EE. UU. busca cortar las relaciones entre China y Venezuela mediante el bloqueo de buques petroleros, según The Telegraph

China y Venezuela cuentan con una buena relación por el petróleo. | Composición LR

China es el mayor comprador de petróleo venezolano, con aproximadamente el 80% de sus exportaciones y una importación de 746.000 barriles diarios. Donald Trump busca cambiar ese escenario. Un informe del diario británico The Telegraph reveló que Estados Unidos mantiene un bloqueo diseñado específicamente para acabar con el vínculo entre Xi Jinping y Nicolás Maduro en el comercio del llamado "oro líquido".

En la publicación, realizada por Connor Stringer, corresponsal del medio en Washington, se señala que el líder del régimen chavista utiliza la exportación de sus vastas reservas de petróleo crudo como herramienta para atacar a Estados Unidos. Frente a ello, el presidente norteamericano ha buscado neutralizar esa estrategia mediante diversas sanciones vigentes desde 2019.

Sin embargo, desde el gobierno de Nicolás Maduro, según detalla el informe de The Telegraph, ya se han implementado medidas alternativas. Una "flota oscura" de petroleros permite evadir las sanciones de la administración de Trump -impuestas con anterioridad a petroleras venezolanas- y mantener el flujo comercial con sus principales compradores: China, Rusia y Cuba.

Un salvavidas para Caracas

Un informe de la inteligencia financiera S&P Global señala que el contrabando de petróleo es una práctica utilizada con frecuencia -especialmente por Venezuela- y que actualmente representa un salvavidas para el régimen. De cada cinco petroleros en el mundo, al menos uno se utiliza para contrabandear crudo desde países sancionados.

Con datos a finales de noviembre, se conoció que 30 de los 80 buques que se encontraban en aguas venezolanas o se aproximaban al país estaban sujetos a sanciones estadounidenses. Los registros muestran que la táctica está funcionando: los 921.000 barriles diarios de noviembre marcan el tercer promedio mensual más alto del año y representan la principal fuente de ingresos de Nicolás Maduro.

Estos resultados favorables empujan al gobierno de Donald Trump a explorar mecanismos para aislar al régimen de sus ingresos petroleros, aprovechando el descontento entre sus aliados. "Están tratando de cortar cualquier fuente de ingresos del gobierno, y así cambiar de régimen", aseguró Christopher Sabatini, investigador de Chatham House para América Latina.

La relación Caracas - Pekín

The Telegraph revela que Beijing, más allá de considerar el petróleo como una importación comercial, lo recibe como forma de pago de una deuda de aproximadamente 60 mil millones de dólares por préstamos invertidos en proyectos petroleros venezolanos.

"El acuerdo benefició a ambas partes", detalla el medio. Mientras Pekín se aseguró el petróleo, Nicolás Maduro ganó tiempo y un aliado en el escenario internacional. Sin embargo, el bloqueo de Estados Unidos descarrila la relación entre Venezuela y China.

China tiene antecedentes de distanciarse con rapidez de países a los que deja de considerar socios confiables. En el pasado, naciones de África y Asia Central han sufrido el repliegue impulsado por Xi Jinping.