Régimen de Maduro amenaza a Trump: “Ni una gota de petróleo puede salir si agreden a Venezuela”

Diosdado Cabello, ministro de Relaciones Interiores y secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela, advirtió con interrumpir por completo la exportación de petróleo a Estados Unidos. La amenaza se produce a raíz de las especulaciones sobre una intervención militar de la primera potencia mundial en el país sudamericano.

"Ni una gota de petróleo puede salir de aquí para los EE. UU. si agreden a Venezuela", declaró el número dos del chavismo, durante su programa televisivo 'Con el Mazo Dando'. El mensaje del dirigente chavista estuvo dirigido a los trabajadores del sector de hidrocarburos, por ejemplo, a quienes pertenecen a Petróleos de Venezuela (PDVSA), una empresa estatal bajo control del régimen.

TE RECOMENDAMOS ELECCIONES Y CONTINÚA PERSECUCIÓN PARLAMENTARIA |SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Chavismo amenaza a EE. UU. tras bloqueo de buques petroleros

"Compañeros de las empresas petroleras, ni una gota, por las malas, ni una gota, ni media gota (…) que no quede parado nada que permita sacar media gota de petróleo, pues ese petróleo es de los venezolanos. Si creen que la van a tener fácil, no la van a tener fácil", indicó Cabello en caso de que se concrete una ofensiva militar por parte de Estados Unidos.

Actualmente, alrededor de 143.000 barriles diarios de crudo pesado venezolano son dirigidos a las refinerías en la costa del Golfo de México. Chevron es la principal empresa encargada de su transporte, gracias a una exención que le permite operar en el país sudamericano. Por el momento, las disposiciones implementadas por Donald Trump, que contemplan la incautación de petroleros con destino a Venezuela, no han tenido impacto.

El ministro de Relaciones Interiores también lanzó una severa advertencia a la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, ya que autorizó a los aviones militares estadounidenses usar sus aeródromos. Cabe señalar que el país insular se encuentra a 11 kilómetros de las costas venezolanas.

Además, el miércoles 17 de diciembre, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, mantuvo una conversación con António Guterres, secretario general de la ONU, para advertir que las 'amenazas' de Trump ponen en riesgo la paz en la región. El líder chavista criticó las declaraciones del mandatario republicano, quien afirmó que el petróleo, los recursos naturales y el territorio venezolano pertenecen a EE. UU.

Respuesta internacional por las tensiones en el Caribe

Rusia expresó su inquietud por el incremento de las tensiones entre Caracas y Washington, debido al reciente bloqueo estadounidense de buques petroleros. Así, advirtió a la administración de Trump sobre la posibilidad de un 'error fatal' en caso de que se produzca un conflicto. Además, Moscú aseguró que mantiene un diálogo constante con el gobierno de Maduro.

"Constatamos una escalada ininterrumpida y deliberada de la tensión en torno a Venezuela, país amigo para nosotros. Especial inquietud provoca el carácter unilateral de las decisiones que crean una amenaza para la navegación marítima internacional", indicó un mensaje del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Federación Rusa.

El canciller chino, Wang Yi, manifestó su rechazo a cualquier tipo de 'acoso unilateral' durante una reunión con su homólogo venezolano, Yvan Gil. La conversación entre los dos diplomáticos se lleva a cabo tras el anuncio del presidente de Estados Unidos sobre la imposición del bloqueo.

Por otro lado, el mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, comunicó su disposición para actuar como mediador en busca de una 'solución pacífica' entre Estados Unidos y Venezuela. Agregó que 'posiblemente' conversará con Trump antes de Navidad para evitar una 'guerra fratricida'.

Incluso, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ofreció resolver las tensiones con participación de los países de Latinoaomérica y del mundo que deseen sumarse al esfuerzo diplomático. "Vamos a buscar con todos los países que así lo deseen de América Latina o de otros continentes (…) una solución pacífica y que no haya intervención", afirmó la mandataria izquierdista durante su habitual rueda de prensa matutina.