Estados Unidos llevó a cabo una nueva operación contra presuntas embarcaciones transportadoras de droga en el Caribe, este sábado por la noche, en la que los tres tripulantes que iban a bordo perdieron la vida. En un comunicado, a través del secretario de Defensa, Pete Hegseth, el país norteamericano, como de costumbre, informó sobre el número de víctimas, mas no la identificación de las mismas.

“En el momento del ataque, tres narcoterroristas de sexo masculino se encontraban a bordo. La operación se realizó en aguas internacionales. Los tres murieron y ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido”, añadió Hegseth en una publicación en X.

EE. UU. desoye pedido de la ONU y mantiene ataques en el Caribe

El nuevo ataque de Estados Unidos en el Caribe llega apenas 24 horas después de que el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, pidiera el fin de estas acciones, a las que calificó como “violatorias del derecho internacional”.

Pese al pedido del funcionario de la ONU, que tildó las acciones de la administración de “asesinatos extrajudiciales”, desde Washington parece poco probable que se atienda dicha demanda y se ponga fin a la operación antinarcóticos que se puso en marcha en septiembre, extendida desde el Caribe hasta el Pacífico.

Van 16 ataques de las fuerzas de EE. UU. en el mar Caribe

Con el ataque de este sábado, las fuerzas militares estadounidenses ya suman 16 operaciones desde que inició su ofensiva, exactamente el 2 de septiembre. Hasta el momento, más de 60 personas han fallecido y solo se conoce a tres sobrevivientes: un colombiano, un ecuatoriano y otra persona cuya nacionalidad se desconoce.

Las intenciones de Washington se confirman con la llegada de un crucero lanzamisiles, el USS Gettysburg, que arribó a la zona a finales de la semana procedente de Virginia y se sumó al USS Lake Erie, según información publicada por el diario The Washington Post.

De igual forma, se espera que en los próximos días llegue el USS Gerald R. Ford, el portaaviones más grande y moderno de la flota estadounidense. Junto con este, estarán otros tres destructores, aseguraron desde el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, por sus siglas en inglés).