Lupe Zevallos: así fue la captura de la hermana del narco “Lunarejo” condenada por lavado de activos

La hermana de Fernando Zevallos estuvo prófuga durante 7 años. Foto: La República

La prófuga Lupe Zevallos fue capturada por las autoridades luego de permanecer varios años fuera del alcance de la justicia. La hermana del narcotraficante Fernando Zevallos, alias “Lunarejo”, tenía una condena por lavado de activos. La intervención se realizó tras una orden vigente en su contra por un proceso impulsado por la Fiscalía y el Ministerio Público.

El caso de Lupe Zevallos está ligado al llamado clan Zevallos. Las autoridades sostienen que esta red familiar participó en operaciones para ocultar dinero proveniente del narcotráfico. Según la Fiscalía, el dinero se movía a través de empresas vinculadas al entorno del narcotraficante Fernando Zevallos.

La investigación del Ministerio Público sostiene que los recursos ilícitos se canalizaron mediante diversas compañías. Entre ellas figura la aerolínea AeroContinente, empresa que en su momento fue controlada por el entorno del “Lunarejo”. Ese esquema empresarial permitió, según los fiscales, lavar dinero generado por el tráfico de drogas.