Trump advierte que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá "cerrado en su totalidad"

El pronunciamiento del mandatario se realizó a través de su cuenta de Truth Social. Foto: AFP.

El presidente estadounidense, Donald Trump, volvió a lanzar una advertencia contra todas las aerolíneas y pilotos. Sin embargo, también mencionó a "narcotraficantes y traficantes de personas". Reafirmó que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá "cerrado en su totalidad". El pronunciamiento del mandatario se realizó a través de su cuenta de Truth Social.

El hecho se da luego que el pasado 21 de noviembre la Federal Aviation Administration (FAA) de Estados Unidos emitiera una alerta dirigida a las aerolíneas: advirtió de una “situación potencialmente peligrosa” en el espacio aéreo de Venezuela, invocando un deterioro de la seguridad y una intensificación de la actividad militar en y alrededor del país.

En respuesta, las autoridades venezolanas revocaron los permisos de operación a seis aerolíneas internacionales que suspendieron sus vuelos tras la alerta de seguridad emitida por la FAA de Estados Unidos. Las compañías afectadas fueron Iberia, TAP Air Portugal, Avianca, LATAM Airlines Colombia, Turkish Airlines y GOL Linhas Aéreas, según confirmó Reuters.

Aumenta la presión de Estados Unidos sobre Venezuela

Estados Unidos mantiene desde agosto un amplio despliegue militar frente a las costas de Venezuela, presentado oficialmente como parte de su estrategia antidrogas en el Caribe. En ese marco, Washington lanzó la denominada operación Lanza del Sur, una ofensiva que afirma estar dirigida a “eliminar a los narcoterroristas” en la región y a “proteger” a su población del flujo de drogas.

Como parte de estas acciones, se han ejecutado bombardeos contra embarcaciones señaladas como presuntas naves del narcotráfico, ataques realizados sin que haya evidencias concretas de que tengan vínculos al transporte de estupefacientes.

En los últimos días, el presidente Trump dejó entrever la posibilidad de lanzar operaciones militares terrestres en territorio venezolano. "Probablemente, han notado que las personas ya no quieren entregar (las drogas) por mar, y empezaremos a detenerlos por tierra. Además, por tierra es más fácil, pero eso va a comenzar muy pronto. Les advertimos de que dejaran de enviar veneno a nuestro país", aseguró.

Información en desarrollo