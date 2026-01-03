La primera imagen de Nicolás Maduro lo muestra abordo del USS Iwo Jima, esposado y con vestimenta informal (ropa gris). | Composición LR

La primera imagen de Nicolás Maduro lo muestra abordo del USS Iwo Jima, esposado y con vestimenta informal (ropa gris). | Composición LR

Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados la madrugada del 3 de enero de 2026 por fuerzas especiales de Estados Unidos, en Caracas, tras una operación militar de gran escala que incluyó ataques aéreos y terrestre. El presidente Donald Trump confirmó la detención y aseguró que la pareja estaba siendo trasladada a Nueva York, donde enfrentarán cargos federales en una corte del Distrito Sur (SDNY). El anuncio se realizó a través de comunicados oficiales y en rueda de prensa, en la que además Trump afirmó que EE. UU. supervisará una “transición pacífica” en Venezuela.

Según registros de agencias internacionales, la captura se produjo tras un asalto directo a la residencia del mandatario, con apoyo de fuerzas especiales Delta Force y coordinación militar de alto nivel. Tras su detención, Maduro y Flores fueron trasladados inicialmente por helicóptero hacia embarcaciones de la Marina estadounidense y desde allí conducidos hacia territorio estadounidense para ser procesados por la justicia federal.

Así es el USS Iwo Jima, buque que trasladó a Maduro y su esposa

El USS Iwo Jima (LHD‑7) es un buque de asalto anfibio multipropósito de la clase Wasp de la Armada de los Estados Unidos, conocido por su capacidad para proyectar fuerza militar desde el mar. Construido a finales de los años 1990 e incorporado en 2001, participó en múltiples misiones militares y humanitarias a lo largo de su historia.

Este buque, con una eslora de aproximadamente 257 metros y un desplazamiento de alrededor de 41 000 toneladas, está diseñado para llevar a cabo operaciones anfibias complejas gracias a su amplia cubierta de vuelo y hangares internos. Dentro de sus capacidades puede:

Operar y transportar hasta unos ~30 helicópteros o combinaciones de aeronaves verticales como los AV‑8B Harrier II y potencialmente F‑35B.

Transportar más de 800 infantes de marina y vehículos blindados para desembarcos y misiones de combate.

Desplegar medios de asalto anfibio desde su well deck inundable como hovercraft LCAC y botes de desembarco.

Alcanzar velocidades de hasta ~22 nudos (aproximadamente 40 km/h).

Estas características lo convierten en una plataforma clave para operaciones combinadas de aviación, transporte de tropas y apoyo logístico.

Operaciones de vuelo a bordo del USS Iwo Jima. Foto: @USFleetForces/X



La primera imagen de Maduro tras su captura

Tras su detención, el presidente Trump publicó la primera fotografía oficial de Nicolás Maduro en custodia, difundida ampliamente por agencias internacionales. La imagen lo muestra abordo del USS Iwo Jima, esposado, con vestimenta informal (ropa gris), gafas o pañuelos que cubrían parcialmente sus ojos y auriculares, escoltado por un agente de la DEA.

Este material visual fue compartido en plataformas oficiales como evidencia del arresto y ha sido citado por medios globales como parte de la narrativa de la operación. La publicación generó reacciones encontradas a nivel internacional, tanto de apoyo como de condena por parte de gobiernos y organizaciones internacionales.

Cargos que enfrentarán en Nueva York

Maduro y su esposa serán juzgados en una corte federal de Nueva York, específicamente en el Distrito Sur (SDNY), donde existen indictments (acusaciones formales) en su contra desde 2020. El gobierno de EE. UU. acusa a Maduro de delitos relacionados con narcoterrorismo y tráfico de drogas, entre otros delitos graves.

Las acusaciones incluyen, entre otros cargos:

Conspiración de narcoterrorismo.

Conspiración para la importación de cocaína.

Posesión de armas automáticas y artefactos destructivos.

Conspiración para poseer armas destructivas.

Estas imputaciones forman parte de una causa compleja que el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha venido desarrollando contra Maduro y altos funcionarios durante años, acusándolos de liderar redes de narcotráfico internacional vinculadas con distintos grupos criminales.