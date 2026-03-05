HOYSuscripcion LR Focus

Cienciano vs Melgar EN VIVO Copa Sudamericana: hora y canal para ver el decisivo partido en Cusco

Ambos equipos llegan a este duelo, tras derrotas en la Liga 1. Cienciano cayó 3-2 ante Deportivo Garcilaso, mientras que Melgar perdió 2-1 contra Los Chankas.

Cienciano se enfrenta a Melgar en un partidazo por Copa Sudamericana. Foto: Lr/Betsabeth de Los Santos
Cienciano se enfrenta a Melgar en un partidazo por Copa Sudamericana. Foto: Lr/Betsabeth de Los Santos

Cienciano se mide a Melgar, este jueves a las 7:30 pm, por la clasificación a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. Los hinchas que no asistan al Estadio Inca Garcilaso de La Vega lo pueden ver por DIRECTV Sports. Asimismo, La República Deporte cubrirá todos los detalles de este cotejo y también el minuto a minuto.

El 'Papá' se presenta a este encuentro luego de una derrota 3-2 frente a Deportivo Garcilaso en la Liga 1. Por su parte, Melgar también llega con un revés, ya que cayó 2-1 ante Los Chankas en un partido muy reñido. Ambos conjuntos están decididos a recuperarse y a luchar por asegurar su clasificación a torneos internacionales.

PUEDES VER: Miguel Trauco y Carlos Zambrano ficharían por Sport Boys, pero deberían aceptar "condiciones que protejan al club"

lr.pe

¿A qué hora juega Cienciano vs Melgar por la Copa Sudamericana?

Nadie quiere perderse este picante cruce por la fase preliminar de la Copa Sudamericana. Por este motivo, La República Deportes te juega los horarios desde diferentes zonas del continente.

  • Perú, Colombia y Ecuador: 7:30 p.m.
  • Bolivia y Venezuela: 8:30 p.m.
  • Argentina: 9:30 p.m.
  • Brasil: 9:30 pm
  • Chile: 9:30 pm
  • Paraguay: 9:30 pm
  • Uruguay: 9:30 pm

PUEDES VER: Pol Deportes confirma su 'fichaje' por Telemundo para la cobertura del Mundial 2026: "Se lo dedico a mi gente"

lr.pe

¿Dónde ver el Cienciano vs Melgar por la Copa Sudamericana?

Los hinchas que no puedan asistir al Estadio Inca Garcilaso de La Vega deberán seguir el compromiso en la señal EN VIVO por DIRECTV Sports para toda Sudamérica, mientras que también estará disponible vía streaming en la plataforma DGO. Asimismo, La República Deportes cubrirá el minuto a minuto del compromiso.

PUEDES VER: 'Cóndor' Mendoza cuestiona a Javier Rabanal por el nivel de Universitario en Liga 1: "Estoy preocupado, la verdad"

lr.pe

¿Cómo llega Cienciano y Melgar en Copa Sudamericana?

Estos son los últimos cinco partidos disputados por cada equipo previo al crucial duelo por Copa Sudamericana.

Cienciano

  • vs Deportivo Garcilaso: 3-2 por Liga 1
  • vs Alianza Atlético: 1-1 por Liga 1
  • vs Universitario: 1-2 por Liga 1
  • vs Juan Pablo II: 6-1 por Liga 1
  • vs FBC Melgar: 0-2 por Liga 1 

FBC Melgar

  • vs Los Chankas: 1-2 por Liga 1
  • vs FC Cajamarca: 1-3 por Liga 1
  • vs CD Moquegua: 4-0 por Liga 1
  • vs Sporting Cristal: 2-1 por Liga 1
  • vs Cienciano: 2-0 por Liga 1 
