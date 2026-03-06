Max Holloway vs Charles Oliveira EN VIVO por la UFC 326: hora y canal para ver la pelea estelar por el título BMF
Los históricos luchadores quieren agrandar su legado con el título de la BMF . 'Holly' defiende la 'corona', aunque el brasileño quiere cobrarse la revancha del 2015 con su letal jiu-jitsu.
Llegó la hora de la verdad. Charles Oliveira va por la revancha ante Max Holloway por la pelea estelar de la UFC 326. Ambos luchadores históricos van por el título BMF, en T-Mobile Arena de Estados Unidos, en un inolvidable cruce. Los fanáticos de las MMA que no puedan asistir a Las Vegas deben seguir el evento por Paramount + desde las 10.00 p. m. Sin duda, un enfrentamiento de estilos.
El primer enfrentamiento fue hace 11 años cuando estaban en su mejor momento dentro de la división. Sin embargo, el combate se vio interrumpido prematuramente debido a una lesión del brasileño. De este modo, varios se quedaron con las ganas de ver más acción.
¿A qué hora ver Max Holloway vs Charles Oliveira por la UFC 326?
El picante enfrentamiento entre estos reconocidos peleadores arranca a las 10.00 p. m., aunque los combates preliminares inician desde las 5.00 p. m. Por este motivo, La República Deportes te ofrece los horarios confirmados desde diferentes lugares.
- Perú: 10.00 p. m.
- Colombia: 10.00 p. m.
- Ecuador: 10.00 p. m.
- Brasil: 10.00 p. m.
- Argentina: 10.00 p. m.
- Estados Unidos: 8.30 p. m.
¿Dónde ver Max Holloway vs Charles Oliveira por el título BMF?
Los hinchas de la UFC pueden ver la pelea estelar por el título BMF por la plataforma de Paramount + y todas las incidencias por La República Deportes. Es importante aclarar que ESPN ya no tiene los derechos para transmitir el evento.
Cartelera principal
- Max Holloway vs. Charles Oliveira
- Renato Moicano vs. Brian Ortega
- Caio Borralho vs. Reinier de Ridder
- Gregory Rodríguez vs. Brunno Ferreira
- Rob Font vs. Raul Rosas Jr.
Preliminares
- Cod Garbrandt vs. Xiao Long
- Rafael Tobías vs. Diyar NurgoZhay
- Cody Durden vs. Nyamjargal Tumendemberel
- Donte Johnson vs. Dusko Todorovic
- Sumudaerji vs. Jesus Aguilar
- Luke Fernández vs. Rodolfo Bellato
- JooSang Yoo vs. Gastón Bolaños