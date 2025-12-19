Venezuela es un importante aliado para China en América Latina. | AFP | Marcelo García

China manifestó su total respaldo hacia Venezuela, importante socio en esta parte del continente, a raíz de la creciente tensión con Estados Unidos, que se mantiene con una flota militar tanto en el Caribe como el Pacífico, atacando a presuntas narcolanchas y realizando ejercicios en regiones vecinas como Trinidad y Tobago y Puerto Rico.

El Gobierno de Xi Jinping calificó las acciones del país norteamericano en la parte sur del continente como una "intimidación unilateral" tras la orden de bloqueo del flujo petrolero en aguas venezolanas.

China ratifica respaldo a Venezuela

Como parte del apoyo brindado a su principal aliado, comercian en materia de hidrocarburos en América Latina, el Gobierno chino mostró su respaldo a Venezuela ante las acciones ejercidas por Estados Unidos desde que comenzó con su incursión militar, bajo el argumento de una cruzada antidrogas, en agosto de 2025.

"—Pekín— se opone a todas las formas de unilateralismo e intimidación y apoya a todos los países en la defensa de su soberanía y dignidad nacional", dijo el ministro de Exteriores, Wang Yi, a su homólogo venezolano, Yván Gil. Por su lado, Guo Jiakun, portavoz de la Cancillería, afirmó que "China apoya la solicitud de la parte venezolana" de convocar a una junta de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU.

No es la primera vez que Pekín defiende los intereses de Caracas, pues, además de ser un gran "socio estratégico", es uno de sus principales expendedores de crudo, con al menos 600.000 barriles diarios en diciembre, según analistas consultados por CNN. "Venezuela tiene derecho a desarrollar de forma independiente una cooperación mutuamente beneficiosa con otros países. China cree que la comunidad internacional comprende y apoya su posición de salvaguardar sus derechos e intereses legítimos", agregó Wang.

Hace una semana, Washington decomisó, bajo una operación militar, al petrolero Skipper, por presuntamente estar vinculado al Gobierno iraní, cerca a las costas venezolanas.

Rusia, por su lado, también extendió su mano a Maduro, indicando que "su apoyo a la política del gobierno —venezolano— está dirigida a proteger los intereses nacionales y la soberanía ante la creciente presión externa".

Trump designa a régimen de Maduro como terrorista y ordena bloqueo de petroleros

En un mensaje publicado por Truth Social, Donald Trump afirmó que Venezuela se encontraba rodeada con la máxima fuerza militar presente en Sudamérica y, bajo el argumento de que el petróleo venezolano impulsaba a los operadores de droga de la región para llevarlas a Estados Unidos, ordenó el "bloqueo total y completo de todos los petroleros autorizados que entran y salen de Venezuela".

Además, designó al régimen venezolano como organización terrorista extranjera por presuntamente utilizar estos "yacimientos robados para financiarse, el narcoterrorismo, la trata de personas, el asesinato y el secuestro".