Ryker Webb, el niño de 3 años que desapareció 2 días en el bosque y “vivió un infierno en vida”

Las autoridades informaron que Ryker Webb apareció a 3 millas de su casa en la pequeña ciudad de Try. Fue visto por última vez el viernes y fue encontrado el domingo. Foto: composición LR/referencial/IA

Con una escalofriante expresión en su mirada y el miedo en todo su cuerpo fue hallado Ryker Webb, un menor de 3 años que el 3 de junio de 2022 desapareció misteriosamente mientras jugaba con su perro. Su ausencia causó la preocupación de sus padres, quienes reportaron el hecho ante las autoridades de Estados Unidos.

La zona donde desapareció el niño es conocida por su alta densidad montañosa, un clima que puede alcanzar los 4 °C de temperatura, tormentas eléctricas y la presencia de depredadores como osos y leones de montaña.

¿Cómo sobrevivió Ryker dos días en el bosque y por qué su mirada genera tanto desconcierto?

Las autoridades conscientes del riesgo que corría Ryker, iniciaron un exhaustivo operativo de búsqueda. “Hubo presencia constante de buscadores terrestres y vehículos todoterreno, varios drones y equipos de perros”, manifestó la Policía del condado de Lincoln en un comunicado oficial.

Sin embargo, las condiciones climáticas y la frondosidad de los bosques no permitieron que la operación de rescate se hiciera de la mejor forma, por lo que tuvieron que posponer las labores hasta que el clima fuera más ameno. “Hubo lluvias y poca visibilidad”, añadió.

Cuando el tiempo se apaciguó, los rescatistas reiniciaron las labores y hallaron varias pistas que terminaron por conducir al paradero del menor. “Mientras los buscadores terrestres caminaban por el sendero detrás de su casa, podían decir que algunas rocas habían sido removidas recientemente, como lo haría un niño si estuviera buscando insectos”, dijo el alguacil del condado Darren Short al medio de comunicación NBC.

Cuerpo de búsqueda de Ryker Webb. Foto: Telemundo

Una familia que habitaba dentro del bosque en el que estaba perdido Ryker se contactó con las autoridades de la zona comentándoles que lo encontraron vivo. “Escucharon la voz de un niño pequeño desde el cobertizo donde guardan un generador”, comentó el alguacil a NBC.

Ryker fue hallado en un buen estado físico y saludable, pero con una mirada perdida. Además, tenía frío, hambre y sed. “Estaba muy, muy asustado”, comentaron los funcionarios. Tras realizarle una evaluación médica, el infante fue trasladado al Centro Médico Cabinet Peaks.

El caso sigue activo en la actualidad, ya que no se sabe lo que realmente sucedió con el pequeño los días en el que estuvo no habido. Las autoridades no saben el motivo del aviso tardío de su desaparición de parte de sus padres y la falta de vigilancia mientras este se encontraba jugando.

Ryker Webb, al momento de su rescate. Foto: Lincoln County Sheriff’s Office

¿Qué fue lo que vio Ryker Webb?

Para despejar cualquier duda en torno a la desaparición del pequeño, su hermano mayor subió un video de TikTok en donde le pregunta que fue lo que vio en el bosque, a lo que Ryker Webb sostuvo que se encontró con una casa donde vivía “alguien” y ahí fue encontrado.

El niño no dio más detalles sobre su historia, y su hermano descartó todas las teorías de conspiración. Una de esas fue que un ser maligno se había apoderado del cuerpo de Ryker.

¿Qué es la mirada de las 1.000 yardas?

Respecto a su expresión en los ojos, esta es conocida como la mirada de las 1.000 yardas. ¿En qué consiste esto? Basicamente se trata de una condición con la que una persona adquiere una actitud inerte, perpleja y desenfocada de un soldado o una persona que vivió “un infierno en vida”.

La mirada de los 1.000 metros, como también es conocida, se caracteriza por el trastorno de estrés postraumático. La frase nació de la obra del artista bélico Thomas Lea que representa la verídica condición sufrida por un marine estadounidense durante la batalla de Peleliu. En otras palabras, es un síntoma de angustia psicológica grave que puede ocurrir en cualquier circunstancia.

¿Cuánto tiempo dura la mirada de las mil yardas?

Esta mirada inerte, perpleja y desenfocada, es el resultado de “estrés postraumático”, es decir, un trastorno donde la víctima habría experimentado un evento traumático. Según medios locales, esta condición puede durar desde meses hasta años.