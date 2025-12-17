Estados Unidos atacó otra presunta "narcolancha" en medio de tensiones con Venezuela: murieron 4 personas

En medio de la tensión por la guerra, EE. UU. anuncio nuevo ataque a lanchas. | Composición LR

El Comando Sur de Estados Unidos, a través de su cuenta oficial de X (antes Twitter), confirmó que atacó a un nuevo navío abordado por cuatro presuntos "narcoterroristas", los cuales murieron tras el bombardeo realizado en el Pacífico oriental. Esta nueva acción sumaría un aproximado de 26 embarcaciones derribadas por Washington y sumando al menos casi 100 víctimas mortales.

"El 17 de diciembre, bajo la dirección de Pete Hegseth, la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear realizó un ataque cinético letal contra un buque operado por una Organización Terrorista Designada en aguas internacionales. La inteligencia confirmó que el buque transitaba por una ruta conocida de narcotráfico en el Pacífico Oriental y participaba en operaciones de narcotráfico. Cuatro narcoterroristas hombres murieron y ningún miembro de las fuerzas militares estadounidenses resultó herido", se lee en el anuncio.