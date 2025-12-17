HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mundo

Donald Trump emite mensaje a la nación sin mencionar a Venezuela: promete un boom económico en 2026 y bono para militares

Con un tono distinto al esperado, Donald Trump emitió un mensaje a modo de recuento de sus acciones durante su segundo gobierno, donde aprovechó para arremeter contra la Administración Biden.

Donald Trump evitó mencionar a Venezuela y se centró en rendir cuentas y realizar promesas para el próximo año.
Donald Trump evitó mencionar a Venezuela y se centró en rendir cuentas y realizar promesas para el próximo año. | AFP | Doug Mills

Donald Trump, en su esperado mensaje a la nación donde algunos especulaban sobre una posible declaración de guerra contra Venezuela, abordó varios temas a forma de rendición de cuentas, aprovechando la ocasión para arremeter contra su predecesor, manifestar su preocupación por la crisis migratoria y realizar una serie de promesas para el año entrante, sin mencionar en algún momento al país caribeño.

Dentro de estas propuestas, el líder republicano, en un contexto de amplia tensión en el Pacífico y el Caribe por su plan antinarcóticos, afirmó tener "la fuerza militar más poderosa del mundo", minutos luego de que el Comando Sur informara sobre un nuevo ataque contra una presunta "narcolancha", donde murieron cuatro personas.

TE RECOMENDAMOS

ELECCIONES, PODER JUDICIAL Y PERÚ PROTESTA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

lr.pe

Un mensaje sin tocar a Venezuela

Lejos de lo esperado, el mandatario estadounidense no mencionó en alguna parte de su discurso su situación con Venezuela, luego de que el periodista Tucker Carlson afirmara que, en este mensaje, anunciaría el inicio de la guerra entre ambos países. Durante el día, las especulaciones llegaron al estrato chavista, quienes se mantuvieron a la defensiva y, a través de sendos pronunciamientos oficiales, denunciaron una presunta agresión del imperialismo.

Por su lado, Nicolás Maduro pidió ayuda al Ejército colombiano ante una eventual incursión de este calibre con el fin de defender la soberanía del Caribe. "A los militares de Colombia, que conozco muy bien, los llamo a la unión perfecta con Venezuela para que nadie ose tocar la soberanía de nuestros países y para ejercer el dictamen de Bolívar", señaló a través de televisión abierta.

'Boom' económico en EE. UU. para 2026

Trump afirmó que Estados Unidos está "a las puertas de un boom económico como el mundo nunca ha visto" para el próximo año, lo cual coincidiría con el Mundial de Fútbol 2026, el máximo evento deportivo aclamado por miles de personas, y los 250 años de la Independencia del país norteamericano.

"No podría haber un homenaje más apropiado a este hito épico que culminar el regreso de Estados Unidos, que comenzó hace apenas un año", afirmó, vislumbrando una recuperación nunca antes vista, la cual, según sus palabras, fue dañada por la administración anterior. "Estamos dejando a EE. UU. primero. Nuestro país está mucho más fuerte que antes", enfatizó.

Bono de US$1.776 para militares

En honor por llegar al cuarto de milenio desde su independencia, el presidente estadounidense anunció que brindará una bonificación especial de US$1.776 a las fuerzas armadas en 2026. Según afirmó, este pago extraordinario sería depositado antes de que llegue la Noche Buena.

"Esta noche estoy orgulloso de anunciar que más de 1.450.000 miembros de las fuerzas armadas recibirán un 'dividendo de los guerreros' especial antes de Navidad... Nadie lo merece más que los militares", indicó.

Notas relacionadas
EE. UU. - Venezuela: Mensaje a la Nación de Donald Trump HOY 17 Dic EN VIVO

EE. UU. - Venezuela: Mensaje a la Nación de Donald Trump HOY 17 Dic EN VIVO

LEER MÁS
Estados Unidos atacó otra presunta 'narcolancha' en medio de tensiones con Venezuela: murieron 4 personas

Estados Unidos atacó otra presunta 'narcolancha' en medio de tensiones con Venezuela: murieron 4 personas

LEER MÁS
Nicolás Maduro pide apoyo al Ejército de Colombia tras posible declaración de guerra de EE. UU. contra Venezuela

Nicolás Maduro pide apoyo al Ejército de Colombia tras posible declaración de guerra de EE. UU. contra Venezuela

LEER MÁS
Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

LEER MÁS
Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
China desafía a EE.UU. y compra 65.000 toneladas de trigo argentino por primera vez en décadas mientras Milei baja aranceles

China desafía a EE.UU. y compra 65.000 toneladas de trigo argentino por primera vez en décadas mientras Milei baja aranceles

LEER MÁS
Estados Unidos atacó otra presunta 'narcolancha' en medio de tensiones con Venezuela: murieron 4 personas

Estados Unidos atacó otra presunta 'narcolancha' en medio de tensiones con Venezuela: murieron 4 personas

LEER MÁS
Nicolás Maduro pide apoyo al Ejército de Colombia tras posible declaración de guerra de EE. UU. contra Venezuela

Nicolás Maduro pide apoyo al Ejército de Colombia tras posible declaración de guerra de EE. UU. contra Venezuela

LEER MÁS
EE. UU. - Venezuela: Mensaje a la Nación de Donald Trump HOY 17 Dic EN VIVO

EE. UU. - Venezuela: Mensaje a la Nación de Donald Trump HOY 17 Dic EN VIVO

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina que tendrán mayor crecimiento económico en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

Los 3 países de América Latina que tendrán mayor crecimiento económico en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Marcha nacional de Sutep este 18 de diciembre: docentes exigen pago de bonos y rechazan ''presupuesto insuficiente'' del Estado

ANP alerta riesgo grave para la vida de Mitzar Castillejos, periodista atacado, y exige al Estado su traslado urgente a Lima

El país de América Latina que "eliminó" la Navidad por ley hace más de 100 años: hizo lo mismo con el Día de Reyes y Semana Santa

Mundo

El país de América Latina que "eliminó" la Navidad por ley hace más de 100 años: hizo lo mismo con el Día de Reyes y Semana Santa

Lula advierte que si acuerdo Mercosur-UE no se aprueba “ahora”, no se hará "mientras sea presidente"

Francia busca prohibir que menores de 16 años tengan acceso a las redes sociales por riesgos a la salud mental

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

ANP alerta riesgo grave para la vida de Mitzar Castillejos, periodista atacado, y exige al Estado su traslado urgente a Lima

Delia Espinoza denuncia dictadura congresal: "Hay un estado despótico que solo obedece a decisiones personales"

Delia Espinoza: Comisión Permanente aprueba nuevo informe final que recomienda su segunda inhabilitación por 10 años

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025