➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 6 de marzo, según Jhan Sandoval

Lee el horóscopo de hoy, 6 de marzo. | Foto: La República

Lee el horóscopo de hoy, 6 de marzo. | Foto: La República

Este viernes 6 de marzo, el horóscopo de Jhan Sandoval presenta nuevas predicciones para los doce signos del zodiaco, brindando orientación en temas relacionados con el amor, la salud y el ámbito laboral. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis podrán descubrir lo que les depara el destino. Es la ocasión para saber si conviene tomar decisiones clave, enfrentar nuevos desafíos o aguardar con calma las oportunidades que el universo tiene reservadas.

¿Qué dice el horóscopo de hoy, viernes 6 de marzo?

Aries: Un problema inesperado te sorprende y tendrás que resolver sobre la marcha esta situación. Será un día estresante, pero todo estará bajo tu control. En el amor, llega la reconciliación.

TE RECOMENDAMOS TIPOS DE MAGIA: BLANCA, NEGRA Y ROJA — MITOS, RIESGOS Y VERDADES | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Tauro: No puedes avanzar por falta de información. Hoy un compañero, aparentemente con menos experiencia, te dará la solución y todo seguirá su curso. En el amor, no caigas en obsesiones.

Géminis: Alguien te hablará de un nuevo proyecto, pero han sido tantas las cosas que se han caído, que ya no miras esta oportunidad con optimismo. Recupera la fe, ahora todo avanzará a tu favor.

Cáncer: No le prestes dinero a esa amistad que insiste tanto. No te lo devolverá a tiempo y podría complicar tus planes. En el amor, esa persona es encantadora, pero inestable. No debes de arriesgarte.

Leo: No te tientes a realizar compras innecesarias en este tiempo. Debes de guardar, puesto que hay muchas deudas y pagos por saldar. En el amor, no presiones y gánate la confianza de esa persona.

Virgo: Sacrificarás tu tiempo y acompañarás a un familiar que atraviesa un momento complicado. Tu apoyo será muy valorado. En el amor, alguien que desea conocerte se acercará más de la cuenta.

Libra: Por esperar una respuesta que no llega dejas de hacer otras cosas que puede ser incluso mucho más convenientes. Mira nuevas opciones. En el amor, no te desbordes, controla tus pasiones.

Escorpio: La agenda laboral será muy exigente. No permitas que esta presión altere tu ánimo y trata de ser amable con todo aquel que te rodee. En el amor, esa persona insistirá. No quiere perderte.

Sagitario: Estás aislándote y reservándote todas esas impresiones emocionales que no han sido positivas. Un familiar se ha dado cuenta de tu estado y buscará brindarte apoyo. Evita ser esquivo.

Capricornio: Recibes buenas noticias a nivel laboral. Se abren puertas para un mayor crecimiento. En el amor, esa persona se da cuenta de sus errores, tratara de enmendarlos y de mejorar.

Acuario: Hacer siempre lo mismo te agota y te haría perder el gusto por los detalles. Sé constante y minucioso, de lo contrario podrías cometer errores. En el amor, no intentes dominar y evita los celos.

Piscis: Cerrarás un acuerdo muy conveniente para tu crecimiento profesional. Todo lo que te relacione con el extranjero se concreta de manera favorable. En el amor, tiempos de perdón y reconciliación.