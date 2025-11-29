El régimen de Nicolás Maduro rechazó la advertencia emitida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el espacio aéreo de Venezuela. Trump afirmó que esta zona debe considerarse “cerrado en su totalidad” y dirigió su mensaje a “todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas”.

El régimen chavista describió la declaración estadounidense como “un acto hostil y arbitrario” y demandó respeto a la soberanía nacional. La información fue difundida a través de un comunicado oficial publicado por el canciller Yvan Gil, en el que se subrayó que Venezuela no aceptará “órdenes, amenazas ni injerencias provenientes de ningún poder extranjero”.

TE RECOMENDAMOS Mario Vizcarra en vivo: ¿postulará a la presidencia? | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

¿Cómo respondió el régimen de Maduro a la advertencia de Trump sobre el espacio aéreo venezolano?

El gobierno de Caracas emitió un comunicado en el que calificó la advertencia de Trump como una “nueva agresión extravagante, ilegal e injustificada contra el pueblo de Venezuela”. El documento, divulgado por el canciller Yvan Gil, enfatizó que Venezuela exige respeto a su espacio aéreo y rechaza cualquier forma de presión externa.

En paralelo, la dictadura cubana apoyó al régimen chavista. El canciller Bruno Rodríguez denunció la existencia de “persistente interferencia electromagnética en el Caribe, particularmente sobre el espacio aéreo de Venezuela”, atribuida al despliegue militar estadounidense en la región. Rodríguez advirtió que estas acciones forman parte de una escalada de agresión militar y guerra psicológica.

¿Qué acciones militares de EE. UU. coincidieron con la advertencia sobre el espacio aéreo de Venezuela?

La advertencia de Trump se produjo en el marco del despliegue del portaaviones USS Gerald R. Ford, acompañado por más de una decena de buques, aviones de combate y 12.000 efectivos estadounidenses en el Caribe. El objetivo declarado de esta operación consistió en combatir organizaciones de narcotráfico que operan en la región.

Adicionalmente, durante el fin de semana previo a la advertencia, Trump mantuvo una conversación telefónica con Nicolás Maduro, en la que reiteró que Estados Unidos aumentaría sus acciones militares si el dictador no abandonaba Caracas en el corto plazo. La comunicación también incluyó a altos funcionarios estadounidenses, como el secretario de Estado Marco Rubio, evidenciando la exigencia de la salida inmediata de Maduro y de su círculo cercano, incluidos Diosdado Cabello, Vladimir Padrino y los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez.

¿Qué implicaciones tiene la designación del Cartel de los Soles como Organización Terrorista Extranjera ?

La administración de Estados Unidos anunció la designación del Cartel de los Soles como Organización Terrorista Extranjera (FTO, por sus siglas en inglés). Esta medida permite a Washington imponer sanciones, congelar activos y perseguir judicialmente a cualquier persona o entidad vinculada al grupo, liderado por Maduro.

El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que el cartel “es responsable de violencia terrorista en todo el hemisferio” y destacó que esta decisión refuerza el marco legal existente sobre altos funcionarios venezolanos por tráfico de drogas y corrupción. Por su parte, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, describió la designación como un paso que brinda “toda una gama de alternativas legales” para la administración estadounidense, incluidas operaciones sobre infraestructuras o activos vinculados al cartel fuera de zonas urbanas.