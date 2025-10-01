HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Chile: candidato acusa de cobardía y corrupción a Gabriel Boric por criticar su plan de recorte fiscal

José Antonio Kast, quien lidera las encuestas de cara a las próximas elecciones, arremetió contra el presidente chileno Gabriel Boric por criticar su plan de recorte fiscal.

Las elecciones presidenciales en Chile serán el próximo 16 de noviembre de 2025.
Las elecciones presidenciales en Chile serán el próximo 16 de noviembre de 2025. | Foto: AFP

El candidato José Antonio Kast, uno de los favoritos en las encuestas, arremetió contra el presidente de Chile, Gabriel Boric, acusándolo de cobardía y corrupción por criticar su plan de recorte fiscal.

Kast, candidato del Partido Republicano de Chile, lidera la intención de voto para las elecciones del próximo 16 de noviembre de 2025, junto a la postulante del oficialismo, la comunista Jeannette Jara.

PUEDES VER: Chile: candidato presidencial de ultraderecha, José Antonio Kast, plantea detener y expulsar a indocumentados

lr.pe

"Lo que hizo Gabriel Boric es un acto de cobardía, un acto de corrupción", aseguró Kast, luego de que el presidente izquierdista calificara de "irresponsable" recortar 6.000 millones de dólares de gasto público en 18 meses.

Aunque no mencionó al candidato de extrema derecha, Boric criticó la promesa de José Antonio Kast en un mensaje televisado para informar del Presupuesto de la Nación para 2026.

"Es irresponsable, además de indeseable, la propuesta de recortar 6.000 millones de dólares sin decir de dónde pretenden hacerlo. ¿Acaso van a echar abajo beneficios sociales?", cuestionó el mandatario chileno.

Gabriel Boric afirma que es imposible hacer este recorte sin afectar derechos como la Pensión Garantizada Universal (PGU), que asegura el pago mínimo de unos 230 dólares de jubilación para los más pobres.

PUEDES VER: Jeannette Jara, candidata presidencial de Chile: "Cuba no es una democracia y Venezuela es una dictadura"

lr.pe

Según José Antonio Kast, lo que hizo el presidente chileno fue "un acto de mentiras", porque le dijo a la ciudadanía que, en caso de llegar al poder, la oposición va a restringir beneficios sociales.

En su programa de gobierno, el candidato conservador propone alcanzar este recorte con un manejo responsable del gasto público que acabe con el derroche y el despilfarro estatal.

Sin entrar en detalles, Kast anuncia que aplicará leyes para evitar robos y abusos y eliminará iniciativas estatales mal evaluadas con nulo impacto social.

PUEDES VER: Chile busca aumentar la participación electoral con multas de hasta US$ 100 para los que no votan

lr.pe

El gasto público, el aumento de la inseguridad y la migración irregular son los temas más relevantes de la campaña electoral.

La deuda pública de Chile ha crecido de forma sostenida en la última década, debido principalmente a la expansión del gasto fiscal y un menor crecimiento económico. Hasta diciembre de 2024 esa deuda alcanzaba al 41,7% del PIB.

"No es posible cortar 6.000 millones de dólares en 18 meses sin afectar el presupuesto social", Evelyn Matthei, candidata de la derecha que va tercera en las encuestas. Ella propone un recorte más moderado de 2.000 millones de dólares al año.

