Jeannette Jara, José Antonio Kast, Evelyn Matthei, y otros 5 candidatos se enfrentarán el 16 de noviembre por las elecciones en Chile. | Composición LR

El próximo domingo 16 de noviembre de 2025 se llevará a cabo la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Chile, donde ocho candidatos buscan suceder al actual mandatario, Gabriel Boric. Según los sondeos, la contienda se perfila principalmente entre tres aspirantes: Jeannette Jara, del oficialismo de izquierda; José Antonio Kast, representante de la ultraderecha; y Evelyn Matthei, candidata de la derecha tradicional.

De acuerdo con el análisis de la periodista chilena del medio El Mostrador, Francisca Castillo, para La República, el escenario se ha mantenido estable durante las últimas semanas. Jara encabeza las preferencias con una ligera ventaja, seguida muy de cerca por Kast y, en tercer lugar, Matthei. Sin embargo, advierte que a pesar de liderar en primera vuelta, el panorama de la segunda vuelta podría ser mucho menos favorable para la candidata oficialista.

Jara pasaría a segunda vuelta, pero no ganaría elecciones, según encuestas

Según la encuesta de Agenda Criteria, Jeannette Jara pasaría en primer lugar a la segunda vuelta, pero no lograría quedarse con la presidencia. Francisca Castillo confirma los resultados, de acuerdo al sondeo, ya que la derecha tendría mayoría. No obstante, para la periodista, todo puede pasar, ya que lo mismo se pensaba cuando postuló Gabriel Boric, quien terminó ganando.

En los eventuales escenarios de segunda vuelta, la ventaja sería para los candidatos de derecha. Castillo precisa: "Si nos vamos a una segunda vuelta, entre José Antonio Kast y Jeannette Jara, Kast estaría ganando con el 45,8% de los votos y Jara el 32%".

Última encuesta presidencial de Chile 2025.



Algo similar ocurre si la segunda vuelta fuera entre Jara y Matthei. "Si una segunda vuelta la tendría Janet Jara con Evelyn Matthei, de igual manera, Matthei estaría ganando con el 45,1% de los votos y Jara con el 30,2%", detalló la periodista. Esto significa que, bajo ningún escenario proyectado por las encuestas actuales, la candidata favorita de Boric lograría imponerse en la instancia decisiva.

El punto fuerte de Jara: su plan económico

Según la periodista chilena, Francisca Castillo, el principal capital político de Jeannette Jara es su papel como exministra de Trabajo en el gobierno de Gabriel Boric. Durante su gestión, impulsó y promulgó la primera reforma al sistema previsional desde la dictadura, lo que permitirá un aumento significativo de las pensiones. Según Castillo, todo esto "demuestra gobernabilidad, capacidad para llegar a acuerdos, entendimiento con el arco amplio también de la oposición en Chile".

Jara se proyecta como la continuidad de las políticas del actual gobierno, centradas en protección social y fortalecimiento del sistema previsional. Esto le permitió posicionarse como una figura cercana al electorado popular, respaldada por toda la coalición oficialista, desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista.

Jeannette Jara ganó las elecciones primarias el 29 de junio con más de 50% de votos.



El punto fuerte de Kast y su plan de inmigración

José Antonio Kast se perfila como el candidato de la mano dura en seguridad y migración, dos de los temas que dominan la agenda electoral en Chile. La periodista Castillo señala que "hoy día se propone una expulsión inmediata de los migrantes irregulares si es que José Antonio Kast llega al poder (…) una cárcel especial sin ningún tipo de contemplación en relación con lo que ha sido la migración irregular en Chile".

Además de la propuesta de expulsión y encarcelamiento de extranjeros que cometan delitos, Kast plantea un plan de recortes fiscales cercanos a los 6.000 millones de dólares. Sin embargo, su programa económico ha sido criticado por la falta de claridad sobre qué áreas se verían afectadas, lo que ha generado dudas sobre su capacidad de gobernabilidad.

José Antonio Kast postula por tercera vez y busca llegar al gobierno con el Partido Republicano.



El punto fuerte de Matthei, la candidata con más experiencia política

Evelyn Matthei, candidata de la derecha tradicional, apuesta por una estrategia de moderación y conciliación para diferenciarse tanto de Kast como de Jara. Francisca Castillo explica que "ella ha tratado de apartarse de los discursos polarizantes y de representar una candidatura que apueste a un centro moderado, que demuestre gobernabilidad para el próximo periodo".

Su experiencia como senadora, diputada, ministra y alcaldesa de Providencia refuerza su perfil profesional. La periodista Castillo sostiene que Matthei busca captar a un electorado que no se siente representado ni por la izquierda ni por la ultraderecha.

Apoyos en una segunda vuelta: ¿quién a quién?

En caso de que Jara pasara a segunda vuelta, es probable que reciba el respaldo de figuras y colectivos de centroizquierda como Marco Enríquez-Ominami y Eduardo Artés, aunque su caudal electoral es limitado.

En la derecha, tanto Kast como Matthei tendrían mayores opciones de apoyo cruzado. Francisca Castillo indicó que "el Partido Republicano dará su apoyo explícito a cualquier candidato de oposición que pase a segunda vuelta". No obstante, la exministra de Trabajo de Sebastián Piñera aún no ha manifestado si respaldaría abiertamente a Kast, lo que anticipa una negociación programática entre ambos sectores.

Los otros candidatos y su posible impacto

Candidatos como Franco Parisi, Marco Enríquez-Ominami, Harold Mayne-Nicholls y Eduardo Artés tienen poca intención de voto, según las encuestas, pero sus apoyos podrían influir en un balotaje. Francisca Castillo explica: "Probablemente, sea un porcentaje de 1 o 2% que se pueda sumar a la candidatura de derecha que pasa a segunda vuelta" en el caso de Parisi, mientras que los votos de ME-O y Artés tenderían a favorecer a Jara.

Harold Mayne-Nicholls, con un perfil independiente y de centro, podría atraer un voto más disperso, pero sin gran peso en el resultado final. En cualquier caso, ninguno de estos postulantes se considera capaz de dar una sorpresa en primera vuelta, aunque sí podrían inclinar la balanza en la segunda.