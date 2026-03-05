Cienciano vs Melgar EN VIVO Copa Sudamericana: hora y canal para ver el decisivo partido en Cusco
Ambos equipos llegan a este duelo, tras derrotas en la Liga 1. Cienciano cayó 3-2 ante Deportivo Garcilaso, mientras que Melgar perdió 2-1 contra Los Chankas.
- ¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Carabobo EN VIVO por el partido de ida de Copa Libertadores 2026?
- Partidos de hoy, miércoles 4 de marzo: horarios y canales de TV para ver fútbol en vivo
Cienciano se mide a Melgar, este jueves a las 7:30 pm, por la clasificación a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. Los hinchas que no asistan al Estadio Inca Garcilaso de La Vega lo pueden ver por DIRECTV Sports. Asimismo, La República Deporte cubrirá todos los detalles de este cotejo y también el minuto a minuto.
El 'Papá' se presenta a este encuentro luego de una derrota 3-2 frente a Deportivo Garcilaso en la Liga 1. Por su parte, Melgar también llega con un revés, ya que cayó 2-1 ante Los Chankas en un partido muy reñido. Ambos conjuntos están decididos a recuperarse y a luchar por asegurar su clasificación a torneos internacionales.
¿A qué hora juega Cienciano vs Melgar por la Copa Sudamericana?
Nadie quiere perderse este picante cruce por la fase preliminar de la Copa Sudamericana. Por este motivo, La República Deportes te juega los horarios desde diferentes zonas del continente.
- Perú, Colombia y Ecuador: 7:30 p.m.
- Bolivia y Venezuela: 8:30 p.m.
- Argentina: 9:30 p.m.
- Brasil: 9:30 pm
- Chile: 9:30 pm
- Paraguay: 9:30 pm
- Uruguay: 9:30 pm
¿Dónde ver el Cienciano vs Melgar por la Copa Sudamericana?
Los hinchas que no puedan asistir al Estadio Inca Garcilaso de La Vega deberán seguir el compromiso en la señal EN VIVO por DIRECTV Sports para toda Sudamérica, mientras que también estará disponible vía streaming en la plataforma DGO. Asimismo, La República Deportes cubrirá el minuto a minuto del compromiso.
¿Cómo llega Cienciano y Melgar en Copa Sudamericana?
Estos son los últimos cinco partidos disputados por cada equipo previo al crucial duelo por Copa Sudamericana.
Cienciano
- vs Deportivo Garcilaso: 3-2 por Liga 1
- vs Alianza Atlético: 1-1 por Liga 1
- vs Universitario: 1-2 por Liga 1
- vs Juan Pablo II: 6-1 por Liga 1
- vs FBC Melgar: 0-2 por Liga 1
FBC Melgar
- vs Los Chankas: 1-2 por Liga 1
- vs FC Cajamarca: 1-3 por Liga 1
- vs CD Moquegua: 4-0 por Liga 1
- vs Sporting Cristal: 2-1 por Liga 1
- vs Cienciano: 2-0 por Liga 1