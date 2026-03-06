HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Lima sin GNV: anuncian clases virtuales y teletrabajo
Lima sin GNV: anuncian clases virtuales y teletrabajo     Lima sin GNV: anuncian clases virtuales y teletrabajo     Lima sin GNV: anuncian clases virtuales y teletrabajo     
EN VIVO

Emergencia de gas: clases y trabajo virtual, y guerra en el CAL | Epicentro Electoral - Réplica

Deportes

Max Holloway vs Charles Oliveira EN VIVO por la UFC 326: hora y canal para ver la pelea estelar por el título BMF

Los históricos luchadores quieren agrandar su legado con el título de la BMF . 'Holly' defiende la 'corona', aunque el brasileño quiere cobrarse la revancha del 2015 con su letal jiu-jitsu.

'Holly' listo para pelear contra la leyenda brasileña en el 2015 por UFC. Foto: Lr/ESPN
'Holly' listo para pelear contra la leyenda brasileña en el 2015 por UFC. Foto: Lr/ESPN

Llegó la hora de la verdad. Charles Oliveira va por la revancha ante Max Holloway por la pelea estelar de la UFC 326. Ambos luchadores históricos van por el título BMF, en T-Mobile Arena de Estados Unidos, en un inolvidable cruce. Los fanáticos de las MMA que no puedan asistir a Las Vegas deben seguir el evento por Paramount + desde las 10.00 p. m. Sin duda, un enfrentamiento de estilos.

El primer enfrentamiento fue hace 11 años cuando estaban en su mejor momento dentro de la división. Sin embargo, el combate se vio interrumpido prematuramente debido a una lesión del brasileño. De este modo, varios se quedaron con las ganas de ver más acción.

PUEDES VER: Alianza Lima - Melgar: día, hora y canal de TV para ver el partido del Torneo Apertura de la Liga 1

lr.pe

¿A qué hora ver Max Holloway vs Charles Oliveira por la UFC 326?

El picante enfrentamiento entre estos reconocidos peleadores arranca a las 10.00 p. m., aunque los combates preliminares inician desde las 5.00 p. m. Por este motivo, La República Deportes te ofrece los horarios confirmados desde diferentes lugares.

  • Perú: 10.00 p. m.
  • Colombia: 10.00 p. m.
  • Ecuador: 10.00 p. m.
  • Brasil: 10.00 p. m.
  • Argentina: 10.00 p. m.
  • Estados Unidos: 8.30 p. m.

PUEDES VER: Juan Reynoso hace mea culpa tras eliminación de Melgar en Copa Sudamericana, pero aclara: "Más eran los gritos de la gente que el peligro"

lr.pe

¿Dónde ver Max Holloway vs Charles Oliveira por el título BMF?

Los hinchas de la UFC pueden ver la pelea estelar por el título BMF por la plataforma de Paramount + y todas las incidencias por La República Deportes. Es importante aclarar que ESPN ya no tiene los derechos para transmitir el evento.

PUEDES VER: Facundo Morando, DT de Alianza Lima vóley, podría llegar al poderoso Fluminense según medio brasileño

lr.pe

Cartelera principal

  • Max Holloway vs. Charles Oliveira
  • Renato Moicano vs. Brian Ortega
  • Caio Borralho vs. Reinier de Ridder
  • Gregory Rodríguez vs. Brunno Ferreira
  • Rob Font vs. Raul Rosas Jr.

Preliminares

  • Cod Garbrandt vs. Xiao Long
  • Rafael Tobías vs. Diyar NurgoZhay
  • Cody Durden vs. Nyamjargal Tumendemberel
  • Donte Johnson vs. Dusko Todorovic
  • Sumudaerji vs. Jesus Aguilar
  • Luke Fernández vs. Rodolfo Bellato
  • JooSang Yoo vs. Gastón Bolaños
Notas relacionadas
Kevin Borjas, 'Chito' Vera y Brandon Moreno perdieron por la cartelera estelar de UFC Fight Night México

Kevin Borjas, 'Chito' Vera y Brandon Moreno perdieron por la cartelera estelar de UFC Fight Night México

LEER MÁS
Ronda Rousey anuncia su regreso a las MMA ante Gina Carano en una histórica pelea en Netlix: revelan fecha del combate

Ronda Rousey anuncia su regreso a las MMA ante Gina Carano en una histórica pelea en Netlix: revelan fecha del combate

LEER MÁS
Calendario UFC 2026: fechas, horarios y dónde ver las mejores peleas del año en MMA

Calendario UFC 2026: fechas, horarios y dónde ver las mejores peleas del año en MMA

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Juan Reynoso hace mea culpa tras eliminación de Melgar en Copa Sudamericana, pero aclara: "Más eran los gritos de la gente que el peligro"

Juan Reynoso hace mea culpa tras eliminación de Melgar en Copa Sudamericana, pero aclara: "Más eran los gritos de la gente que el peligro"

LEER MÁS
Alianza Lima - Melgar: día, hora y canal de TV para ver el partido del Torneo Apertura de la Liga 1

Alianza Lima - Melgar: día, hora y canal de TV para ver el partido del Torneo Apertura de la Liga 1

LEER MÁS
Tabla de la Liga 1 2026: posiciones, partidos y resultados de la fecha 6 del Torneo Apertura

Tabla de la Liga 1 2026: posiciones, partidos y resultados de la fecha 6 del Torneo Apertura

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Congreso autoriza ingreso de buque científico de la Armada de Colombia al Perú

Keiko Fujimori NO lidera lista de intención de voto presidencial de Datum en febrero

Max Holloway vs Charles Oliveira EN VIVO por la UFC 326: hora y canal para ver la pelea estelar por el título BMF

Deportes

Miguel Trauco y Carlos Zambrano ficharían por Sport Boys, pero deberán aceptar cláusulas que protejan al club

Gran Premio de Australia en la Fórmula 1 2026: horarios y canales para ver la carrera en el Albert Park

"La vida de Alejandro Olmedo es una historia de superación; era un muchachito que recogía pelotas y llegó a ser número uno del mundo"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Congreso autoriza ingreso de buque científico de la Armada de Colombia al Perú

Candidato de Fuerza Popular cuestiona protestas contra Tía María y dice que manifestantes “son gente pagada”

Acción Popular pretende que se permita la reelección de los magistrados del Tribunal Constitucional

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025