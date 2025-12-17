Donald Trump emite mensaje a la nación sin mencionar a Venezuela: promete un boom económico en 2026 y bono para militares

Donald Trump evitó mencionar a Venezuela y se centró en rendir cuentas y realizar promesas para el próximo año. | AFP | Doug Mills

Donald Trump, en su esperado mensaje a la nación donde algunos especulaban sobre una posible declaración de guerra contra Venezuela, abordó varios temas a forma de rendición de cuentas, aprovechando la ocasión para arremeter contra su predecesor, manifestar su preocupación por la crisis migratoria y realizar una serie de promesas para el año entrante, sin mencionar en algún momento al país caribeño.

Dentro de estas propuestas, el líder republicano, en un contexto de amplia tensión en el Pacífico y el Caribe por su plan antinarcóticos, afirmó tener "la fuerza militar más poderosa del mundo", minutos luego de que el Comando Sur informara sobre un nuevo ataque contra una presunta "narcolancha", donde murieron cuatro personas.

Un mensaje sin tocar a Venezuela

Lejos de lo esperado, el mandatario estadounidense no mencionó en alguna parte de su discurso su situación con Venezuela, luego de que el periodista Tucker Carlson afirmara que, en este mensaje, anunciaría el inicio de la guerra entre ambos países. Durante el día, las especulaciones llegaron al estrato chavista, quienes se mantuvieron a la defensiva y, a través de sendos pronunciamientos oficiales, denunciaron una presunta agresión del imperialismo.

Por su lado, Nicolás Maduro pidió ayuda al Ejército colombiano ante una eventual incursión de este calibre con el fin de defender la soberanía del Caribe. "A los militares de Colombia, que conozco muy bien, los llamo a la unión perfecta con Venezuela para que nadie ose tocar la soberanía de nuestros países y para ejercer el dictamen de Bolívar", señaló a través de televisión abierta.

'Boom' económico en EE. UU. para 2026

Trump afirmó que Estados Unidos está "a las puertas de un boom económico como el mundo nunca ha visto" para el próximo año, lo cual coincidiría con el Mundial de Fútbol 2026, el máximo evento deportivo aclamado por miles de personas, y los 250 años de la Independencia del país norteamericano.

"No podría haber un homenaje más apropiado a este hito épico que culminar el regreso de Estados Unidos, que comenzó hace apenas un año", afirmó, vislumbrando una recuperación nunca antes vista, la cual, según sus palabras, fue dañada por la administración anterior. "Estamos dejando a EE. UU. primero. Nuestro país está mucho más fuerte que antes", enfatizó.

Bono de US$1.776 para militares

En honor por llegar al cuarto de milenio desde su independencia, el presidente estadounidense anunció que brindará una bonificación especial de US$1.776 a las fuerzas armadas en 2026. Según afirmó, este pago extraordinario sería depositado antes de que llegue la Noche Buena.

"Esta noche estoy orgulloso de anunciar que más de 1.450.000 miembros de las fuerzas armadas recibirán un 'dividendo de los guerreros' especial antes de Navidad... Nadie lo merece más que los militares", indicó.