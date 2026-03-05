HOYSuscripcion LR Focus

Precio del dólar en Perú HOY, viernes 6 de marzo: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Consulta el precio actual del dólar y su cotización diaria. Información sobre el precio de la moneda estadounidense en el mercado paralelo y en los principales bancos del Perú.

Precio del dólar hoy, viernes 6 de marzo, en los bancos peruanos y el mercado paralelo. | Foto: LR
Precio del dólar hoy, viernes 6 de marzo, en los bancos peruanos y el mercado paralelo. | Foto: LR

¿Cuál es el precio del dólar HOY, 6 de marzo, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestaeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,430 la compra y S/3,460 la venta.

¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY, 6 de marzo?

Banco de la Nación

  • Compra: S/3,480
  • Venta: S/3,600

Scotiabank

  • Compra: S/3,558
  • Venta: S/3,519

BBVA

  • Compra: S/3,608
  • Venta: S/3,468
