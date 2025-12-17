Maduro conversa con jefe de la ONU para denunciar el bloqueo de EE. UU. sobre buques petroleros de Venezuela | Foto: composición LR/AFP

Maduro conversa con jefe de la ONU para denunciar el bloqueo de EE. UU. sobre buques petroleros de Venezuela | Foto: composición LR/AFP

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, mantuvo una conversación telefónica con António Guterres, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El líder chavista expresó su preocupación por la 'escalada de amenazas' provenientes de Estados Unidos hacia el país caribeño y advirtió que las operaciones militares amenazan la paz en la región.

El Gobierno de Venezuela emitió un comunicado oficial para indicar que el sucesor de Hugo Chávez se refirió a la reciente declaración de Donald Trump, en la que el mandatario estadounidense anunció un bloqueo a todos los buques petroleros sancionados que ingresen o salgan del país sudamericano.

TE RECOMENDAMOS ELECCIONES, PODER JUDICIAL Y PERÚ PROTESTA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Periodista estadounidense afirma que Donald Trump declararía la guerra a Venezuela este miércoles por la noche desde la Casa Blanca

Maduro y Guterres conversaron sobre tensiones en el Caribe

"Le expuse plenamente lo que ha sido la escalada de agresiones y de amenazas", declaró el presidente venezolano durante una cadena de radio y televisión. Además, Maduro calificó las operaciones militares de Estados Unidos como una 'pretensión guerrerista y colonialista' que tomaron fuerza desde septiembre de 2025.

Por otro lado, el presidente de Venezuela rechazó las afirmaciones del subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, quien había declarado que EE. UU. fue el responsable de la creación de la industria petrolera venezolana. Maduro tildó estas declaraciones de 'expresiones de abierto carácter colonial' y cuestionó la calificación del funcionario norteamericano sobre la nacionalización del sector petrolero en 1976, a la que se refirió como 'el mayor robo' en la historia de Estados Unidos.

"El presidente Maduro subrayó que tales declaraciones deben ser rechazadas categóricamente por el sistema de Naciones Unidas, por constituir una amenaza directa a la soberanía, al derecho internacional y a la paz", señaló el comunicado oficial. El líder chavista denunció el 'asedio político, diplomático y económico' que enfrenta su país, al tiempo que alertó sobre el aumento de una campaña de desinformación y amenazas militares.

Respuesta al bloqueo de petróleo estadunidense

El régimen chavista afirmó el miércoles que sus exportaciones de petróleo continúan operando 'con normalidad', a pesar del anuncio del presidente Trump, quien impuso un bloqueo a todos los buques petroleros sancionados que ingresen o salgan del territorio venezolano. De esta manera, el gobierno de Maduro tildó la declaración de 'irracional' y consideró que se trata de una 'grotesca amenaza'.

Por su parte, el líder de la Casa Blanca afirmó que el bloqueo a Venezuela continuará hasta que el país sudamericano devuelva el petróleo que, según él, le fue sustraído a Estados Unidos. Durante una conferencia de prensa el miércoles, el mandatario aseguró que las fuerzas estadounidenses no permitirán el ingreso de personas no autorizadas al territorio.

La empresa estatal Petróleos de Venezuela, S.A. comunicó que las actividades de exportación de petróleo y sus derivados se llevan a cabo sin contratiempos. "Los buques petroleros vinculados a las operaciones de PDVSA continúan navegando con pleno aseguramiento, respaldo técnico y garantías operativas. (...) Ninguna de estas agresiones ha logrado mellar la capacidad operativa", se refirió la compañía en un comunicado.