Mundo

China sanciona a ex jefe del Estado Mayor de Japón por "conspirar abiertamente" a favor de la independencia de Taiwán

El régimen de Xi Jinping consideró que el ex jefe del Estado Mayor de Japón interfirió "seriamente" en los asuntos internos de Pekín.

China impone sanciones a Shigeru Iwasaki por conspirar a favor de la independencia de Taiwán.
China impone sanciones a Shigeru Iwasaki por conspirar a favor de la independencia de Taiwán. | Composición LR

El Gobierno de China, liderado por Xi Jinping, anunció este lunes 15 de diciembre que un ex jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas de Autodefensa de Japón recibirá un conjunto de contramedidas por haber conspirado abiertamente a favor de la independencia de Taiwán, una isla autogobernada que Pekín considera una provincia china.

De acuerdo con el Ministerio de Asuntos Exteriores de China, el militar, identificado como Shigeru Iwasaki (72), habría colaborado con las "fuerzas secesionistas" taiwanesas y vulnerado "gravemente" el principio de "una sola China" al aceptar en marzo pasado un papel como asesor político externo del gabinete de Taipéi.

Hasta 23.000 euros por estar encerrado 100 días: una agencia espacial busca voluntarios para simular la vida en el espacio

lr.pe

China sanciona a Shigeru Iwasaki por "conspirar" a favor de la independencia de Taiwán

El régimen de Xi Jinping consideró que Iwasaki interfirió "seriamente" en los asuntos internos de Pekín al perjudicar la "soberanía y la integridad territorial" del gigante asiático. Por tal motivo, el militar fue sancionado con la congelación de bienes y la prohibición de realizar transacciones, cooperaciones u otras actividades. También se contempla la denegación de visado y la prohibición de ingreso a China, Hong Kong y Macao. Dichas medidas entraron en vigor este lunes.

Iwasaki se desempeñó como jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas de Autodefensa de Japón entre enero de 2012 y octubre de 2014. Posteriormente, continuó trabajando como asesor político del Ministerio de Defensa de ese país. No obstante, en marzo asumió como asesor externo en el gobierno de Taiwán. Tal como indicó el diario japonés Asahi Shimbun, la designación es "inusual", ya que Tokio no mantiene vínculos diplomáticos formales con Taipéi.

A 30 metros bajo el hielo: un potente radar de la NASA detecta una enorme estructura artificial escondida cerca al Polo Norte

lr.pe

¿Enfrentamiento entre China y Japón?

Las sanciones contra Shigeru Iwasaki se anunciaron en medio de un tenso enfrentamiento entre China y Japón por Taiwán. Sin embargo, la disputa se intensificó después de que la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, afirmara en noviembre que un eventual ataque chino contra Taiwán podría situar a Japón en una "situación de crisis" y justificar una intervención de sus Fuerzas de Autodefensa.

Pekín calificó esas declaraciones de "extremadamente graves" y respondió con varias medidas de presión económica y cultural. Una de ellas fueron las restricciones a productos del mar japoneses. Todo esto ocurre porque China considera a Taiwán una provincia rebelde que, según su postura oficial, se reunificará con el continente tarde o temprano.

