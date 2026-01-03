HOYSuscripcion LR Focus

Estas son las posturas de los candidatos presidenciales sobre la intervención militar de EE.UU. en Venezuela

Políticos de derecha e izquierda, como Keiko Fujimori, López Aliaga, López Chau, Vladimir Cerrón, Fiorella Molinelli y César Acuña, saludaron, por un lado, la captura del dictador Nicolás Maduro y, por otro, condenaron el ataque del gobierno de Donald Trump .

Posturas a favor y en contra de los candidatos peruanos.
Posturas a favor y en contra de los candidatos peruanos.

Por el momento, al menos ocho candidatos presidenciales del Perú han mostrado su posición en torno a la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y la consecuente captura del dictador Nicolás Maduro durante la madrugada de este sábado.

A través de sus cuentas de X, antes Twitter, algunos candidatos de derecha han saludado el operativo del Gobierno de Donald Trump; mientras que otros de izquierda han mostrado su preocupación por el irrespeto del derecho internacional y la soberanía del pueblo venezolano.

MARISOL PÉREZ TELLO ACUSA AL JNE DE EXCLUIR SU PLANCHA POR ERROR | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Por ejemplo, tras saludar la decisión de Donald Trump, la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, calificó de “impresionante” la intervención militar de EE.UU. para capturar al “narcoterrorista Nicolás Maduro”.

“Un hecho histórico que marca el fin de una dictadura criminal que oprimió a su pueblo, destruyó las instituciones y truncó los sueños de millones de venezolanos”, escribió, paradójicamente, la hija del fenecido dictador Alberto Fujimori.

En esa misma línea, el líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, celebró el despliegue de los militares de Estados Unidos en un país que no es el suyo, como Venezuela.

“¡Viva el pueblo hermano de Venezuela! Cayó la narcodictadura asesina de Maduro y su organización criminal. Honor y gloria a los héroes que dieron su vida por recuperar la libertad en Venezuela. Felicitaciones para María Corina Machado”, publicó el ultraderechista en su cuenta de X.

La candidata de la alianza Fuerza y Libertad, Fiorella Molinelli, también mostró una posición similar a la de los dos primeros.

“América Latina no puede normalizar la miseria, el exilio ni la represión. La democracia no se negocia. Nuestra solidaridad está con los venezolanos que resistieron, que no se rindieron y que nunca dejaron de creer en un futuro distinto. Que este sea el inicio de una región más firme frente a las dictaduras y más unida en defensa de la libertad”, respondió.

En tanto, el candidato de Libertad Popular, Rafael Belaunde, demandó que se capture a otros miembros de la cúpula del régimen chavista de Nicolás Maduro. “Ahora por Diosdado Cabello y Vladimir Padrino (ministros) para terminar con 25 años de dictadura narcochavista. En América Latina no puede haber espacios para dictadura”.

El líder de Alianza para el Progreso, César Acuña, también se pronunció en ese mismo sentido, pero de manera general. “La caída de Maduro trae esperanza a Venezuela y me toca el corazón. Empatizo con los refugiados, su resiliencia nos une. ¨Que este cambio inspire oportunidades para todos”, afirmó en sus redes sociales.

Posiciones de izquierda

En una reacción contraria a los mencionados anteriormente, el candidato de Ahora Nación, Alfonso López Chau, condenó el ataque de EE.UU. en Venezuela.

“Desde Ahora Nación condenamos toda intervención militar de un Estado en el territorio de otro y reafirmamos la importancia de respetar el derecho internacional y la carta de las Naciones Unidas, en particular el principio de abstenerse del uso o la amenaza de la fuerza. Lo hacemos con la autoridad de haber condenado siempre el régimen dictatorial de Nicolás Maduro. Apostamos por soluciones pacíficas, la protección de la población civil y una Latinoamérica democrática, unida y en paz”, publicó.

El prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, mostró su solidaridad con el pueblo de Venezuela frente al bombardeo de su capital y otros estados. “América Latina no puede ser cómplice de una guerra imperialista que después terminará de devolverla. No debemos mirar de perfil este asunto, es algo muy grave”, señaló.

Asimismo, el candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, reclamó por el irrespeto de la Carta de Paz de las Naciones Unidas. “Rechazamos la agresión militar contra Venezuela. “El Gobierno de Donald Trump no es el amo de América Latina y no somos su patio trasero. La autodeterminación de los pueblos y la no intervención militar son irrestrictos derechos a defender”, precisó.

