilusionan”

La conductora se refirió a la actitud que mostró la modelo en el set de Esto es Guerra luego del reto de actuación protagonizado por el 'Pato' Parodi y Rosángela Espinoza.

La conductora analizó la actitud de la modelo mientras sus compañeros realizaban el reto de actuación en el reality. Foto: Composición LR
La conductora analizó la actitud de la modelo mientras sus compañeros realizaban el reto de actuación en el reality. Foto: Composición LR

En la reciente emisión de Magaly TV La Firme, Magaly Medina se pronunció sobre el beso entre Patricio Parodi y Rosángela Espinoza durante un reto de actuación en Esto es Guerra, hecho que no solo sorprendió a los participantes del reality, sino que también generó diversas reacciones dentro y fuera del set.

Mientras revisaba las imágenes, la “Urraca” puso especial atención en los gestos de Flavia López, quien se encontraba en el estudio cuando ocurrió la escena entre sus compañeros, y no dudó en comentar sobre la actitud que mostró la Miss Grand Perú 2025.

PUEDES VER Melcochita admite su error y se retracta tras chat expuesto por Monserrat Seminario en el que exige S/15.000: "Fue un momento de cólera"

lr.pe

Magaly analiza los gestos de Flavia López

La conductora de espectáculos opinó sobre la reacción que tuvo la modelo mientras ‘Pato’ y Rosángela realizaban un reto de actuación que sorpresivamente terminó en un beso apasionado. Medina interpretó que la postura de Flavia evidenciaría cierta incomodidad ante la escena.

“Siempre hay una lastimada. Siempre va a quedar una que pensó: ‘yo soy la nueva en la vida del ‘Pato’, yo voy a ser su Flavia Laos’. ¿Cuál fue la última? Luciana Fuster. Y bueno, no eres ni ‘Fuster’ ni ‘Laos’. ¡Cómo se ilusionan!”, expresó entre risas.

PUEDES VER Carlos Alcántara fue ampayado besando apasionadamente a mujer en discoteca tras terminar su matrimonio de 15 años

lr.pe

El momento entre los ‘guerreros’ generó diversos comentarios, especialmente porque semanas atrás Patricio Parodi y Flavia López habían sido vinculados luego de ser captados besándose en una reunión. Sin embargo, y como se recuerda, el propio chico reality señaló que ambos se encuentran solteros y que mantienen una relación de amistad.

Magaly Medina sobre beso de Rosángela Espinoza y Patricio Parodi: “Parecía que esas bocas se conocían”

En esa misma línea, Magaly Medina también se refirió directamente a la escena protagonizada por Rosángela Espinoza y Patricio Parodi, quienes terminaron dándose un beso frente a cámaras durante el reto de actuación.

Para la conductora, la reacción de ambos evidenciaría que el momento no resultó incómodo. Incluso recordó que en el propio reality algunos de sus compañeros ya habían bromeado sobre un posible acercamiento entre ellos, luego de que en otras ocasiones se les viera compartiendo juntos fuera del programa.

“Ella hace un gesto como si no le hubiera gustado y bien que lo disfrutó. […] Por favor, correspondió a ese beso y con el mayor de los gustos. Parece que esas dos bocas se conocían desde antes. Parece que ahí había bastante confianza”, agregó.

Melcochita admite su error y se retracta tras chat expuesto por Monserrat Seminario en el que exige S/15.000: "Fue un momento de cólera"

Melcochita admite su error y se retracta tras chat expuesto por Monserrat Seminario en el que exige S/15.000: "Fue un momento de cólera"

Monserrat Seminario muestra chat en el que Melcochita le quiso cobrar S/15.000 para regresar a la casa: "Eso es chantaje"

Monserrat Seminario muestra chat en el que Melcochita le quiso cobrar S/15.000 para regresar a la casa: “Eso es chantaje”

Carlos Alcántara fue ampayado besando apasionadamente a mujer en discoteca tras terminar su matrimonio de 15 años

Carlos Alcántara fue ampayado besando apasionadamente a mujer en discoteca tras terminar su matrimonio de 15 años

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

Maricielo Effio reaparece llorando desde los Estados Unidos y confiesa sentirse sola tras no conseguir trabajo como actriz: "Estaré bien"

Maricielo Effio reaparece llorando desde los Estados Unidos y confiesa sentirse sola tras no conseguir trabajo como actriz: “Estaré bien”

Bailarina Aixa Serapión reaparece y revela cuánto gana por hora cuidando niños en Suiza: "No me da pena decirlo"

Bailarina Aixa Serapión reaparece y revela cuánto gana por hora cuidando niños en Suiza: “No me da pena decirlo”

Carlos Alcántara sorprende al decidir colocarse el 'chip de la juventud' a sus 61 años tras separarse de su esposa Jossie Lindley

Carlos Alcántara sorprende al decidir colocarse el 'chip de la juventud' a sus 61 años tras separarse de su esposa Jossie Lindley

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Magaly Medina sobre gestos de Flavia López tras beso entre Patricio Parodi y Rosángela Espinoza: “Cómo se ilusionan”

Cooperación Popular, de Yonhy Lescano, propone aplicación de la eutanasia en el Perú

Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 6 de marzo 2026: revisa qué dice tu signo zodiacal y si tienes buena fortuna

Espectáculos

Melcochita admite su error y se retracta tras chat expuesto por Monserrat Seminario en el que exige S/15.000: "Fue un momento de cólera"

Alessandra Fuller sorprende al afirmar que Mayra Goñi y Rodrigo Brand, protagonistas de 'Valentina valiente', se besaron en discoteca

Carlos Alcántara sorprende al decidir colocarse el 'chip de la juventud' a sus 61 años tras separarse de su esposa Jossie Lindley

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Cooperación Popular, de Yonhy Lescano, propone aplicación de la eutanasia en el Perú

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

Corte IDH condena a Perú por esterilización forzada de Celia Ramos Durand durante dictadura fujimorista

