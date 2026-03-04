El final del partido entre Alianza Lima y UTC estuvo marcado por la polémica. Juan Sulca, presidente de Conar, reconoció que hubo un uso indebido del VAR al momento de cobrar el tiro de esquina previo al tanto de los blanquiazules. Lo acontecido en el cotejo de la quinta jornada del Torneo Apertura volvió a abir el debate sobre el desempeño de los árbitros en el campeonato peruano.

En medio de este panorama, Jean Ferrari, director deportivo de la FPF, se animó a pronunciarse al respecto y señaló que este aspecto también genera preocupación en Videna.

Ferrari sobre uso indebido del VAR en el Alianza - UTC

Durante un reciente entrevista con el programa 'Modo Fútbol', el directivo indicó que el comando técnico de Mano Menezes tendrá una reunión con las autoridades de Conar para revisar el tema del arbitraje.

"Hay una conversación pendiente entre el comando técnico y Conar. No solamente es el problema del VAR, la fluidez del juego también es perjudicada. Lo que se debe buscar el continuidad de juego, que es parte de los árbitros. Además, que se estandarice todo bajo una misma dirección. Hay que conversar y que, a partir de eso, las cabeza en Conar alinien mecamismos para que los árbitros tengan una sola versión", manifestó.

"Tampoco es que el problema se soluciona conversando. Esto es un tema de conversar, explicar lo que se quiere y tratar de estandarizar criterios. A partir de ahí, Conar tendrá que adoptar decisiones. No es que 'Mano' llega con la varita mágina y se soluciona (...)", agregó.

Al ser consultado sobre el mal uso del protocolo del VAR en el partido entre Alianza Lima y UTC, Jean Ferrari afirmó que los errores arbitrales es un tema que siempre existió en el deporte.

"Esta preocupación no es de hoy, es de siempre… Esto no es solamente en el fútbol peruano, en la liga española ves errores groseros. Con el VAR se evidencia la equivocación. Cuando no existía VAR el tema era la conversación y la polémica toda la semana. Al final, las equivocaciones arbitrales son parte de la cultura fútbol, del folklore fútbol (...). Siempre habrá error humano (en el VAR), el problema es si es adrede; a partir de ahí, las autoridades de Conar tendrán que tomar decisiones", concluyó.

Conar admite error en el partido de Alianza Lima y UTC

Ante los reclamos de UTC de Cajamarca, el presidente de Conar confirmó el error del árbitro en córner cobrado a Alianza Lima. Asimismo, indicó que el juez Micke Palomino será sancionado.

"Hemos tenido la reunión con UTC y ya lo puedo decir, se ha tratado de una intervención indebida del VAR en una situación que debió definirse con una decisión de campo del árbitro. Entonces, esa intervención indebida está fuera del protocolo y trajo como consecuencia una decisión equivocada: se sancionó un tiro de esquina en vez de un saque de meta, que era lo que correspondía (...). Lamentablemente para nosotros tenemos que aplicar una sanción, porque evidentemente han tenido una falla en el tema del procedimiento", sostuvo Juan Sulca para RPP.