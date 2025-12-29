Donald Trump aconseja no viajar a Rusia ni a Venezuela en 2026 por riesgos de seguridad y detención injusta. | Composición LR

El Programa de Inscripción de Viajeros Inteligentes (STEP) del Departamento de Estado de Estados Unidos se encarga de emitir alertas de seguridad para informar sobre los riesgos que podrían enfrentar los estadounidenses al viajar a determinados países. La Casa Blanca asegura que Washington evalúa "diversos factores" para definir el nivel de alerta de cada destino.

En ese sentido, la administración de Donald Trump recomienda no viajar a Rusia ni a Venezuela en 2026 por "riesgos que ponen en peligro la vida". Ambas naciones aparecen clasificadas en el nivel 4. Se trata de la categoría más alta que asigna Estados Unidos, ya que el país podría tener "una capacidad muy limitada o nula" para ayudar a los estadounidenses.

¿Por qué Estados Unidos recomienda no viajar a Rusia en 2026?

Estados Unidos clasificó a Rusia en el nivel 4 debido al "peligro asociado con la guerra continua" entre Moscú y Ucrania, donde se producen ataques con drones y explosiones. Otro motivo considerado por el Gobierno de Donald Trump es el riesgo de "acoso o detención injusta por parte de funcionarios de seguridad rusos".

"Los ciudadanos estadounidenses deben abandonar Rusia de inmediato", aconseja el Departamento de Estado en el asesoramiento de viaje publicado el 29 de diciembre de 2025. Incluso advierte que, además de amenazas y vigilancia digital, existe el riesgo de detenciones injustas y sin garantía de liberación. Tampoco está permitido manifestarse o protestar, ya que podrían terminar en prisión.

Asimismo, la "aplicación arbitraria de las leyes locales", como la ley marcial, y la "posibilidad de terrorismo" son factores que influyen en la decisión de clasificar a Rusia en la categoría 4.

¿Por qué Estados Unidos recomienda no viajar a Venezuela en 2026?

A mediados de diciembre, el presidente Donald Trump ordenó un bloqueo "total y completo" de todos los buques petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela. La medida busca presionar a Nicolás Maduro, quien sostiene que las iniciativas de Estados Unidos apuntan a promover un cambio de régimen en Caracas.

En medio de estas tensiones, la Casa Blanca advirtió que en Venezuela existe un "alto riesgo de detención injusta, tortura, terrorismo, secuestro, delincuencia, disturbios civiles y deficiente infraestructura sanitaria". Por eso, el Departamento de Estado, mediante un asesoramiento de viaje emitido el 3 de diciembre, recomendó "enérgicamente" a los estadounidenses y a los residentes permanentes legales que "salgan de inmediato" del país sudamericano.

En marzo de 2019, el Gobierno de Estados Unidos retiró al personal diplomático de la Embajada en Caracas y suspendió todos los servicios consulares hasta nuevo aviso. "Según exdetenidos y organizaciones independientes de derechos humanos, los detenidos han sido sometidos a tortura y a tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes, como palizas severas, inmovilización prolongada en posturas de estrés y ahogamiento simulado", indicó Washington.

Factores como delitos violentos, homicidios, robos a mano armada, secuestros, robos de vehículos y la presencia de grupos terroristas colombianos en zonas fronterizas fueron considerados por Trump para clasificar a Venezuela en el nivel 4.