HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO | EE. UU. administrará Venezuela tras captura de Maduro
EN VIVO | EE. UU. administrará Venezuela tras captura de Maduro     EN VIVO | EE. UU. administrará Venezuela tras captura de Maduro     EN VIVO | EE. UU. administrará Venezuela tras captura de Maduro     
LO ÚLTIMO | Trump revela detalles de captura de Maduro
LO ÚLTIMO | Trump revela detalles de captura de Maduro     LO ÚLTIMO | Trump revela detalles de captura de Maduro     LO ÚLTIMO | Trump revela detalles de captura de Maduro     
EN VIVO

🔴 CAYÓ NICOLÁS MADURO tras INTERVENCIÓN DE EE. UU. en VENEZUELA

Mundo

Edmundo González asegura que Venezuela vive "horas decisivas" tras bombardeos de Estados Unidos y captura de Nicolás Maduro

El líder opositor instó a los venezolanos a prepararse para una "gran operación de reconstrucción" de su país.

Edmundo González se pronuncia tras el ataque de EE. UU. a Venezuela este sábado 3 de enero.
Edmundo González se pronuncia tras el ataque de EE. UU. a Venezuela este sábado 3 de enero. | Foto: AFP

El dirigente opositor venezolano Edmundo González Urrutia afirmó que Venezuela atraviesa "horas decisivas", tras los bombardeos realizados por Estados Unidos en distintos puntos del país y la captura del dictador Nicolás Maduro.

González Urrutia, quien sostiene haber ganado las elecciones presidenciales de 2024, se pronunció a través de la red social X con un mensaje dirigido a la ciudadanía. "Venezolanos, estas son horas decisivas, sepan que estamos listos para la gran operación de reconstrucción de nuestra nación".

TE RECOMENDAMOS

MARISOL PÉREZ TELLO ACUSA AL JNE DE EXCLUIR SU PLANCHA POR ERROR | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Machado se pronuncia tras detención de líder chavista

María Corina Machado publicó en su cuenta de X su primer pronunciamiento sobre la reciente operación militar de EE. UU. a Caracas en la madrugada del sábado 3 de enero. La lideresa opositora llamó a que Maduro sea juzgado por los crímenes del régimen chavista.

"Nicolás Maduro, desde hoy, enfrenta la justicia internacional por los crímenes atroces cometidos contra los venezolanos y contra ciudadanos de muchas otras naciones. Ante su negativa a aceptar una salida negociada, el gobierno de los Estados Unidos ha cumplido su promesa de hacer valer la ley", señaló la reciente ganadora del Premio Nobel de la Paz.

Notas relacionadas
Donald Trump anuncia que Estados Unidos administrará Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro

Donald Trump anuncia que Estados Unidos administrará Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro

LEER MÁS
Detienen a Nicolás Maduro EN VIVO: Trump asegura que Estados Unidos estará a cargo de Venezuela hasta que se dé una "transición segura"

Detienen a Nicolás Maduro EN VIVO: Trump asegura que Estados Unidos estará a cargo de Venezuela hasta que se dé una "transición segura"

LEER MÁS
Trump publica la primera imagen de Maduro tras ser capturado luego del ataque de EE. UU. a Venezuela

Trump publica la primera imagen de Maduro tras ser capturado luego del ataque de EE. UU. a Venezuela

LEER MÁS
Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

LEER MÁS
Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Donald Trump anuncia que Estados Unidos administrará Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro

Donald Trump anuncia que Estados Unidos administrará Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro

LEER MÁS
Trump publica la primera imagen de Maduro tras ser capturado luego del ataque de EE. UU. a Venezuela

Trump publica la primera imagen de Maduro tras ser capturado luego del ataque de EE. UU. a Venezuela

LEER MÁS
Detienen a Nicolás Maduro EN VIVO: Trump asegura que Estados Unidos estará a cargo de Venezuela hasta que se dé una "transición segura"

Detienen a Nicolás Maduro EN VIVO: Trump asegura que Estados Unidos estará a cargo de Venezuela hasta que se dé una "transición segura"

LEER MÁS
EE. UU. captura a Nicolás Maduro tras más de una década de dictadura en Venezuela

EE. UU. captura a Nicolás Maduro tras más de una década de dictadura en Venezuela

LEER MÁS
María Corina Machado se pronuncia tras ataque a Venezuela y detención de Maduro: "Estados Unidos ha cumplido su promesa"

María Corina Machado se pronuncia tras ataque a Venezuela y detención de Maduro: "Estados Unidos ha cumplido su promesa"

LEER MÁS
Donald Trump anuncia que vio en directo la captura de Maduro en su "fortaleza" y lo calificó como "un show televisivo"

Donald Trump anuncia que vio en directo la captura de Maduro en su "fortaleza" y lo calificó como "un show televisivo"

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: Full day + Piscinas + s/ 30 de vale de consumo incluido + Perusaurus y más

Perulandia

PERULANDIA: Full day + Piscinas + s/ 30 de vale de consumo incluido + Perusaurus y más

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Venezuela libera a otros 88 presos políticos que protestaron tras la cuestionada reelección de Maduro

Alcalde de Pataz cuestiona a José Jerí tras nueva masacre en bocamina: "No cumplió nada de lo que prometió"

Cantante Deyvis Paredes y el animador 'Josesito' de La Bella Luz generan indignación tras polémica broma a nuevo integrante: “Deberían pedir disculpas”

Mundo

Venezuela libera a otros 88 presos políticos que protestaron tras la cuestionada reelección de Maduro

Rodrigo Paz firma decreto para gobernar Bolivia a distancia en medio de tensiones con su vicepresidente Edman Lara

Apagones y daños a infraestructuras: las imágenes del fuerte sismo de magnitud 6,5 que remeció México

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Alcalde de Pataz cuestiona a José Jerí tras nueva masacre en bocamina: "No cumplió nada de lo que prometió"

César Acuña obligado por sentencia a pagar alimentos para su menor hijo

Ciro Castillo habría ordenado la construcción de una "ruta de escape" en su oficina cuando era gobernador del Callao, según Fiscalía

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025