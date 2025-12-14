HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Kast aventaja en 20 puntos a Jara y será presidente de Chile
Kast aventaja en 20 puntos a Jara y será presidente de Chile     Kast aventaja en 20 puntos a Jara y será presidente de Chile     Kast aventaja en 20 puntos a Jara y será presidente de Chile     
EN VIVO

🔴 ELECCIONES EN CHILE 2025 EN VIVO: Kast y Jara pelean voto a voto | #LR

Mundo

José Antonio Kast supera a Jeannette Jara y asumirá como nuevo presidente de Chile en el periodo 2026-2030

Kast presenta una ventaja irreversible en el escrutinio. El candidato de ultraderecha planea llevar a cabo, al estilo de Donald Trump, una cacería contra inmigrantes indocumentados y deportarlos inmediatamente de Chile.

Kast propone un plan de seguridad contra el crimen organizado, ajuste del gasto público y reformas en el sistema de salud y migración. Foto: Composición LR
Kast propone un plan de seguridad contra el crimen organizado, ajuste del gasto público y reformas en el sistema de salud y migración. Foto: Composición LR

El Servicio Electoral de Chile, al 57,44% del total de actas escrutadas, informó que José Antonio Kast se convirtió en el virtual ganador electo de las elecciones presidenciales, tras imponerse en la segunda vuelta con el 59,16% de los votos, según los resultados preliminares publicados en su plataforma oficial luego del cierre de las urnas. En tanto, la candidata oficialista Jeannette Jara obtuvo el 40,84% de las preferencias.

Según el Servel, la tendencia se consolidó a favor del abanderado de la derecha a medida que avanzó el escrutinio a nivel nacional. Con estos resultados preliminares disponibles en la plataforma oficial, Kast se perfila como el próximo presidente de Chile.

TE RECOMENDAMOS

GOBIERNO ANUNCIA EL FIN DE LAVA JATO, CUELLOS BLANCOS Y EFICCOP | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Elecciones en Chile 2025 EN VIVO: minuto a minuto sobre el conteo final de votos

lr.pe

¿Qué propone José Antonio Kast para su gobierno en Chile?

El abanderado del Partido Republicano chileno comunicó en varias oportunidades sus propuestas para el gobierno entrante, las cuales fueron reforzadas durante el segundo debate presidencial contra Jara. Entre estas iniciativas, se resaltan:

  • El plan “Implacable” para enfrentar al crimen organizado con más penas, cárceles de máxima seguridad y prohibición de narcofunerales.
  • Tipificar la migración irregular como delito, expulsiones masivas y restricción de acceso a servicios para migrantes sin documentación.
  • Construcción de zanjas/muros y medidas para reforzar la seguridad en fronteras (como con Perú y Bolivia).
  • Reducción del gasto público en grandes cifras para bajar el déficit, con ajuste de estructuras estatales.
  • Enfocar en liberalización económica y facilitar inversión privada.
  • Ajustes a reformas previsionales.
  • Reducir brechas en salud mediante derivaciones al sector privado y mejoras operativas.
  • En general, priorizar la autoridad estatal, valores tradicionales y mano dura en temas de orden.

PUEDES VER: José Antonio Kast: perfil, propuestas y qué tan cerca está el candidato de derecha de ganar la presidencia de Chile en 2025

lr.pe

¿Cuándo asumirá Kast la presidencia de Chile luego de ganar las elecciones?

José Antonio Kast asumirá la Presidencia de Chile el 11 de marzo de 2026, fecha establecida por la Constitución para el cambio de mando. La ceremonia oficial se realizará ante el Congreso Nacional, en Valparaíso, donde recibirá la banda presidencial y el poder será traspasado formalmente por el actual mandatario, Gabriel Boric.

Hasta ese día se desarrollará el período de transición entre el gobierno saliente de Boric y el presidente electo, etapa en la que se coordinan los equipos para el traspaso administrativo y político. Este proceso busca asegurar la continuidad del Estado y permitir que el nuevo gobierno inicie su gestión de manera ordenada.

Notas relacionadas
Jeannette Jara denuncia a Lipigas por presunto envío de mensajes políticos a favor de Kast en pleno día de elecciones

Jeannette Jara denuncia a Lipigas por presunto envío de mensajes políticos a favor de Kast en pleno día de elecciones

LEER MÁS
¿Qué propone José Antonio Kast? Conoce el plan de gobierno del representante de ultraderecha en Chile

¿Qué propone José Antonio Kast? Conoce el plan de gobierno del representante de ultraderecha en Chile

LEER MÁS
Gabriel Boric votó por última vez como presidente en las elecciones entre Jara y Kast: "Chile es solo uno"

Gabriel Boric votó por última vez como presidente en las elecciones entre Jara y Kast: "Chile es solo uno"

LEER MÁS
Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

LEER MÁS
¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

LEER MÁS
La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Elecciones en Chile 2025 EN VIVO: Jara va ganando en el extranjero con más de 12.000 votos frente a Kast en esta segunda vuelta

Elecciones en Chile 2025 EN VIVO: Jara va ganando en el extranjero con más de 12.000 votos frente a Kast en esta segunda vuelta

LEER MÁS
Segunda vuelta en Chile EN VIVO: José Antonio Kast ganó las elecciones presidenciales con una amplia ventaja

Segunda vuelta en Chile EN VIVO: José Antonio Kast ganó las elecciones presidenciales con una amplia ventaja

LEER MÁS
¿Quién ganó las elecciones en Chile 2025, EN VIVO? Resultados oficiales dan a José Antonio Kast como virtual presidente

¿Quién ganó las elecciones en Chile 2025, EN VIVO? Resultados oficiales dan a José Antonio Kast como virtual presidente

LEER MÁS
Tiroteo contra un evento de la comunidad judía deja 16 muertos y 40 heridos en playa de Australia

Tiroteo contra un evento de la comunidad judía deja 16 muertos y 40 heridos en playa de Australia

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima vs Savino del Bene EN VIVO HOY por Mundial de Clubes Vóley: transmisión del partido por el pase a semifinales

Resurge Capital concreta con éxito su primera desinversión en Neopak y consolida su crecimiento desde 2023

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Mundo

Estados Unidos sanciona a tres sobrinos de Maduro y buques que transportan petróleo venezolano

María Corina Machado EN VIVO: líder opositora confirmó que recibió ayuda de Estados Unidos para salir de Venezuela

¿Siguen vigentes los postulados de los juicios de Núremberg?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Tomás Gálvez anuncia la disolución de los Equipos Especiales Lava Jato, Cuellos Blancos y Eficcop

RMP arremete contra Jerí por nombrar a hija de ex congresista de APP como jefa de IRTP: "Campaña con plata de los peruanos"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025