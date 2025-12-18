Lula se ofrece como mediador entre Estados Unidos y Venezuela para evitar "una guerra" en América Latina

Lula propone mediar entre Estados Unidos y Venezuela para evitar un conflicto armado en América Latina. | Composición LR

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva volvió a ofrecerse como mediador entre Estados Unidos y Venezuela para evitar "una guerra" en América Latina. Durante una rueda de prensa, el mandatario informó que sostuvo conversaciones con Donald Trump y Nicolás Maduro para saber "cómo se puede contribuir a una solución pacífica".

Lula conversó por separado con el estadounidense y el venezolano a inicios del presente mes y aseguró que insistió en que "las cosas no se resuelven con tiros", sino con diálogo político. "Yo hago política buscando soluciones para los problemas", indicó a los medios de comunicación.

Lula se ofrece como mediador entre Estados Unidos y Venezuela

En conversaciones con Trump, el presidente brasileño Lula puntualizó que América Latina "es una región de paz". Incluso se ofreció a conversar con otros países "para evitar un conflicto armado". Sin embargo, aseveró que aún "no entiende" el porqué de la tensión entre Washington y Caracas.

No sabe si el enfrentamiento es producto del petróleo, los minerales críticos o las tierras raras. "Estoy pensando que tal vez intente conversar con Trump otra vez para saber cómo es posible contribuir a un acuerdo diplomático y no a una guerra fratricida", recalcó.

Enfrentamiento entre Estados Unidos y Venezuela

Desde septiembre, la administración de Donald Trump ejecuta bombardeos contra lanchas supuestamente vinculadas con el tráfico de drogas. La campaña bélica de Estados Unidos fue criticada por Lula.

Además de los ataques en aguas del Caribe, el Gobierno de Trump aumentó la presión contra la dictadura de Nicolás Maduro con medidas como el "bloqueo total y completo" de los petroleros "sancionados" que entran y salen de Venezuela.