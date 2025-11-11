HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

El país de América Latina que lidera con la mejor calidad de vida en 2025, según Numbeo: supera a Chile, Costa Rica y China

A comparación del informe de las Naciones Unidas, Chile aparece entre los países con baja calidad de vida junto a Perú y Venezuela.

Este país de América Latina lidera el ranking en 2025 de Numbeo con un valor de índice de 139,81.
Este país de América Latina lidera el ranking en 2025 de Numbeo con un valor de índice de 139,81. | Composición LR

La calidad de vida en América Latina es un tema cada vez más relevante en análisis internacionales, ya que refleja la conjunción de factores económicos, sociales, ambientales y culturales. Rankings globales como el Numbeo Quality of Life Index permiten comparar países en la región mediante indicadores como poder adquisitivo, seguridad, sanidad, coste de vida, vivienda, contaminación, desplazamientos y clima.

Aunque muchos países latinoamericanos enfrentan retos estructurales —como desigualdad, volatilidad política o infraestructura limitada—, algunos han logrado avances destacables que se traducen en mejoras en estos indicadores compuestos. Esto convierte a la región en un terreno interesante para monitorear tanto progresos como brechas persistentes en calidad de vida.

PUEDES VER: El lago más alto del mundo está en América Latina, pero no es Perú ni Bolivia: supera al Titicaca por más de 2.500 metros

lr.pe

¿Cuál es el país de América Latina con la mejor calidad de vida, según Numbeo?

El país latinoamericano que lidera el ranking en 2025 de Numbeo es Uruguay, con un valor de índice de 139,81. Esta puntuación lo coloca significativamente por encima de otros países de la región, y marca un referente regional en términos de calidad de vida, según los datos disponibles.

El liderazgo de Uruguay se explica por una combinación de factores: aunque su poder adquisitivo y seguridad no son los más altos globalmente, el país destaca por un sistema de salud relativamente accesible, un entorno político y social estable, índices de criminalidad bajos y una buena calidad de clima y medio ambiente, lo que contribuye a un entorno vital de mayor confort comparado con muchos vecinos.

PUEDES VER: El país de América Latina que supera a Perú con mayor producción de carne de pollo: top 3 del mundo con EE.UU. y China

lr.pe

Top 12 de países de América Latina con la mejor calidad de vida

El Índice de Calidad de Vida 2025 de Numbeo presenta la lista de los diez países latinoamericanos mejor clasificados en el ranking 2025.

  1. Uruguay
  2. Costa Rica
  3. Ecuador
  4. México
  5. Panamá
  6. Argentina
  7. Brasil
  8. Colombia
  9. Chile
  10. Bolivia
  11. Perú
  12. Venezuela
Los países de América Latina con la mejor y peor calidad de vida. Foto: Numbeo/Statista<br>

Los países de América Latina con la mejor y peor calidad de vida. Foto: Numbeo/Statista

¿Cuáles son los 50 países con la mejor calidad de vida del mundo, según Numbeo?

El listado global de los 50 países con mejor índice de calidad de vida publicado por Numbeo en su versión “2025 Mid‑Year” incluye naciones de Europa, Oceanía, Norteamérica y algunas de Asia/Oriente Medio.

  1. Luxemburgo
  2. Países Bajos
  3. Dinamarca
  4. Omán
  5. Suiza
  6. Finlandia
  7. Islandia
  8. Noruega
  9. Catar
  10. Suecia
  11. Austria
  12. Nueva Zelanda
  13. Australia
  14. Alemania
  15. Estados Unidos
  16. Estonia
  17. Japón
  18. España
  19. Eslovenia
  20. Emiratos Árabes Unidos
  21. Arabia Saudita
  22. República Checa
  23. Croacia
  24. Reino Unido
  25. Lituania
  26. Bélgica
  27. Portugal
  28. Irlanda
  29. Canadá
  30. Francia
  31. Letonia
  32. Israel
  33. Taiwán
  34. Kuwait
  35. Chipre
  36. Eslovaquia
  37. Polonia
  38. Singapur
  39. Sudáfrica
  40. Italia
  41. Corea del Sur
  42. Hungría
  43. Bulgaria
  44. Rumania
  45. Uruguay
  46. Grecia
  47. Malasia
  48. Bosnia y Herzegovina
  49. Hong Kong, China
  50. Malta
