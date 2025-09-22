HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sigue EN VIVO la premiación del Balón de Oro 2025
Sigue EN VIVO la premiación del Balón de Oro 2025     Sigue EN VIVO la premiación del Balón de Oro 2025     Sigue EN VIVO la premiación del Balón de Oro 2025     
ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre
ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     
Mundo

Chile: candidato presidencial de ultraderecha, José Antonio Kast, plantea detener y expulsar a indocumentados

Varias encuestas ubican a José Antonio Kast, candidato del Partido Republicano de Chile, como el favorito para convertirse en el sucesor del presidente Gabriel Boric.

José Manuel Kast es el favorito a convertirse en el sucesor de Gabriel Boric.
José Manuel Kast es el favorito a convertirse en el sucesor de Gabriel Boric. | Foto: AFP

José Antonio Kast, candidato presidencial de la ultraderecha de Chile y uno de los favoritos para ganar las elecciones, propuso luchar contra la inmigración irregular en su país, deteniendo y expulsando a los indocumentados.

En la actualidad, Chile es uno de los países con mayor número de inmigrantes. Según datos oficiales, unos 330.000 extranjeros, la mayoría de los cuales son venezolanos, viven en situación irregular en el país sureño.

PUEDES VER: El fracaso del sistema AFP en Chile, el modelo replicado en Perú durante el régimen de Fujimori y ahora está en crisis

lr.pe

"La inmigración ilegal se va a convertir en un delito y ese delito va a aumentar la sanción para que esa persona pueda ser detenida hasta que pueda ser expulsada", dijo el candidato del Partido Republicano de Chile.

Kast también propuso que los ciudadanos extranjeros que cometan crímenes en Chile sea confinados en una cárcel especial para que, una vez que cumplan su condena, sean deportados a sus países de origen.

El político de ultraderecha encabeza las encuestas junto a Jeannette Jara, candidata de la coalición de centroizquierda, de cara a los comicios que se celebrarán el próximo 16 de noviembre para elegir al sucesor de Gabriel Boric.

De llegar a una segunda vuelta electoral, que se celebraría el 14 de diciembre de 2025, todos los sondeos indican que José Antonio Kast, de 59 años, obtendría la victoria frente a la izquierdista Jeannette Jara.

PUEDES VER: Vivir en un centro comercial: así serán los 414 departamentos que construirá inmobiliaria dentro de un mall en Chile

lr.pe

Según una encuesta de Ipsos, el líder de la ultraderecha chilena sostiene su campaña sobre dos ejes: la inseguridad y la inmigración, que la gran mayoría de ciudadanos asocian entre sí.

Entre sus principales propuestas para frenar la inmigración ilegal, José Antonio Kast había mencionado (en marzo de 2025) la construcción de un muro en la frontera con Bolivia.

"El que entra por la ventana jamás va a ser premiado con algún beneficio en nuestra nación", dijo el candidato.

"Cuando una familia de inmigrantes viene con sus hijos, todos ellos van a quedar en una situación de ilegalidad. Todos van a quedar en centros de detención provisoria hasta su expulsión al país de origen o su reconducción al país por donde ingresaron", añadió.

PUEDES VER: Presidente de Bolivia, Luis Arce, rechaza dichos 'racistas y xenófobos' de diputada chilena contra sus compatriotas

lr.pe

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística (INE), la población inmigrante en Chile se duplicó en los últimos 7 años. Hoy en día, representa el 8,8% de los casi 20 millones de habitantes del país.

Salvo que cometan delitos, los extranjeros que ingresan a Chile de forma irregular no son expulsados e incluso pueden iniciar un proceso de legalización.

Notas relacionadas
El fracaso del sistema AFP en Chile, el modelo replicado en Perú durante el régimen de Fujimori y ahora está en crisis

El fracaso del sistema AFP en Chile, el modelo replicado en Perú durante el régimen de Fujimori y ahora está en crisis

LEER MÁS
Detienen a dos policías peruanos en Chile con más de 11 kilos de droga

Detienen a dos policías peruanos en Chile con más de 11 kilos de droga

LEER MÁS
Presidente de Bolivia, Luis Arce, rechaza dichos 'racistas y xenófobos' de diputada chilena contra sus compatriotas

Presidente de Bolivia, Luis Arce, rechaza dichos 'racistas y xenófobos' de diputada chilena contra sus compatriotas

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
La potencia militar que superará a China y EE. UU. y tendría la flota más poderosa ante una Tercera Guerra Mundial

La potencia militar que superará a China y EE. UU. y tendría la flota más poderosa ante una Tercera Guerra Mundial

LEER MÁS
Periodista narró en vivo accidente aéreo en México sin saber que su exesposa, conductora de TV, iba a bordo

Periodista narró en vivo accidente aéreo en México sin saber que su exesposa, conductora de TV, iba a bordo

LEER MÁS
La potencia mundial que superaría a China, Rusia y Arabia Saudita con la mayor exportación de petróleo crudo en 2050

La potencia mundial que superaría a China, Rusia y Arabia Saudita con la mayor exportación de petróleo crudo en 2050

LEER MÁS
Donald Trump se burla de milicias venezolanas convocadas por Maduro con sarcástica publicación: "Una amenaza muy grave"

Donald Trump se burla de milicias venezolanas convocadas por Maduro con sarcástica publicación: "Una amenaza muy grave"

LEER MÁS
China estrenará el vuelo comercial más largo del mundo, cubrirá 19.800 km, uniendo Shanghái con una icónica ciudad de Sudamérica

China estrenará el vuelo comercial más largo del mundo, cubrirá 19.800 km, uniendo Shanghái con una icónica ciudad de Sudamérica

LEER MÁS
Peruano arrestado 2 meses en EE.UU. por vender ceviche volvió a Perú y cuenta su calvario: "Estuve encadenado de pies y manos"

Peruano arrestado 2 meses en EE.UU. por vender ceviche volvió a Perú y cuenta su calvario: "Estuve encadenado de pies y manos"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

50 frases por el Día de la Primavera en Perú: comparte estos mensajes bonitos el 23 de septiembre vía WhatsApp y Instragram

Peruanos afiliados a la ONP reciben esta pensión de jubilación si aportaron, como mínimo, durante 10 años: monto se incrementó desde 2025

Tomás Gálvez es designado nuevo fiscal de la Nación tras suspensión de Delia Espinoza

Mundo

Controlador aéreo se quedó dormido en pleno turno y obligó a un avión procedente de París a esperar 18 minutos en el aire

Estados Unidos busca presionar la salida de Nicolás Maduro con despliegue de fuerzas en el Caribe, según análisis del New York Times

Pfizer comprará Metsera, fabricante de medicamentos para la obesidad y enfermedades cardíacas

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Tomás Gálvez es designado nuevo fiscal de la Nación tras suspensión de Delia Espinoza

¿Quién es Tomás Gálvez?: perfil y hoja de vida de nuevo fiscal de la Nación vinculado a Los Cuellos Blancos

Susana Villarán: este martes inicia juicio contra exalcaldesa por el caso Rutas de Lima

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota