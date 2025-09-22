Chile: candidato presidencial de ultraderecha, José Antonio Kast, plantea detener y expulsar a indocumentados

José Manuel Kast es el favorito a convertirse en el sucesor de Gabriel Boric. | Foto: AFP

José Antonio Kast, candidato presidencial de la ultraderecha de Chile y uno de los favoritos para ganar las elecciones, propuso luchar contra la inmigración irregular en su país, deteniendo y expulsando a los indocumentados.

En la actualidad, Chile es uno de los países con mayor número de inmigrantes. Según datos oficiales, unos 330.000 extranjeros, la mayoría de los cuales son venezolanos, viven en situación irregular en el país sureño.

"La inmigración ilegal se va a convertir en un delito y ese delito va a aumentar la sanción para que esa persona pueda ser detenida hasta que pueda ser expulsada", dijo el candidato del Partido Republicano de Chile.

Kast también propuso que los ciudadanos extranjeros que cometan crímenes en Chile sea confinados en una cárcel especial para que, una vez que cumplan su condena, sean deportados a sus países de origen.

El político de ultraderecha encabeza las encuestas junto a Jeannette Jara, candidata de la coalición de centroizquierda, de cara a los comicios que se celebrarán el próximo 16 de noviembre para elegir al sucesor de Gabriel Boric.

De llegar a una segunda vuelta electoral, que se celebraría el 14 de diciembre de 2025, todos los sondeos indican que José Antonio Kast, de 59 años, obtendría la victoria frente a la izquierdista Jeannette Jara.

Según una encuesta de Ipsos, el líder de la ultraderecha chilena sostiene su campaña sobre dos ejes: la inseguridad y la inmigración, que la gran mayoría de ciudadanos asocian entre sí.

Entre sus principales propuestas para frenar la inmigración ilegal, José Antonio Kast había mencionado (en marzo de 2025) la construcción de un muro en la frontera con Bolivia.

"El que entra por la ventana jamás va a ser premiado con algún beneficio en nuestra nación", dijo el candidato.

"Cuando una familia de inmigrantes viene con sus hijos, todos ellos van a quedar en una situación de ilegalidad. Todos van a quedar en centros de detención provisoria hasta su expulsión al país de origen o su reconducción al país por donde ingresaron", añadió.

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística (INE), la población inmigrante en Chile se duplicó en los últimos 7 años. Hoy en día, representa el 8,8% de los casi 20 millones de habitantes del país.

Salvo que cometan delitos, los extranjeros que ingresan a Chile de forma irregular no son expulsados e incluso pueden iniciar un proceso de legalización.