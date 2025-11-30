HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

¿Quién ganó las elecciones en Honduras 2025 y cómo quedó el Congreso? EN VIVO Resultados oficiales del CNE

Las últimas encuestas no mostraban un ganador definitivo, sino dudoso empate técnico. Sigue minuto a minuto del anuncio de resultados en Honduras.

Rixi Moncada, Nasry “Tito” Asfura, Salvador Nasralla, y Nelson Ávila luchan por la presidencia de Honduras este 30 de noviembre.
Rixi Moncada, Nasry “Tito” Asfura, Salvador Nasralla, y Nelson Ávila luchan por la presidencia de Honduras este 30 de noviembre. | Composición LR

MOMENTOS DESTACADOS

17:00
¡Queda una hora para el cierre de la votación!

Tras la extensión validada por el CNE, los hondureños podrán votar hasta las 6.00 p.m. (horario hondureño). Se recomienda tomar sus precauciones y revisar sus documentos al salir del local electoral.

Este domingo 30 de noviembre, se realizaron las elecciones generales de Honduras para elegir al próximo presidente de la República, renovar por completo el Congreso Nacional y definir autoridades municipales y representantes ante el Parlamento Centroamericano. Más de 6.5 millones de ciudadanos estuvieron habilitados para votar en un proceso vigilado por misiones de observación de la OEA, la Unión Europea y Estados Unidos, debido al clima de fuerte polarización política y a las denuncias cruzadas de posible fraude.

Las urnas abrieron a las 7.00 a.m. y cerrarán a las 6.00 p.m. tras la ampliación validada por los retrasos denunciados. El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que los primeros resultados preliminares se compartirán entre las 8:00 y 9:00 p.m. Todo lo podrás conocer también por La República.

Mario Vizcarra en vivo: ¿postulará a la presidencia? | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

PUEDES VER: Cómo van las elecciones en Honduras 2025 EN VIVO: resultados del CNE, conteo oficial y más de la contienda

lr.pe

Resultados de Elecciones Honduras 2025 EN VIVO

17:08
30/11/2025

Rixi Moncada asegura estar ganando las elecciones

Rixi Moncada, candidata oficialista de Honduras, se muestra confiada y asegura que va ganando las elecciones, según un mensaje que escribió en su cuenta de X.

Foto: @riximga/X

17:00
30/11/2025

¡Queda una hora para el cierre de la votación!

Tras la extensión validada por el CNE, los hondureños podrán votar hasta las 6.00 p.m. (horario hondureño). Se recomienda tomar sus precauciones y revisar sus documentos al salir del local electoral.

16:50
30/11/2025

Hondureños podrán votar hasta las 6 p.m., según CNE

El Consejo Nacional Electoral (CNE) confirmó la extensión de la votación hasta las 6.00 p.m. en Honduras. Se pide a los ciudadanos tomar sus precauciones.

Foto: CNE/X

16:15
30/11/2025

CNE publicará resultados preliminares entre las 8pm y 9pm

El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que los primeros resultados preliminares podrían comenzar a divulgarse entre las 8:00 y 9:00 p.m., de acuerdo a la velocidad de transmisión de actas desde los centros de votación. Todo lo podrás conocer también por La República.

Lee la nota completa AQUÍ.

Foto: AFP

16:00
30/11/2025

¡Bienvenidos y bienvenidas al EN VIVO de La República!

¡Buenas tardes a todos y todas! Sean bienvenidos a nuestro EN VIVO de la cobertura electoral en Honduras. Aquí podrán conocer las incidencias, resultados oficiales y pronunciamiento de los candidatos en los comicios 2025. Pueden también seguir los últimos minutos en esta transmisión de YouTube.

¿Quiénes son los candidatos presidenciales de Honduras 2025?

Cuatro aspirantes principales compiten por la presidencia de la República en estas elecciones, representando distintas corrientes ideológicas y bloques de poder tradicionales y emergentes:

  • Rixi Moncada – Partido Libertad y Refundación (Libre)
  • Nasry “Tito” Asfura – Partido Nacional de Honduras
  • Salvador Nasralla – Partido Liberal
  • Nelson Ávila – Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU-SD)

PUEDES VER: ¿Quién es Nasry Asfura, el candidato presidencial hondureño apoyado por Donald Trump?

lr.pe

¿Quién gana las elecciones según encuestas y proyecciones?

Hasta el cierre de campaña, las encuestas no mostraban un ganador definitivo, sino una competencia extremadamente cerrada entre Rixi Moncada (Libre) y Nasry Asfura (Partido Nacional), con Salvador Nasralla disputando el tercer lugar con capacidad de incidir en el resultado final en un escenario fragmentado.

Los sondeos más difundidos en medios nacionales coincidían en que la elección se resolvería por pocos puntos de diferencia, con un alto porcentaje de votantes indecisos hasta los últimos días. Analistas señalan que el voto urbano, la participación juvenil y la capacidad de movilización partidaria en zonas rurales serían claves para inclinar el resultado. Ninguna encuesta confiable dio una ventaja irreversible a algún candidato antes del día de la votación.

PUEDES VER: ¿Quién es Nelson Ávila, el economista que busca la presidencia con un plan de empleo juvenil e industria en Honduras 2025?

lr.pe

¿Cómo se elige el Congreso Nacional en Honduras?

El Congreso Nacional está conformado por 128 diputados propietarios y 128 suplentes, elegidos mediante un sistema de representación proporcional por departamento. Cada partido presenta una lista de candidatos, y la asignación de curules depende del porcentaje de votos obtenidos en cada región.

El método utilizado es el cociente electoral y residuos:

  • Se divide el total de votos válidos entre el número de diputados disponibles en cada departamento.
  • Cada partido obtiene tantos diputados como veces complete el cociente.
  • Los escaños restantes se asignan según los residuos más altos.

Este sistema favorece a los partidos más grandes, sobre todo cuando el voto es en plancha, lo que significa que el resultado presidencial influye directamente en la composición del Congreso. Por ello, el arrastre electoral del candidato presidencial suele definir qué partido controla el Parlamento.

PUEDES VER: Trump respalda la candidatura de Nasry Asfura en las elecciones presidenciales de Honduras y llama a frenar al comunismo

lr.pe

¿Qué pasa si no voto?

En Honduras, el voto es obligatorio por ley. La legislación contempla sanciones administrativas para quienes, estando en el censo, no acudan a votar sin causa justificada. Estas pueden incluir restricciones para realizar trámites ante instituciones del Estado y otras medidas que determine el CNE conforme a la normativa vigente.

No están obligados a votar:

  • Personas con discapacidad física severa
  • Adultos mayores con imposibilidad comprobada
  • Ciudadanos fuera del país
  • Personas con impedimento médico validado
  • Quienes no están inscritos en el censo electoral
