Mundo

Estados Unidos atacó otra presunta "narcolancha" en medio de tensiones con Venezuela: murieron 4 personas

Por orden del secretario de Guerra de EE. UU., la operación Lanza del Sur interceptó y erradicó otro buque que presuntamente "participaba en operaciones de narcotráfico".

En medio de la tensión por la guerra, EE. UU. anuncio nuevo ataque a lanchas.
En medio de la tensión por la guerra, EE. UU. anuncio nuevo ataque a lanchas. | Composición LR

El Comando Sur de Estados Unidos, a través de su cuenta oficial de X (antes Twitter), confirmó que atacó a un nuevo navío abordado por cuatro presuntos "narcoterroristas", los cuales murieron tras el bombardeo realizado en el Pacífico oriental. Esta nueva acción sumaría un aproximado de 26 embarcaciones derribadas por Washington y sumando al menos casi 100 víctimas mortales.

"El 17 de diciembre, bajo la dirección de Pete Hegseth, la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear realizó un ataque cinético letal contra un buque operado por una Organización Terrorista Designada en aguas internacionales. La inteligencia confirmó que el buque transitaba por una ruta conocida de narcotráfico en el Pacífico Oriental y participaba en operaciones de narcotráfico. Cuatro narcoterroristas hombres murieron y ningún miembro de las fuerzas militares estadounidenses resultó herido", se lee en el anuncio.

Nicolás Maduro pide apoyo al Ejército de Colombia tras posible declaración de guerra de EE. UU. contra Venezuela

EE. UU. - Venezuela: Mensaje a la Nación de Donald Trump HOY 17 Dic EN VIVO

Dictadura de Nicolás Maduro detiene por 7 horas a periodistas de Chilevisión en la frontera con Colombia

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

Nicolás Maduro pide apoyo al Ejército de Colombia tras posible declaración de guerra de EE. UU. contra Venezuela

EE. UU. - Venezuela: Mensaje a la Nación de Donald Trump HOY 17 Dic EN VIVO

China desafía a EE.UU. y compra 65.000 toneladas de trigo argentino por primera vez en décadas mientras Milei baja aranceles

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

