Rusia instó a la administración del presidente Donald Trump a no cometer un “error fatal” con Venezuela tras el bloqueo de buques petroleros y le pidió actuar con cautela. Moscú manifestó su preocupación por el aumento de las tensiones en torno a su país aliado y aseguró mantener comunicación constante con Caracas.

"Constatamos una escalada ininterrumpida y deliberada de la tensión en torno a la Venezuela, país amigo para nosotros. Especial inquietud provoca el carácter unilateral de las decisiones que crean una amenaza para la navegación marítima internacional", señala un mensaje del Ministerio de Relaciones Exteriores.

TE RECOMENDAMOS ELECCIONES, PODER JUDICIAL Y PERÚ PROTESTA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

El Ministerio de Relaciones Exteriores ruso dijo esperar que la Casa Blanca "no permita un error fatal y se abstenga de seguir avanzando a una situación que amenaza a todo el hemisferio occidental con consecuencias impredecibles".

El mensaje de Rusia a EE.UU.

Desde Moscú, el Gobierno ruso llamó a Estados Unidos a no dejarse llevar por una visión limitada e ideologizada sobre la situación en Venezuela. Incluso, citaron al libertador Simón Bolívar para reforzar su postura sobre la soberanía de los pueblos: "Cada pueblo tiene derecho a elegir por sí mismo a sus gobernantes, y los demás países deben respetar esa elección".

La Cancillería rusa también reafirmó su apoyo al restablecimiento del diálogo entre Caracas y Washington. "Estamos convencidos de que son necesarios pasos para la desescalada de la situación y para encontrar soluciones a los problemas y divergencias existentes de manera constructiva y con respeto a las normas del derecho internacional".

Anteriormente, el canciller venezolano Yván Gil Pinto agradeció a Moscú por su respaldo frente a las tensiones con Estados Unidos en el Caribe. "En nombre del presidente Maduro, expresamos nuestro agradecimiento por las contundentes declaraciones de la Federación de Rusia en rechazo a las acciones belicosas de Estados Unidos, las cuales amenazan la vida de nuestros pueblos", escribió.

Los buques petroleros que están en la mira de Trump

Tras la orden de Trump de bloquear total y completamente todos los petroleros sancionados que operan en Venezuela, el portal estadounidense Axios informó que al menos 18 buques cargados con crudo venezolano están siendo vigilados por el país, para incautarlos al ingresar a aguas internacionales. Washington asegura que estas embarcaciones son utilizados para financiar actividades ilegales como el narcotráfico.

Además, tras la reciente incautación de un petrolero vinculado al contrabando de crudo iraní, el gobierno estadounidense planea ampliar las sanciones, por lo que añadirá más embarcaciones a la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN). Actualmente, según la firma Tanker Trackers, 712 buques están en dicha lista a nivel mundial, de los cuales cerca de 40 se encuentran en aguas venezolanas, incluidos los 18 mencionados.

Trump también decidió designar al régimen de Maduro como organización terrorista y afirmó que Venezuela está "completamente rodeado" por la mayor armada reunida en la historia de Sudamérica. "El régimen ilegítimo de Maduro está utilizando el petróleo de estos yacimientos robados para financiarse, el narcoterrorismo, la trata de personas, el asesinato y el secuestro", expresó a través de Truth Social.

Venezuela critica bloqueo petrolero

El régimen de Venezuela calificó como una "grotesca amenaza" y una medida "irracional" el bloqueo naval anunciado por Trump, contra petroleros sancionados que transporten crudo desde y hacia el país. En un comunicado oficial, Caracas acusó a Washington de intentar "robarse las riquezas" de Venezuela mediante un supuesto bloqueo militar, al que describió como una acción de presión para asfixiar su economía.

Por su parte, Maduro conversó con António Guterres, secretario general de la ONU, y advirtió que las "amenazas" del mandatario estadounidense podrían afectar la paz regional. También dijo que el republicano afirmó de manera "inaceptable" que tanto el petróleo como los recursos naturales y el territorio de Venezuela pertenecían a Estados Unidos.