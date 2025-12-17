El gobierno de Maduro rechaza el bloqueo impuesto por Trump a buques petroleros venezolanos. | Composición LR | AFP

El Gobierno de Venezuela afirmó que la "verdadera intención" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, siempre ha sido "apropiarse del petróleo, las tierras y los minerales" del país latinoamericano. La reacción se produjo tras declaraciones del mandatario republicano, quien aseguró que mantendrá un cerco marítimo en el Caribe hasta que Caracas devuelva lo que, según él, habría "robado" a Washington.

En un comunicado divulgado por la vicepresidenta Delcy Rodríguez, el Ejecutivo venezolano calificó las palabras de del presidente estadounidense como "intervencionistas y colonialistas" y aseguró que forman parte de una estrategia basada en "mentiras y manipulaciones" para justificar una agresión contra la soberanía del país.

Comunicado compartido por la vicepresidenta de Venezuela donde rechaza las afirmaciones hechas por Donald Trump. Foto: Telegram/Delcy Rodríguez

Rechazo al bloqueo y defensa de la soberanía

Venezuela denunció que el gobierno de Donald Trump pretende imponer "de manera absolutamente irracional" un bloqueo militar naval con el objetivo de apoderarse de las riquezas venezolanas, bajo la premisa de que estas le pertenecen a Estados Unidos. En ese sentido, reafirmó que Venezuela ejerce plenamente su soberanía sobre todos sus recursos naturales y defendió el derecho a la libre navegación y al comercio en el mar Caribe y en los océanos del mundo.

Caracas aseguró que actuará en estricto apego al derecho internacional, a la Carta de la ONU y a su Constitución para defender su jurisdicción frente a lo que calificó como "amenazas guerreristas". Además, reiteró que el país "jamás volverá a ser colonia de imperio ni de poder extranjero alguno".