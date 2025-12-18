El diplomático chino Guo Jiakun instó a Estados Unidos a detener la venta de armamento a Taiwán. | Foto: composición LR/IA

Pekín exigió a Estados Unidos que detenga de manera inmediata la venta de armamento a Taiwán. La advertencia del gobierno chino ocurrió pocas horas después de que Taipéi informara sobre la aprobación, por parte de Washington, de un paquete militar valorado en US$11.000 millones.

"China urge a Estados Unidos a acatar el principio de una sola China (…) y a parar de inmediato las peligrosas acciones de armar a Taiwán", afirmó Guo Jiakun, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, en conferencia de prensa. El diplomático agregó que la administración estadounidense no tendrá éxito en utilizar a la isla como un medio para frenar la influencia del gigante asiático.

China rechaza el apoyo militar estadounidense para Taiwán

Este jueves 18 de diciembre, Jiakun aseguró que la aprobación del paquete militar representa una grave amenaza para la soberanía, la seguridad y la integridad territorial de China. Además, declaró que la medida compromete la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán, ya que, según sus palabras, envía un mensaje equivocado a los grupos separatistas que abogan por la independencia de la isla.

La venta del paquete de armas valorado en US$11.000 millones fue aprobada por el Departamento de Estado de EE. UU. Sin embargo, aún requiere la validación del Congreso. Según el Ministerio de Defensa de Taiwán, la transacción podría hacerse efectiva en aproximadamente un mes.

A pesar de que Washington ha sido históricamente el principal suministrador de armamento a Taipéi, las afirmaciones del presidente estadounidense, Donald Trump, han suscitado incertidumbre respecto a su compromiso de proteger a la isla democrática. En los últimos diez años, Taipéi ha incrementado su inversión en defensa debido al aumento de la presión militar ejercida por China.

Taiwán se arma con suministros estadounidenses

La reciente propuesta de venta de armas es el segundo acuerdo de este tipo desde que Trump asumió nuevamente la presidencia en enero, después de una transacción previa de US$330 millones en piezas y componentes que recibió luz verde en noviembre. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán informó que el nuevo paquete contempla la inclusión de sistemas de cohetes HIMARS, obuses, misiles antitanque, drones y otros equipos militares.

El volumen estimado de la venta se compara con los US$18.000 millones que fueron aprobados durante la administración del exmandatario George W. Bush en 2001. No obstante, es importante señalar que esa transacción disminuyó tras diversas negociaciones comerciales y terminó alcanzando un total de US$15.600 millones a lo largo de sus ocho años en la presidencia.

En el primer mandato del líder republicano, se autorizó la venta de US$10.000 millones en armamento a Taiwán, de los cuales US$8.000 millones correspondieron a aviones de combate. Actualmente, el consenso bipartidista del Congreso que respalda la defensa de la isla genera certezas para anticipar la aprobación del paquete de armamento.