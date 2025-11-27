HOYSuscripcion LR Focus

Castillo es condenado a 11 años de prisión por conspiración
Mundo

Donald Trump anuncia que EE. UU. comenzará a interceptar narcotraficantes de Venezuela por tierra

Estados Unidos anuncia planes de operativos terrestres contra narcotraficantes venezolanos mientras intensifica su lucha antidrogas.

Trump detendrá el avance de los narcotraficantes de Venezuela por tierra. Foto: Composición LR
Donald Trump anunció que las Fuerzas Armadas iniciarán próximamente operaciones terrestres contra el narcotráfico vinculado a Venezuela, luego de calificar de exitosas las acciones militares en el mar Caribe. Durante una llamada de Acción de Gracias con personal militar desde Florida, el mandatario advirtió que los comerciantes de estupefacientes deberían cesar el envío hacia EE. UU.

