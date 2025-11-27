Donald Trump anuncia que EE. UU. comenzará a interceptar narcotraficantes de Venezuela por tierra
Estados Unidos anuncia planes de operativos terrestres contra narcotraficantes venezolanos mientras intensifica su lucha antidrogas.
- Reino Unido: gobierno amplía impuesto sobre bebidas azucaradas para luchar contra la obesidad
- El gigante informático HP reducirá hasta 6.000 empleos y adoptará la IA para aumentar productividad
Donald Trump anunció que las Fuerzas Armadas iniciarán próximamente operaciones terrestres contra el narcotráfico vinculado a Venezuela, luego de calificar de exitosas las acciones militares en el mar Caribe. Durante una llamada de Acción de Gracias con personal militar desde Florida, el mandatario advirtió que los comerciantes de estupefacientes deberían cesar el envío hacia EE. UU.
En desarrollo...