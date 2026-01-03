Edmundo González se pronuncia tras el ataque de EE. UU. a Venezuela este sábado 3 de enero. | Foto: AFP

Edmundo González se pronuncia tras el ataque de EE. UU. a Venezuela este sábado 3 de enero. | Foto: AFP

El dirigente opositor venezolano Edmundo González Urrutia afirmó que Venezuela atraviesa "horas decisivas", tras los bombardeos realizados por Estados Unidos en distintos puntos del país y la captura del dictador Nicolás Maduro.

González Urrutia, quien sostiene haber ganado las elecciones presidenciales de 2024, se pronunció a través de la red social X con un mensaje dirigido a la ciudadanía. "Venezolanos, estas son horas decisivas, sepan que estamos listos para la gran operación de reconstrucción de nuestra nación".

Machado se pronuncia tras detención de líder chavista

María Corina Machado publicó en su cuenta de X su primer pronunciamiento sobre la reciente operación militar de EE. UU. a Caracas en la madrugada del sábado 3 de enero. La lideresa opositora llamó a que Maduro sea juzgado por los crímenes del régimen chavista.

"Nicolás Maduro, desde hoy, enfrenta la justicia internacional por los crímenes atroces cometidos contra los venezolanos y contra ciudadanos de muchas otras naciones. Ante su negativa a aceptar una salida negociada, el gobierno de los Estados Unidos ha cumplido su promesa de hacer valer la ley", señaló la reciente ganadora del Premio Nobel de la Paz.