José Antonio Kast, abogado y líder del Partido Republicano, representa el rostro más consolidado de la derecha dura en Chile. En su tercera candidatura presidencial, busca capitalizar el descontento ciudadano frente a la inseguridad y la crisis económica. Su discurso se centra en tres pilares: orden, libertad económica y control migratorio. Ha prometido recortar el gasto público en US$6.000 millones, fortalecer la seguridad mediante el 'Plan Implacable', que incluye cárceles de máxima seguridad y endurecimiento de penas, y más.

Si Kast logra ganar la segunda vuelta, podría reconfigurar el mapa político chileno hacia un modelo más autoritario en el orden público y liberal en economía, emulando el estilo de Javier Milei en Argentina. Sin embargo, su desafío será atraer a los votantes moderados sin perder su base más radical, un equilibrio clave para disputar la presidencia en un escenario polarizado. Para analizar las propuestas de Kast, La República conversó con los periodistas chilenos Francisca Castillo y César Baeza.

Economía: el recorte de US$6.000 millones que propone Kast

La propuesta económica de José Antonio Kast se basa en un ajuste fiscal profundo que incluye un recorte de US$6.000 millones, eliminación de "apitutados" y mayor eficiencia del Estado, todo mientras promete mantener beneficios sociales como la PGU. Sin embargo, el plan carece de detalles técnicos. "Ni en los debates, ni en los emplazamientos de la prensa ha sido capaz de entregar detalle respecto a cómo se va a materializar el recorte de los 6.000 millones de dólares", dijo Francisca Castillo. La periodista chilena advirtió, además, que Kast evita explicar su impacto en el gasto social, "justo ahora en plena campaña se está debatiendo el presupuesto 2026 en el Congreso".

César Baeza coincide en el diagnóstico y afirma que, para los expertos de distintos sectores, "no es viable efectivamente esa propuesta". Según el editor periodístico, "no parece viable despedir un grupo de gente o recortar a través de las licencias, como él lo ha dicho", mientras Castillo añade que, pese a la falta de detalles, esto "tampoco influye en la decisión electoral que tiene hasta ahora".

Seguridad: el 'Plan Implacable' de Kast para frenar la delincuencia

La seguridad es el eje central del discurso de Kast, quien sostiene que "Chile está funcionando al revés: los delincuentes están libres y los ciudadanos honestos viven encerrados", según El País. Así nace su 'Plan Implacable', con el que busca promover cárceles de alta seguridad y endurecimiento de penas. "Si gana la segunda vuelta del próximo 14 de diciembre, la prueba de fuego de su mandato va a ser concretar su agenda de seguridad en un corto plazo", pronunció Castillo. Para la periodista, el programa también estaría vinculado a las políticas antimigratorias.

Baeza, por su parte, advirtió que "es peligrosa la manera en que plantea esto, porque no tenemos detalles de cómo se pretende ejecutar (el plan)". Además, "él no puede decir que cambiará leyes si el Legislativo no está de acuerdo o si va a intervenir el Poder Judicial", aclaró.

Migración, la promesa más dura y ambiciosa de Kast en Chile

La política migratoria de Kast, similar a la del presidente Donald Trump en EE.UU., mantiene una línea dura desde 2021, centrada en la expulsión masiva de personas en situación irregular. "Dijo que en un corto tiempo iba a materializar la expulsión de más de 300.000 migrantes que se encuentran en condición irregular en el país", según Castillo, pero cuando se le pidió explicar cómo lo haría, Kast no lo hizo. "No supo dar alternativas concretas de cómo va a materializarlo, sino más bien apuntó a que los mismos migrantes irregulares iban a acudir prácticamente de manera voluntaria para salir del país", agregó.

Asimismo, el costo de este plan sería altamente costoso y complejo. "Probablemente, va a requerir esfuerzos diplomáticos mayores, va a tener un costo económico bastante grande (...) materializar expulsiones en Chile por medio de aviones tiene un costo elevado", destacó la comunicadora.

Baeza, por su parte, cuestiona tanto el lenguaje como la lógica detrás de estas propuestas. Destacó que Kast usa términos jurídicamente incorrectos: "Él habla de ‘ilegales’, ni siquiera de irregulares". El periodista también aclaró que el aumento de la delincuencia "no puede ser asociado así tan livianamente al aumento de la migración" y aclaró que "los migrantes son más víctimas que actores de delitos en Chile". Esto se relaciona a la percepción de los chilenos sobre los conflictos con los migrantes, según la encuesta CEP.

"No hay respaldo serio que demuestre que cerrar la frontera resolvería la seguridad (...) No podemos pensar en expulsar familias enteras, vulnerando derechos de niños y niñas", expresó Baeza, quien considera que "el problema migratorio es humano, más que de seguridad".

Kast, la derecha chilena y la segunda vuelta

Francisca Castillo aclara que lo que representa Kast es más complejo y responde al clima político actual. Para ella, "no es que sea una regresión, sino que captan una sensibilidad distinta del electorado actual". La periodista subraya que la ultraderecha mantiene un sello conservador, aunque estaría aplicando cambios estratégicos respecto a 2021: "(Kast) entendió que instalar una agenda conservadora no le iba a traer buenos réditos (...) ha preferido que su histórica se centre en la crisis de inseguridad por la que atraviesa Chile", dijo. Baeza se suma y coincide al señalar que la inseguridad domina la agenda pública de Kast.

Sobre la segunda vuelta, que se realizará el 14 de diciembre de 2025, Castillo coincide con las encuestas: "El escenario más probable es que el balotaje sea entre José Antonio Kast y la candidata de la centroizquierda oficialista Janet Jara". La duda central será el comportamiento de la derecha tradicional, ante lo cual la comunicadora advierte que "faltan señales más concretas para saber cómo va a ser el reordenamiento de la hegemonía de las derechas". Según ella, el bloque mantendrá su enfoque estratégico y "está apostando por el voto de descontento con el gobierno, el voto anti-Gabriel Boric, y situar a la candidata del oficialismo como la candidata de continuidad (...) la apuesta va a ser reiterar o reforzar las propuestas más pragmáticas que tienen que ver con seguridad y economía", detalló.

César Baeza coincide y, de acuerdo a la desaprobación con el gobierno actual y saliente, cualquier candidato de derecha que llegue al balotaje tendría "posibilidad de ser presidente". Afirmó además que "Mattei quedó relegada; la disputa es entre Kast y Kaiser", y se refirió también al voto indeciso: "Hay un 25% del electorado que decide su voto el mismo día", y esta regla podría redefinir la contienda: "El voto es obligatorio, así que podría cambiar los resultados", concluyó.