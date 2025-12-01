HOYSuscripcion LR Focus

Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     
Mundo

EE.UU. justifica presunta lucha contra las drogas en el Caribe por sentirse “bajo ataque” de los narcotraficantes

El secretario de la Armada de EE. UU., John Phelan, afirmó que la Washington está "usando sus mejores recursos para defender la patria" frente a una amenaza de cárteles de narcotráfico.

Estados Unidos justificpo su presunta lucha contra las drogas en el mar Caribe.
Estados Unidos justificpo su presunta lucha contra las drogas en el mar Caribe. | Difusión

El secretario de la Armada de Estados Unidos, John Phelan, advirtió que la Casa Blanca se encuentra "bajo ataque por parte de los cárteles del narcotráfico. Durante una entrevista con Fox News, el funcionario comparó el impacto de las drogas con el costo humano de los conflictos armados.

"Las drogas matan a más estadounidenses de los que jamás hemos perdido en guerras. Así que, al final del día, creo que el presidente ha identificado correctamente esto como un ataque contra el país", comentó Phelan en referencia el despliegue militar estadounidense en el Caribe. “Creo que, al final, Trump ha identificado correctamente esto como un ataque al país, y lo es”, añadió.

La llegada de buques y portaaviones

Más de 10 buques de guerra de Estados Unidos, entre ellos el USS Gerald R. Ford, el portaaviones más grande del mundo, han sido enviados al mar Caribe en medio de un clima de tensión creciente entre Washington y Caracas.

Como parte de esta operación, también fue desplegada una Unidad Expedicionaria de Marines, entrenada para llevar a cabo invasiones anfibias, en una estrategia orientada a frenar el tráfico de drogas que se origina en el país sudamericano con rumbo a territorio estadounidense.

“El deber de nuestras fuerzas armadas es proteger la nación, y eso es justamente lo que estamos haciendo. Estamos utilizando nuestros mejores recursos para defender la patria”, sentenció Phelan.

Niega relación con el tráfico de fentanilo

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, señaló que la crisis más grave relacionada a las drogas en Estados Unidos está relacionada con el fentanilo. Al respecto, remarcó que esta sustancia ingresa por rutas ya identificadas, principalmente a través de las fronteras con México y Canadá, y aseguró que Caracas "nada tiene que ver con esto".

En ese contexto, Rodríguez calificó la llamada "Operación Antinarcóticos" como un pretexto para justificar acciones contra la población venezolana y promover un cambio de gobierno. Además, cuestionó su efectividad, al indicar que lejos de reducir el consumo de estupefacientes en Estados Unidos, el flujo hacia ese país ha seguido aumentando.

EE.UU. iniciará operaciones por tierra

Donald Trump anunció que las Fuerzas Armadas iniciarán próximamente operaciones terrestres contra el narcotráfico vinculado a Venezuela, luego de calificar de exitosas las acciones militares en el Caribe. Durante una llamada de Acción de Gracias con personal militar desde Florida, el mandatario advirtió que los comerciantes de alucinógenos deberían cesar el envío hacia EE. UU

El republicano dijo que los operativos por mar han logrado reducir significativamente el ingreso de sustancias ilegales. Resaltó que varias embarcaciones que presuntamente llevaban narcóticos han sido destruidas y sus tripulantes neutralizados. También explicó que la estrategia terrestre permitirá reforzar los controles para interceptar a quienes intentan evadir la vigilancia marítima.

"Probablemente, han notado que las personas ya no quieren entregar (las drogas) por mar, y empezaremos a detenerlos por tierra. Además, por tierra es más fácil, pero eso va a comenzar muy pronto. Les advertimos de que dejen de enviar veneno a nuestro país". Reiteró que el envío de drogas hacia Washington constituye un riesgo grave y pidió a los responsables que cesen estas actividades.

