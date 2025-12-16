HOYSuscripcion LR Focus

Trump afirma que Venezuela está rodeada de la mayor armada en Sudamérica y ordena bloqueo petrolero

En un comunicado difundido a través de Truth Social, el presidente de Estados Unidos sostuvo que el petróleo está siendo utilizado para financiar el tráfico de drogas y otros delitos.

Trump sigue con su ofensiva contra el narcotráfico.
Trump sigue con su ofensiva contra el narcotráfico. | ABC

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció a través de una publicación en Truth Social que ordenó el bloqueo total de todas las embarcaciones petroleras que entren o salgan de Venezuela. Además, afirmó que el país gobernado por el régimen de Nicolás Maduro está "completamente rodeado" por la mayor armada reunida en la historia de Sudamérica.

Culpando a la administración de Joe Biden y al ingreso de "migrantes ilegales y criminales" enviados —según dijo— por el régimen de Nicolás Maduro, Trump aseguró que no permitirá que se apropien del petróleo, las tierras ni otros activos, y afirmó que estos deberán ser devueltos a la brevedad.

Información en desarrollo

Rusia rechaza alto el fuego navideño con Ucrania si no hay un acuerdo de paz: "No queremos una tregua que les dé respiro"

Donald Trump impuso restricciones de ingreso a Estados Unidos a otros siete países considerados “de alto riesgo”

Presidenta de Honduras acusa a Juan Orlando Hernández de planear un golpe de Estado y proclamar al ganador de elecciones

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

China desafía a EE.UU. y compra 65.000 toneladas de trigo argentino por primera vez en décadas mientras Milei baja aranceles

Los 3 países de América Latina que tendrán mayor crecimiento económico en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

Estados Unidos declara "terrorista" al Clan del Golfo, el cartel del narcotráfico más grande de Colombia

Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

