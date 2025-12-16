Trump afirma que Venezuela está rodeada de la mayor armada en Sudamérica y ordena bloqueo petrolero
En un comunicado difundido a través de Truth Social, el presidente de Estados Unidos sostuvo que el petróleo está siendo utilizado para financiar el tráfico de drogas y otros delitos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció a través de una publicación en Truth Social que ordenó el bloqueo total de todas las embarcaciones petroleras que entren o salgan de Venezuela. Además, afirmó que el país gobernado por el régimen de Nicolás Maduro está "completamente rodeado" por la mayor armada reunida en la historia de Sudamérica.
Culpando a la administración de Joe Biden y al ingreso de "migrantes ilegales y criminales" enviados —según dijo— por el régimen de Nicolás Maduro, Trump aseguró que no permitirá que se apropien del petróleo, las tierras ni otros activos, y afirmó que estos deberán ser devueltos a la brevedad.
Información en desarrollo