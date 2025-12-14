Kast propone un plan de seguridad contra el crimen organizado, ajuste del gasto público y reformas en el sistema de salud y migración. Foto: Composición LR

Kast propone un plan de seguridad contra el crimen organizado, ajuste del gasto público y reformas en el sistema de salud y migración. Foto: Composición LR

El Servicio Electoral de Chile, al 57,44% del total de actas escrutadas, informó que José Antonio Kast se convirtió en el virtual ganador electo de las elecciones presidenciales, tras imponerse en la segunda vuelta con el 59,16% de los votos, según los resultados preliminares publicados en su plataforma oficial luego del cierre de las urnas. En tanto, la candidata oficialista Jeannette Jara obtuvo el 40,84% de las preferencias.

Según el Servel, la tendencia se consolidó a favor del abanderado de la derecha a medida que avanzó el escrutinio a nivel nacional. Con estos resultados preliminares disponibles en la plataforma oficial, Kast se perfila como el próximo presidente de Chile.

TE RECOMENDAMOS GOBIERNO ANUNCIA EL FIN DE LAVA JATO, CUELLOS BLANCOS Y EFICCOP | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

¿Qué propone José Antonio Kast para su gobierno en Chile?

El abanderado del Partido Republicano chileno comunicó en varias oportunidades sus propuestas para el gobierno entrante, las cuales fueron reforzadas durante el segundo debate presidencial contra Jara. Entre estas iniciativas, se resaltan:

El plan “Implacable” para enfrentar al crimen organizado con más penas, cárceles de máxima seguridad y prohibición de narcofunerales.

Tipificar la migración irregular como delito, expulsiones masivas y restricción de acceso a servicios para migrantes sin documentación.

Construcción de zanjas/muros y medidas para reforzar la seguridad en fronteras (como con Perú y Bolivia).

Reducción del gasto público en grandes cifras para bajar el déficit, con ajuste de estructuras estatales.

Enfocar en liberalización económica y facilitar inversión privada.

Ajustes a reformas previsionales.

Reducir brechas en salud mediante derivaciones al sector privado y mejoras operativas.

En general, priorizar la autoridad estatal, valores tradicionales y mano dura en temas de orden.

¿Cuándo asumirá Kast la presidencia de Chile luego de ganar las elecciones?

José Antonio Kast asumirá la Presidencia de Chile el 11 de marzo de 2026, fecha establecida por la Constitución para el cambio de mando. La ceremonia oficial se realizará ante el Congreso Nacional, en Valparaíso, donde recibirá la banda presidencial y el poder será traspasado formalmente por el actual mandatario, Gabriel Boric.

Hasta ese día se desarrollará el período de transición entre el gobierno saliente de Boric y el presidente electo, etapa en la que se coordinan los equipos para el traspaso administrativo y político. Este proceso busca asegurar la continuidad del Estado y permitir que el nuevo gobierno inicie su gestión de manera ordenada.