Germaín de la Fuente: “Surgimos en la época en la que casi toda la música era de protesta”

Germaín de la Fuente está en Santiago de Chile y se conecta por Zoom. Este mes tendrá cuatro conciertos en Perú con Los Iracundos y Los Dolton’s. “Surgimos en esa época donde la música casi toda era de protesta política. Salimos de ese casillero porque, en primer lugar, yo cantaba música romántica”, comenta sobre Los Ángeles Negros, el grupo que, en plena dictadura, tuvo que dejar Chile.

He leído que usted considera que tuvo, primero, éxito en el extranjero.

Así es. Es que el primer país que visitamos fue Ecuador, en el año 1970, y posteriormente Perú. Tengo recuerdos maravillosos de aquellos días. Hicimos un mano a mano con Los Iracundos en esos años, cuando estaban todos juntos. A Franco lo conocí en un evento en la Plaza de Acho y fue todo un acontecimiento.

¿La música de Los Iracundos también lo influenció?

Yo los imitaba aquí cuando sonaban sus discos, porque ellos empezaron un poco antes que nosotros. Los Dolton’s eran más jóvenes. Y Los Iracundos grabaron Puerto Montt.

¿Qué supo de la creación de esa canción?

Que no conocían Puerto Montt (risas). De hecho, estaban de paso. Cuando bajaron del avión, pasaron varias horas esperando a que pasara la lluvia y la tormenta para poder abandonar Puerto Montt. Pero tocaron la canción y quedó en el corazón de tanta gente aquí. Creo que en el mundo entero escucharon esa canción.

¿Y qué le parece que la música de Los Ángeles Negros se escuche en el mercado anglo? Está Jay-Z con My 1st song.

Somos muy afortunados en ese aspecto. Bueno, primero que nada, me sorprendió. Fíjese, un día me llamaron de la editorial porque habían grabado una canción de la que yo era el autor. Me llamaron después para decirme: “Jay-Z grabó tu canción”. Entonces le dije: “mira, la verdad es que ni sé quién es Jay-Z”.

¿No reconoció su música?

No, no sabía. Andaba muy lejano. Entonces, después me dijeron quién era. No lo podía ni creer. El asunto es que la autorización se mandó, de hecho, sin que yo supiera quién era Jay-Z (risas). Siempre es un orgullo que alguien escuche tu música, sobre todo en otro idioma. Y seguramente él debe haber nacido en un barrio donde vive la gente humilde de ese país. Escuchó la canción, le gustó y la tomó.

Usted no hizo música de protesta, pero sí se ha pronunciado, por ejemplo, sobre las diferencias sociales.

Sin duda. Yo expreso lo que siento, lo que cantaba mi madre allá en mi pueblo natal. Ella cantaba canciones, por lo general, de tipo romántico y, por cierto, tenía mucho mejor voz que yo. Pero le tocó ser dueña de casa, cocinar todos los días y hacer el aseo. Le tocó esa vida. Y yo sí tuve la fortuna de poder salir de eso.

Bueno, la música no escapa de la política, ¿no? Llega a Perú en una época difícil.

Es que hay una situación que se ha acentuado en los últimos años. En todas partes hay problemas sociales. Aquí en Chile mismo tenemos algunos problemas. Siempre hay alguien que no permite que los países se desarrollen. A mí me duele lo de Pinochet; a ustedes les duele lo de Fujimori, en el fondo, es la misma situación.

¿Le sorprende que haya ciudadanos que apoyen esa forma de gobernar?

Es que el problema es económico y social. Aquí hay elecciones en los próximos días y he escuchado a unos candidatos que solamente hablan de lo que les interesa a ellos. Aquí hay gente que piensa que el mundo y todo es de ellos y nada más. No se habla de compartir, de vivir en paz, de evitar la delincuencia. Solo les importa el poder y el dinero; no tienen el deseo de compartir esa riqueza. Esa es la verdad y los medios de comunicación no están pendientes de las personas que digan lo que sienten, como lo digo yo.

En cuanto a su concierto, me dice que cree que su música reunirá al pueblo y a generaciones.

Sí, y los voy a sorprender, porque afortunadamente la vida me ha tratado bien, de tal manera que me veo bien y estoy sano. Estoy bastante recuperado de mi voz también, porque he estado trabajando muy duro en ello. Haré un recorrido por todo lo grabado hasta ahora, partiendo con Porque te quiero, que fue la primera canción que grabamos, luego Como quisiera decirle, Murió la flor y Volveré. Mi cariño sincero a Perú por todo lo que me han regalado. A ustedes les debo mucho.