Mundo

El mayor hallazgo de oro negro en la Antártida: la gran reserva de petróleo que un país descubrió y superaría a Venezuela

El volumen estimado alcanzaría los 511.000 millones de barriles, una cifra que superaría ampliamente las reservas certificadas de Venezuela y USA.

Si se confirma el total del petróleo hallado en la Antártida, esta reserva sería la más grande del mundo y desplazaría a Venezuela.
Si se confirma el total del petróleo hallado en la Antártida, esta reserva sería la más grande del mundo y desplazaría a Venezuela. | Composición LR

El descubrimiento de una gigantesca reserva de petróleo bajo el hielo antártico reavivó el interés mundial por el continente más inhóspito del mundo. Investigaciones geológicas confirmaron la existencia de formaciones con alto potencial energético, lo que sugiere que la Antártida podría albergar una de las mayores fuentes de oro negro aun sin explotar.

La revelación, respaldada por estudios sísmicos y reportes científicos, según National Geographic, generó una ola de especulaciones sobre su impacto en el equilibrio energético global. Si los cálculos son correctos, el hallazgo superaría con creces las reservas de países históricamente petroleros como Venezuela, Arabia Saudita y Estados Unidos, lo que marcaría o un antes y un después en la geopolítica del "oro negro".

lr.pe

¿Cuál es el país del mundo que descubrió una gran reserva de petróleo en la Antártida?

A mediados de 2024, Rusia sorprendió al mundo al anunciar el descubrimiento de una gigantesca reserva de petróleo en la Antártida. Según un informe de la empresa estatal Rosgeo, el volumen estimado alcanzaría los 511.000 millones de barriles, una cifra que superaría ampliamente las reservas certificadas de Venezuela y cuadruplicaría las de Estados Unidos.

La revelación provino de estudios sísmicos realizados por el buque de investigación Alexander Karpinsky en el Mar de Weddell, dentro de una zona que se superpone con las reclamaciones territoriales de Argentina, Chile y el Reino Unido.

La magnitud del hallazgo —treinta veces mayor que el yacimiento argentino de Vaca Muerta— despertó un intenso debate internacional. De confirmarse, Rusia se posicionaría como la nación con la mayor reserva de petróleo del mundo, y desplazaría a las potencias tradicionales del sector y otorgándole una ventaja geopolítica crucial en el contexto de la guerra en Ucrania y la crisis energética global.

lr.pe

El dilema del Tratado Antártico: ¿se puede extraer ese petróleo?

A pesar del enorme valor estratégico del descubrimiento, la explotación de hidrocarburos en la Antártida está expresamente prohibida por el Tratado Antártico (1959) y su Protocolo sobre Protección del Medio Ambiente, firmado en Madrid en 1991 y vigente desde 1998. Este acuerdo internacional —suscrito por más de 50 países, entre ellos Argentina, Chile y Perú— declara al continente como una "reserva natural consagrada a la paz y a la ciencia" y prohíbe cualquier actividad minera o petrolera con fines comerciales.

Los tres países sudamericanos con reclamaciones territoriales se encuentran en una posición delicada: por un lado, defienden la integridad ambiental del continente; por otro, observan con recelo cómo una potencia extranjera podría ganar influencia en una región donde también poseen intereses soberanos. Si las presiones económicas y energéticas del futuro llegaran a modificar el tratado, el sexto continente podría convertirse en el escenario de una nueva disputa geopolítica global por el "oro negro" del hielo.

